Tuya Smart تقود مشهد المستقبل المستدام في الشرق الأوسط مع حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في معرض GITEX GLOBAL 2024

نيويورك، 20 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- قدمت شركة "تويا سمارت" (Tuya Smart) (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز: TUYA، وبورصة هونغ كونغ (HKEX) تحت الرقم: 2391) ، وهي مزود خدمات عالمي رائد لخدمات المنصات السحابية، ظهورًا مثيرًا للإعجاب في معرض "جايتكس جلوبال 2024" (GITEX GLOBAL 2024) تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في كافة المساحات المستدامة" ، مما جذب جمهورًا متنوعًا. باعتباره واحدًا من المعارض التكنولوجية الرائدة والأكثر تأثيرًا في العالم ، يجمع "جايتكس جلوبال 2024" كبار المبتكرين في مجال التكنولوجيا وقادة الصناعة والباحثين الأكاديميين والمطورين لاستكشاف الإمكانات غير المحدودة للمجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاستدامة.

عرضت "تويا سمارت" مجموعة من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة ، لا تقدم فقط للمطورين منصة رائدة للإبداع التكنولوجي ولكن أيضًا تسريع تكامل الذكاء المكاني بشكل كبير في المناظر الطبيعية الحضرية في الشرق الأوسط. هذا النهج الاستباقي يدفع تطور الحياة المستقبلية نحو مسار أكثر ذكاءً وصداقة للبيئة.

منصة Tuya Cloud Developer Platform تتعمق في الذكاء الاصطناعي التوليدي

في معرض "جايتكس جلوبال 2024" ، جذب منصة التطوير السحابية من "تويا" ، والتي تتكامل بالكامل مع الذكاء الاصطناعي ، اهتمامًا كبيرًا من الجمهور الحاضرين. تعمل المنصة كمركز مفتوح للقدرات السحابية ، وتضم أكثر من 1000 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة. تشمل واجهات برمجة التطبيقات تلك الطيف الكامل لإدارة دورة حياة الجهاز، وتحليل البيانات، وتمكين المشهد الذكي الضروري لتطوير التطبيقات الذكية.

تماشيًا مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي ، صممت "تويا" منصة تطوير جديدة لعملاء الذكاء الاصطناعي تستند إلى بنية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السحابية. تزوّد هذه المنصة المطورين بمجموعة غنية من أدوات التطوير والقدرات القياسية للذكاء الاصطناعي، مما يمكّنهم من تطوير وتصحيح أخطاء الحلول التي تلبي الاحتياجات العملية العديدة في سيناريوهات التطبيقات في العالم الحقيقي بكفاءة.

باستخدام عميل الذكاء الاصطناعي الذكي للتطبيقات كمثال ، فإنه يمكّن المطورين من تسهيل التحكم الذكي في الذكاء الاصطناعي، واسترجاع المعلومات، والتكوين السريع للمستخدمين النهائيين من خلال حوار بديهي وسلس. من خلال تقديم رؤى مهنية وإنشاء وتنفيذ روابط المشهد ، فإنه يعزز مستوى "الذكاء" للمنتجات الذكية ، ويحوّل كل منها إلى مساعد حقيقي لحياة المستخدم اليومية.

على سبيل المثال ، يمكن لمنتجات الحيوانات الأليفة المجهزة بالعميل الذكي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مراقبة تغذية الحيوانات الأليفة في الوقت الفعلي وتزويد أصحاب الحيوانات الأليفة بتوصيات تغذية دقيقة. بالتزامن مع ذلك، يمكنهم التقاط ومشاركة اللحظات المحببة للحيوانات الأليفة أثناء اللعب ، مما يسمح لأصحاب الحيوانات الأليفة بمعايشة مشاعر فرحة حيواناتهم الأليفة في أي وقت ومن أي مكان. في حالة اكتشاف أي سلوك غير طبيعي في الحيوانات الأليفة ، يمكن للعميل الذكي تقديم المشورة التشخيصية على الفور لضمان العافية المستمرة للحيوانات.

