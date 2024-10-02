TÜV Rheinland Arabia تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي للمجموعة في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع رؤية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية, 2 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- عقدت مجموعة TÜV Rheinland، الرائدة عالمياً في خدمات الاختبار والتفتيش والتدريب والاعتماد المستقلة، أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمجموعة (GEC) في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقد في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويؤكد هذا الاجتماع الهام الذي ترأسه الدكتور مايكل فوبي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة TÜV Rheinland ، على التزام الشركة بالمساهمة في التحول الاقتصادي للمملكة من خلال تقديم خبراتها العالمية خاصة في مجال اختبارات السلامة والجودة على امتداد رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

Dr. Michael Fübi CEO TÜV Rheinland TÜV Rheinland Headquarters Cologne, Germany

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الى تحقيق تنمية مستدامة من خلال التنوع الاقتصادي ، مما يخلق فرصة كبيرة للشركات العالمية مثل TÜV Rheinland. تركز رؤية 2030 على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية وتدريب القوى العاملة ورفع مستوى مهاراتها مع تحسين جودة الحياة لمواطنيها. تتمتع TÜV Rheinland بموقع جيد للمساهمة في تحول هذه القطاعات من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي في مجال السلامة والامتثال والتميز التشغيلي.

تقدمت TÜV Rheinland بخطوات ضخمة مرتبطة بالمبادرات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وظهور المدن الذكية، ومشاريع الطاقة المستدامة، مع المساهمة أيضًا في النمو السريع لقطاعي الصناعة والسياحة.

اجتماع استراتيجي حول نمو المملكة العربية السعودية

اجتمع المجلس التنفيذي للمجموعة الذي يضم كبار المدراء التنفيذيين وصناع القرار في شركة TÜV Rheinland لمناقشة الأهداف الاستراتيجية للشركة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموًا سريعًا. استعرض الاجتماع الفرص الحالية والمستقبلية ، وتم العمل على الخطوات لتعزيز وجود TÜV Rheinland في المملكة العربية السعودية.

وقد عبر الدكتور مايكل فوبي عن أهمية اقامة هذا الاجتماع في المملكة العربية السعودية: إن قرارنا بعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمجموعة في الرياض يعكس التزامنا طويل الأمد بالتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. نحن نرى إمكانيات هائلة في رؤية المملكة 2030 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنقل المستقبلي والبنية التحتية والتعليم والسياحة، ونحن حريصون على تعميق مساهمتنا في التحول الاقتصادي في البلاد من خلال تقديم خدماتنا في مجال الاختبار والفحص والتدريب."

كما تناول الاجتماع اهم المواضيع من ضمنها امكانيات TÜV Rheinland لتمكين الشركات والصناعات السعودية من تلبية معايير الجودة والسلامة العالمية في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

دور فعال في مستقبل المملكة العربية السعودية

أكد اجتماع الرياض على استعداد TÜV Rheinland لتعزيز الشراكات مع الصناعات المحلية والهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية. نظرا لأن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة رائدة إقليميًا في مجال التجارة والتكنولوجيا والابتكار، تلتزم TÜV Rheinland بضمان عمل هذه القطاعات وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة.

حول مجموعة TÜV Rheinland

السلامة والجودة في جميع مجالات العمل والحياة تقريبًا: هذا ما تمثله TÜV Rheinland. تعمل الشركة منذ أكثر من 150 عاماً وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات الاختبار. يعمل لدى TÜV Rheinland أكثر من 22000 موظف في أكثر من 50 دولة وتحقق مبيعات سنوية تزيد عن 2.4 مليار يورو. يقوم خبراء TÜV Rheinland المؤهلون تأهيلًا عاليًا باختبار الأنظمة والمنتجات التقنية في جميع أنحاء العالم، ومرافقة الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأعمال، وتدريب الأشخاص في العديد من المهن، واعتماد أنظمة الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. وبهذه الطريقة، يضمن الخبراء المستقلون الثقة على طول التدفقات العالمية للسلع وسلاسل القيمة. منذ عام 2006، أصبحت TÜV Rheinland عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لمزيد من الاستدامة ومكافحة الفساد. الموقع الإلكتروني: www.tuv.com

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