TUMI تقدّم NELLY KORDA بطلة رابطة الغولف الاحترافي للسيدات و LUDVIG ÅBERG بطل رابطة الغولف الاحترافي كسفيرين عالميين من أبطال الغولف للعلامة التجارية لأول مرة على الإطلاق

نيويورك ، 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تعلن اليوم العلامة التجارية الدولية للسفر والحياة اليوميةTUMI عن أحدث سفرائها العالميين، لاعبَي الغولف المحترفين Nelly Korda، لاعبة الغولف رقم 1 في العالم والفائزة ببطولة Chevron، وLudvig Åberg، المصنَّف رقم 4 على مستوى العالم. ستكون TUMI بمثابة شريك حصري للأمتعة لهؤلاء الرياضيين المرموقين، وتمنح الكمال لرحلاتهم داخل وخارج المضمار. بعد الظهور الأول لمجموعة الغولف الشاملة الأولى في تاريخ TUMI، تسلط هذه الشراكات الجديدة الضوء على التوسع المستمر لـTUMI في عالم الرياضة كشركة رائدة موثوقة في أدائها، وتدعم كبار اللاعبين في سعيهم لتحقيق التميُّز.

مع هذا الإعلان، ينضم Ludvig Åberg وNelly Korda إلى قائمة سفراء TUMI العالمية المرموقة بما في ذلك لاعب كرة القدم المحترف Son Heung-Min، والممثلة الشهيرة Ka Young Mun، وسائق Formula One McLaren المحبوب Lando Norris.

باعتبارهما اثنين من أكثر الأسماء التزامًا وشهرة في رياضة الغولف، فإن Korda وÅberg يجسِّدان تفانياً لا هوادة فيه في الأداء، ودافعاً لا يتزعزع، ونتائج استثنائية – وهي القيم التي تزرعها TUMI بحماس في كل مجموعة. سيقوم السفراء الجدد بحمل أمتعة وحقائب الظهر من TUMI بشكل حصري أثناء الجولة حيث تدعم العلامة التجارية هؤلاء اللاعبين وطموحهم في تحسين أدائهم.

قالت Korda: "أنا متحمسة للغاية للدخول في شراكة مع TUMI كسفيرة عالمية، أمثّل العلامة التجارية في الجولات وخارج المضمار". "هناك قدر كبير من التوافق بين TUMI كعلامة تجارية والطريقة التي أمارس بها اللعبة – فنحن نتشارك نفس الدافع لتحقيق الكمال. إنها شراكة تبدو وكأنها مثاليّة تمامًا."

قال Åberg: "لقد كنت من محبي TUMI لفترة طويلة، لذلك هو شعور رائع كالخيال أن يتم اختياري كواحد من أحدث سفرائها العالميين". " إنها لحظة تحقيق للحلم أن أعمل مع علامة تجارية أحترمها بشدة، وأحصل على دعمهم بينما أتنافس على هذا المستوى العالي".

في فصل جديد من شراكتها مع جولة رابطة الغولف للمحترفات (LPGA) ورابطة الغولف للمحترفين (PGA)، تم اختيار TUMIلتصميم حقائب الكؤوس الجديدة كلياً "19 Degree Aluminum" والمخصصة لبطولة الجولة المرتقبة في جولة رابطة الغولف للمحترفين (PGA) إلى جانب بطولة (Solheim Cup) وبطولة (CME Group Tour). هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها أي علامة تجارية شرف صناعة حقائب الكؤوس لهذه البطولات لجولة رابطة الغولف للمحترفات (LPGA) وجولة رابطة الغولف للمحترفين (PGA). تعكس حقائب الكؤوس، التي صممها المدير الإبداعي لـ TUMI، Victor Sanz، معانيَ القوة والثقة والطموح والشغف والمُثًل العليا المشتركة بين العلامة التّجارية واللاعبين الأسطوريين الذين سيحملون حقيبة الكؤوس كرمز لتحقيق الإنجاز.

سيتم الكشف عن الحقيبة الأولى في بطولة الجولة في Atlanta في شهر أغسطس القادم، تليها حقائب لكأس سولهايم (Solheim Cup) في جولة رابطة الغولف للمحترفات (LPGA) في سبتمبر وبطولة (CME Group Tour Championship) في نوفمبر. تتميز حقائب الكؤوس، المستوحاة من مجموعة 19 Degree Aluminum المميزة من TUMI، بكونها مصنوعة بمهارة من الألومنيوم من الفئة المستخدمة في الطائرات، مما يخلق رابطة بين القوة والجمال، وتتميز بتفاصيل الأضلاع المميزة لمجموعة "19 Degree" وآلية القفل على الجوانب الخارجية للحقائب. يبطّن المخمل الناعم القاعدةَ والجدار الخلفي للجوانب الداخلية لإضفاء ملمس فاخر، مما يرتقي بحقائب الكؤوس إلى مستوى الجودة والأناقة لدى TUMI.عندما يتم فتح الحقائب، فإنها تكشف عن الجائزة النهائية: وهي الكأس، التي يتم عرضها بألواح مرآة جانبية تعكس صورة مشاهدي الكأس بينما يحلمون بأن يصبحوا البطل القادم.

قالSanz: "إن اختيارنا لتصميم حقائب الكؤوس لهذه البطولات الشهيرة في جولة رابطة الغولف للمحترفات (LPGA) وجولة رابطة الغولف للمحترفين (PGA) يُعَدُّ شرفًا عظيماً بالنسبة لـTUMI، خاصةً ونحن نواصل دعم المنظمات واللاعبين فيها". "الملايين من المسافرين في جميع أنحاء العالم يختارون تومي لحماية مقتنياتهم الثمينة كل يوم، ونحن متحمسون لجلب تلك القوة الشهيرة وبراعة التصميم لحماية هذه الكؤوس، والتي ترمز إلى سنوات من العمل الجاد والتفاني والشغف من كبار اللاعبين في هذه الرياضة".

بالتزامن مع تصفيات FedExCup، قد يرى المشجعون حقيبة الكأس الثمينة أثناء انتقالها خلال الأحداث الثلاثة. تابع رحلة الحقيبة @TUMITravel. ولمعرفة المزيد حول شراكات TUMI Sport، تفضل بزيارة TUMI.com/About. يمكنك التسوق من مجموعة TUMI للغولف على موقع TUMI.com أو في أقرب متجر TUMI إليك حول العالم.

نبذة عن شركة TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقُّل مع جعلها أسهل وأجمل. فمن خلال الدمج بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبّي السّفر والمبدعين الذين يسافرون سعياً وراء شغفهم. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضّل بزيارة TUMI.com.

شركة TUMIوشعار TUMI هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI

جهات الاتصال الإعلامية لشركة تومي

TUMI Alexandra Gillis

[email protected]

SHADOW

Hailey Hauldren

[email protected]

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