صياغة حلول الطاقة الذكية الشاملة لدفع التحوّل الأخضر

مع اقتراب العالم من ذروة استهلاك النفط ومواجهته لتحديات بيئية متصاعدة ، يسعى الشرق الأوسط بشكل استباقي إلى إعادة تشكيل مشهد الطاقة به. والهدف هو الحد من الاعتماد المفرط على قطاع النفط وتمهيد الطريق للتنمية المستدامة. وتماشيًا مع هذا التحوّل ، تلتزم "تويا" بتسخير التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي ، لتمكين العملاء من بناء سيناريوهات متنوعة لإدارة الطاقة وتسريع التحوّل الأخضر في الشرق الأوسط.

خلال الفعالية، عرضت "تويا" مجموعة من حلول الطاقة المبتكرة ، بما في ذلك "نظام إدارة الطاقة في المنازل"، و"نظام إدارة الطاقة في المباني"، و"حل إضاءة مواقف السيارات الذكي"، و"القياس الذكي للطاقة". كما شاركت الشركة تطبيقات هذه الحلول في العالم الحقيقي عبر مختلف القطاعات ، مثل التصنيع والتجارة.

على سبيل المثال ، يجسد "نظام إدارة الطاقة في المنازل" مثالاً لحل شامل للطاقة. فهو يدمج الأجهزة الذكية مثل شاشات الطاقة، وعصي جمع البيانات، وبوابات الطاقة لإنشاء منصة اتصال موحدة لأجهزة الطاقة. يتيح ذلك للمستخدمين المنزليين إدارة الطاقة بشكل شامل ، من التوليد والتوزيع إلى التخزين والاستهلاك ، مما يقلل بشكل كبير من استخدام الطاقة وتكاليفها. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة مسبقًا و"نظام إدارة الطاقة" الذي توفره "منصة تويا السحابية للمطورين" (Tuya Cloud Developer Platform) ، يمكن للعملاء تحقيق الترابط بين "الطاقة الجديدة والمنزل الذكي" بسلاسة ، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر خضرة وأكثر كفاءة واقتصادية ومريحة.

من بين تلك المزايا، تلمع شاشة الطاقة المعتمدة على تقنيات "تويا" بشكل ساطع في معرض "جايتكس جلوبال 2024". مع عملها كمحور مركزي لمراقبة الطاقة المنزلية ، فهي لا توفر فقط رؤية واضحة لتدفق الطاقة في المنزل طوال اليوم ، بل توفر أيضًا للمستخدمين النهائيين رؤى متعمقة في أنماط استهلاك الطاقة من خلال تحليلات البيانات التفصيلية.

علاوة على ذلك ، قدمت "تويا" "نظام الإدارة البيئية للمباني" ، وهو حل متطور يدمج إدارة أداء المباني مع جهود الحد من الكربون. مع كونه مصممًا لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني وتعزيز الاستدامة ، يستخدم "نظام الإدارة البيئية للمباني" نظامًا مشفرًا بالألوان بما يتماشى مع المعايير الدولية ، مثل تلك التي وضعتها "هيئة المباني والإنشاءات في سنغافورة". يمثل هذا النظام بصريًا حالة أداء المبنى من خلال ألوان مثل الأخضر ولون الكهرمان والأحمر ، مما يتيح للعملاء تقييم وتحسين استخدام الطاقة بسرعة.

تشمل الوظائف الأساسية لـ "نظام الإدارة البيئية للمباني" من "تويا" قياس آثار الكربون ، والتخطيط لانبعاثات الكربون ، وأتمتة استراتيجيات خفض الانبعاثات، وتوفير تقارير شاملة عن الانبعاثات الكربونية. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة ، يعمل النظام على مدار الساعة لتحديد نقاط هدر الطاقة ويقدم توصيات للتحسين المستهدف. من خلال مقارنات البيانات التاريخية وتحليل الاتجاهات في الوقت الفعلي، يكتسب العملاء فهمًا واضحًا للتغيرات في أنماط استهلاكهم للطاقة.

روّاد في تحويل المساحات للعمل بالذكاء لتشكيل مرجع جديد للمدن الذكية

في السنوات الأخيرة، كانت دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في طليعة حركة المدن الذكية. على سبيل المثال ، تحدد "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية ، التي تم الكشف عنها في عام 2016 ، خطة طموحة لبناء مدن ذكية توسعيّة. بمجرد اكتمالها، سيتم تشغيل مشروعات التنمية الحضرية الجديدة تلك بالكامل بواسطة الطاقة المتجددة وسوف تتضمن مجموعة متنوعة من التقنيات الذكية الحديثة ، مما يرسم صورة لمشهد حضري مثالي في المستقبل.

