TUMI تكشف عن تشكيلة خريف 2024 من مجموعة VOYAGEUR الجلديّة ومجموعة DEGREE FRAME 19 من خلال حملة تقوم ببطولتها سفيرة العلامة التّجارية العالميّة MUN KA YOUNG

في هذه الحملة الحيويّة، تعيد علامة TUMI تقديم لمسة فاخرة ومواكبة للموضة في مجموعتها الشّهيرة Voyageur المصنوعة من الجلد العريق عالي الجودة. تمّ تصميم كل قطعة بدقّة مع الأخذ بعين الاعتبار كلٍّ من الجودة والأناقة - بما في ذلك شعار "T" TUMI الجديد - مما يوازن بين الرّقي المميّز للعلامة التّجارية والابتكار مع جاذبية دائمة وبسيطة. تتضمّن مجموعة Voyageur Leather حقائب الظهر، وحقائب اليد، وحقائب الكتف، وحقائب Crossbody. الجديد تمامًا في المجموعة هو حقيبة Lex Train Case Crossbody، التي تأتي بثلاثة أحجام. صُمِّمت حقيبة Lex Train Case Crossbody مع وضع احتياجات المرأة العصريّة في الاعتبار، حيث تخلق الحقيبة تصوّراً جديداً لوظائف الموضة من خلال تنوّع الاستخدامات التي تجعل كلّ رحلة مثالية - بدءًا من الرّحلات الدّولية وحتى السّهرات الأنيقة. تأتي المجموعة باللون الأسود الكلاسيكي مع قطع معدنية ذهبية أو رصاصيّة اللّون، وكذلك تأتي باللّون الرّمادي الغامق مع قطع معدنية رصاصيّة اللّون، وهو عرض احتفالي لموسم العطلات، بأسعار تتراوح بين 250 دولارًا إلى 750 دولارًا أمريكيًا.

تعمل TUMI أيضًا على توسيع عروض السّفر الخاصّة بها في خريف هذا العام من خلال طرح مجموعة TUMI 19 Degree Frame، وهي نسخة مُبتكرة من مجموعة 19 Degree المميّزة للعلامة التّجارية. تمّ تصميمTUMI 19 Degree Frame لتلبية احتياجات المسافر العصري من خلال أقفال مدمجة في إطار الحقيبة للحفاظ على المحتويات بشكل آمن، ومقابض قابلة للسحب لسهولة الاستخدام، وعجلات النقل الهادئة والسّلسة المميّزة من TUMI. يتميّز الجزء الخارجي بخطوط انسيابيّة مميّزة أصبحت عنصرًا أساسيًا في أسلوب تصميم Degree 19. يتميّز الجزء الدّاخلي بأحزمة مربوطة وجيوب شبكيّة بسحاب لتوفير أقصى قدْر من التنظيم، مما يجعل الانطلاق في رحلة العمر أسهل من أي وقت مضى. تتوفّر هذه المجموعة باللّونين الأسود والرمادي اللّؤلؤي وتأتي في أربعة أحجام متينة تتراوح من حقائب السّفر الصّغيرة إلى حقائب نقل الأمتعة الكبيرة، وتلبّي احتياجات السّفر المتنوعة مع وظائف لا مثيل لها وجماليّة لا تنتهي. تتراوح الأسعار من 895 دولارًا إلى 1195 دولارًا أمريكيًا.

قال Victor Sanz، المدير الإبداعي العالمي في TUMI: " يمثّل هذا الموسم إصرارنا على المضيّ قدُماً من أجل TUMI؛ حيث أننا نعزّز توسّعنا أكثر في نمط الحياة اليوميّة للمرأة ونطوّر تجارب السّفر برفقتنا لإنشاء مجموعة من المنتجات الخالية من العيوب والخالدة والمبتكَرة.". "باعتبارها واحدة من سفراء علامتنا التّجارية العالمية، تجسّد "Ka Young" بشكل مثالي امرأة TUMI الأنيقة والعمليّة".

تعمل العلامة التّجارية على منح الحيويّة إلى هذه الإطلاقات من خلال حملة مذهلة بصريًا من بطولة Mun والتي تدور أحداثها في شوارع سيول الملونة والصّاخبة. ولإثراء الحملة وإضفاء الأصالة عليها، استعانت TUMI بالمبدعين الكوريين الجنوبيين: المخرج Taejong Song والمصوّر الشهير Kim Hee June. يمزج Song وKim التّصوير الفوتوغرافي من نمط تصوير الحركة في الشوارع مع التقنيات الحركية والحيويّة في الأفلام لتقديم تجربة غامرة للمشاهدين تنقل لهم معالم رحلات التّنقل اليومي لـ "Mun"، كل ذلك أثناء تجسيد جوهر الطّاقة النابضة بالحياة والهندسة المعمارية الحضريّة في سيول. من خلال اللقطات التي تسلّط الضّوء ببراعة على الميزات الرّئيسية للمنتج— بدءًا من العجلات الناعمة المنزلقة لحقيبة TUMI 19 Degree Frame وحتى الوظائف الأنيقة لحقيبة Voyageur Vail Tote — يقدّم الفيلم للمشاهدين نظرة على كيفية إضفاء منتجات TUMI الأناقة والتنظيم والإثارة على الحياة اليومية.

وقالت الممثلة Mun Ka Young: "أنا شخصياً كنت متحمّسة للغاية لتصوير هذه الحملة في سيول، كوريا الجنوبية، المكان الذي أعتبره موطني". "تعدُّ TUMI المكمّل المثالي لأسلوب حياتي كثير التنقُّل، فهي تحافظ على تنظيم جميع ممتلكاتي بينما تبدو دائمًا أنيقة وعصرية."

يمكنكم الآن التسوّق من مجموعَتَي Voyageur و19 Degree Frame عبر موقع TUMI.com ومتاجر TUMI حول العالم. ترقبوا المحتوى الحصري من وراء الكواليس من الحملة على قنوات التّواصل الاجتماعي @TUMITravel.

نبذة عن TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسّفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقُّل مع إضفاء الجمال والبساطة عليها. فمن خلال الدمج بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبّي السّفر والمبدعين الذين يسافرون سعياً وراء شغفهم. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضّل بزيارة TUMI.com. وتابع حساباتنا على Instagram و TikTok و Facebook و YouTube .

شركة TUMI وشعار TUMI هما علامتان تجاريتان مسجّلتان لصالح Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

جهات الاتّصال الإعلاميّة في TUMI

Alexandra Gillis

TUMI

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2469390/TUMI_Mun_Ka_Young.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2469391/TUMI_Mun_Ka_Young_brand_ambassador.jpg