TUMI وHIGHSNOBIETY تنضمان إلى الفرق المشاركة في سلسلة سباقات المحتوى التفاعلي، ويكشفان الستار عن TUMI | McLAREN COLLECTION خلال ثلاثة سباقات للجائزة الكبرى للفورمولا 1 عبر ثلاث قارات

صُورَت هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء بعنوان "The High Road'' بعدسة Highsnobiety، والتي ستسجل كل ما يحدث خلال رحلة داخل سيارات McLaren الرائعة عبر بريطانيا وسنغافورة ولاس فيغاس، وستنقل لنا ثلاث قصص فريدة من نوعها مع مواهب غير متوقعة وصور جذابة.

نيويورك، 21 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت اليوم العلامة التجارية TUMI للسفر وأسلوب الحياة The High Road، وهي سلسلة محتوى تم إنشاؤها بالشراكة مع Highsnobiety، والتي ستسلط الضوء على التعاون المستمر للعلامة التجارية مع فريق النخبة لرياضة السيارات وشركة السيارات الرائعة McLaren. ستوثق السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء رحلة على خلفية ثلاث ثقافات وقارات مختلفة إلى حد كبير من خلال مقاطع الفيديو والمحتوى الثابت، والتي تعرض سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في بريطانيا وسنغافورة ولاس فيغاس ومن ثمَّ تروّج لمنتج TUMI | McLaren. ولنشعر جميعًا أننا دائمًا في قلب الحدث، سينوب صانع ذوق ثقافي عن كل مكان من الأماكن الثلاثة لقيادة سيارة GT أو McLaren Artura الرائعة -أحدث سيارة هجينة خفيفة الوزن للشركة- لتوثيق المناظر الطبيعية الخلابة وإبراز المعالم المحلية خلال طريقهم للمشاركة في السباقات. ستتمكن كاميرات سلسلة The High Road أيضًا من الوصول إلى مرآب فرق McLaren F1 ومنطقة الحلبة، مما يمنح المشاهدين مظهرًا حصريًا خارج المسار.

أُنتج بواسطة Highsnobiety وتم إخراج الفيديو من قِبل Autre Fish ، وستَعرض مقاطع الفيديو المصورة على غرار الأفلام الوثائقية التقنية والحرفية للعلامة التجارية بمحتوى جديد وجميل. ستسلط السلسلة الضوء على الطرق التي يستخدمها صانعو الذوق العالميون في جلب القطع من TUMI | McLaren 60th Anniversary ومجموعاتها الأساسية طوال الرحلة حيث ينضمون إلى TUMI في الرحلة.

تم إطلاق السلسلة رسميًا اليوم تمامًا بعد أسبوع سباق الجائزة الكبرى البريطاني، مع طرح الدفعتين الثانية والثالثة تماشيًا مع سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة في 18 أكتوبر وسباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس في 20 نوفمبر. في سيلفرستون، وثَّق ملفين إسرائيل ، مصور أزياء، رحلته الفردية عبر المملكة المتحدة من خلال إعداد كتاب بطاقات بريدية مخصص لمنتجات الأزياء. في سنغافورة، سيكتشف الموهوبون المدينة المستقلة ويدمجون السلسلة، التي تكون قبل سباق الجائزة الكبرى، في الثقافة المحلية. في فيجاس، سيذهب الموهوبون في رحلة برية خلابة تجسد تنوع جنوب غرب أمريكا وتسلط الضوء على أفضل ما في سباقات الشوارع في ليالي السبت.

قالت جيل كريزلمان، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية في شركة تومي: "تمثل هذه الفرصة الشراكة المطلقة، والتي تستهدف الاستفادة من القوة المحفزة للعلامات التجارية TUMI وHighsnobiety وMcLaren، وذلك حسبما توضحه العدسات الأحدث. في TUMI، نلتزم بالابتكار وتحقيق التميز وتقديم الخدمة الأفضل في الرحلات الفردية. تؤدي الشراكة مع Highsnobiety إلى إعداد منهج جديد مبتكر لرواية القصص".

قالت هاين دورين، نائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكي والمدير العام في Highsnobiety: "نحن فخورون بالكشف عن شراكتنا مع TUMI | McLaren، وتوحيد أهدافهما والتزامهما معنا لتقديم التصميم المتطور ودرجة الإتقان التي تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في ما يلي من مخططات لإنشاء سلسلة محتوى تحترم التزامنا المتبادل نحول عوالم السفر والسيارات الفاخرة". "تستعرض السلسلة المنظور الثقافي لدى Highsnobiety الذي يتطلع دائمًا إلى المستقبل لتسليط الضوء على مجموعة TUMI | McLaren حول العالم".

تعمل TUMI وHighsnobiety أيضًا على إشراك المتسوقين والمعجبين بالسيارات الفائقة والمشجعين على حدٍ سواء من خلال إطلاق دعوة للعمل على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات تكامل تسويقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في افتتاحية موقع Highsnobiety.com. ستشارك TUMI أيضًا في العديد من عمليات تنشيط العلامات التجارية في جميع أنحاء سوق لاس فيغاس، بما في ذلك الاستحواذ على علامة تجارية في محطة الأمتعة بمطار هاري ريد الدولي وأي تجربة مباشرة في Ceasar's Palace، والتي ستستضيف الأنشطة اليومية، نظرًا لأهمية ذلك في فيغاس.

تابع الرحلة عبر #TheHighRoad journey @TUMITravel @Highsnobiety @HighsnobietyDesign. يُمكن شراء منتج TUMI | McLaren collection من متاجر TUMI حول العالم، أو من موقع TUMI.com، واختر متاجر الأقسام.

نبذة عن TUMI

منذ عام 1975 وتعمل شركة TUMI على ابتكار منتجات أساسية بمستوى عالمي للأعمال والسفر والرفاهية مصممة لتحسين جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم بدورنا كشريك دائم تجاه محبي التنقل والصناع بتحسين جودة الرحلات سعيًا وراء تحقيق شغفهم من خلال توفير منتجات تجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضل بزيارة TUMI.com

TUMI وشعار TUMI علامات تجارية مسجلة لصالح Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

نبذة عن Highsnobiety

Highsnobiety هي علامة تجارية مخصصة لجيل جديد من رواد الثقافة. مهمتنا هي اكتشاف أفضل ما يمكن أن تقدمه ثقافتنا ودعمه، وربط الناس من خلال حبنا للأناقة، وتعزيز المجتمع بالمبدعين الناشئين. دائمًا ما يكون في المقدمة، Highsnobiety مكرس لاكتشاف ما هو التالي.

تأسست Highsnobiety في عام 2005 من قبل الرئيس التنفيذي ديفيد فيشر، وهي شركة عالمية يقع مقرها الرئيسي في برلين ولها مكاتب في نيويورك ولوس أنجلوس ولندن وأمستردام وباريس وميلانو وطوكيو. نحن شركة إعلامية رقمية واستشارات ثقافية في تقاطع الأسلوب والفن والتصميم والتكنولوجيا، ونوفر منصة للعلامات التجارية والأشخاص الذين نتحمس لهم.

جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI

Alexandra Gillis

مدير العلاقات العامة والاتصالات

[email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

[email protected]

الظل

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2157624/Tumi_Inc_cover.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

Tumi, Inc. SOURCE