لجلب هذه الرؤية الكبرى إلى الحياة ، ظهر مفهوم الذكاء المكاني كمرحلة حرجة. يتضمن الذكاء المكاني ، كما يوحي اسمه ، تطبيق التقنيات الذكية داخل البيئات المكانية. فهو يساعد مديري الأماكن الحضرية في الحصول على فهم أكثر دقة للوضع التشغيلي للمدينة ، وتحسين تخصيص الموارد ، وتعزيز كفاءة ومستويات الخدمة في الإدارة الحضرية بشكل ملحوظ.

تتمتع "تويا" بخبرة كبيرة وثروة من الخبرة العملية في مجال الذكاء المكاني ، ولا سيما في ثلاثية العناصر الأساسية؛ وهي الاتصال والتفاعل والنظام الإيكولوجي؛ حيث تتمتع بمزايا فريدة من نوعها. في معرض "جايتكس جلوبال 2024" ، قدمت "تويا" مجموعة من الحلول الذكية المصممة لقيادة المسار المستقبلي للذكاء المكاني وصياغة بيئة معيشة أكثر راحة للمستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما ورائه.

في مجال المجتمعات الذكية ، على سبيل المثال ، قدمت "تويا" مجموعة شاملة من حلول الأمن الذكية المبتكرة. وهي مصممة خصيصًا لمعالجة مجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك إنذارات الاختراق، ورعاية الأطفال ورعاية كبار السن، ، بالإضافة إلى تحذيرات الحرائق والفيضانات في الأماكن السكنية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وبالتالي تزويد المستخدمين بحل شامل لاحتياجاتهم الأمنية المتنوعة.

يمكن للمستخدمين تخصيص وتثبيت أجهزة الإنذار وأجهزة الاستشعار والكاميرات وتوصيل هذه الأجهزة وتهيئتها عبر تطبيق جوال والاستفادة من تخزين الفيديو القائم على السحابة والخدمات السحابية لمراقبة الإنذار على مدار الساعة. في حالة حدوث حالات طوارئ يتم اكتشافها بواسطة أجهزة الاستشعار أو الكاميرات ، مثل الحرائق أو الاختراقات أو حالات الاستغاثة للسلامة الحياتية ، يتم تنبيه المستخدمين على الفور عبر رسائل التطبيق أو إشعارات البريد الإلكتروني. إذا لم يتم التعامل مع إنذار في غضون 60 ثانية ، يقوم النظام تلقائيًا بإعادة توجيه الإنذار ومقاطع الفيديو المرتبطة به إلى مركز الإنذار القائم على السحابة المعتمَد من المستخدم لاتخاذ إجراء سريع لمواجهة التهديدات الأمنية.

وعلاوة على ذلك ، فإن الإضاءة الذكية للشوارع هي عنصر محوري في المناطق الحضرية. أحدث حل "تويا" للإضاءة الذكية للشوارع ثورة في إدارة إضاءة الشوارع من خلال دمج تكنولوجيا التحكم اللاسلكية وبوابات الجيل الرابع (4G).

يستفيد هذا الحل من بوابة الجيل الرابع (4G) لاتصالات التحكم الأساسي ، مما يتيح الإدارة عن بعد اللاسلكية لأجهزة إضاءة ليد المجهزة بنقاط Zigbee المجهزة بواجهات NEMA أو Zhaga. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبوابة الجيل الرابع (4G) إنشاء وإدارة شبكة متداخلة تصل إلى 100 عقدة ، مع مساحة تغطية تزيد عن كيلومتر واحد. يمكن لموظفي الإدارة مراقبة حالة تشغيل مصابيح الشوارع واستهلاكها للطاقة في الوقت الفعلي من خلال الأجهزة الطرفية، وتعديل السطوع، وجداول التشغيل / إيقاف التشغيل بسهولة.

مع مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تقدمها، كشفت "تويا" عن لمحة عن مستقبل التكنولوجيا للمطورين في جميع أنحاء العالم ، مما أثار المزيد من الإلهام والإبداع. في المستقبل ، تلتزم "تويا" بتعميق استكشافها وتطبيقها في المجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي ، والتعاون مع الشركاء والعملاء العالميين للمساهمة في عالم أكثر ذكاءً واستدامة.