TVM Capital Healthcare تستثمر 17 مليون دولار أمريكي في مجموعة neurocare

مجموعة neurocare تقود طفرة في مجال رعاية الصحة النفسية من خلال توفيرها طرق وأدوات مبتكرة تستند إلى تحفيز الأعصاب وغيرها من التقنيات، لمساعدة الأطباء على تقديم علاجات شخصية تحقق نتائج إيجابية ومستدامة على المدى الطويل للمرضى. هذا الاستثمار سيُمكّن الشركة من تنفيذ خطط نموها الطموحة، بما في ذلك التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TVM Capital Healthcare، إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في الرعاية الصحية والكائن مقرها في كل من دبي وسنغافورة، عن استثمار 17 مليون دولار أمريكي في مجموعة neurocare group AG (neurocare) التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرًا لها، وهي إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة المتخصصة في مجال توفير خدمات الصحة العقلية، والتي توفر حلولًا لتمكين الأطباء من تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاهم. سيسمح استثمار TVM Capital Healthcare لمجموعة neurocare بتنفيذ خطط نموها العالمية، بما في ذلك التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية ودخول سوق المملكة العربية السعودية، فضلاً عن دعم تطوير ابتكارات جديدة في مجال الأجهزة والبرمجيات. ويُعد هذا الاستثمار التاسع لشركة TVM Capital Healthcare بهدف تحسين إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

توفر مجموعة neurocare، من خلال منصة العلاج الرقمي (DTP) الخاصة بها، علاجًا شاملًا يركز على المريض لمجموعة متنوعة من الحالات النفسية أو العصبية. فالشركة تستخدم أساليب وأدوات مبتكرة للرعاية الصحية العقلية بما في ذلك تقييم النوم والعلاج النفسي وتقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة TMS وتغذية الأعصاب الراجعة، ويتم الإشراف على كافة تلك الأساليب ضمن حل قائم على السحابة، لتمكين الأطباء وتقديم الرعاية الفردية للمرضي. تقوم مجموعة neurocare، بعد تقييم مفصل لحالة المريض، بدعم الأطباء في تطوير خطط علاج فردية مصممة لتحقيق نتائج سريرية قوية ومستدامة. وتُستخدم خدمات neurocare في عيادات الشركة الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، بالإضافة إلى عدد متزايد من العيادات التابعة لجهات خارجية.

على الصعيد العالمي، يعاني 13% من الأشخاص من اضطرابات نفسية (وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO)، الأمر الذي يتسبب في تكبد تكاليف باهظة، سواء مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن تزيد تلك التكاليف من 2.5 تريليون دولار في عام 2010 إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2030. وقد تضاعف عدد المرضى الذين تم تشخيصهم بأمراض نفسية خلال جائحة COVID. إلا أن علاج الحالات الصحية العقلية لا يزال يفتقر إليه بشكل ملحوظ في معظم البلدان، مما يترك جزءًا كبيرًا من السكان دون الدعم اللازم، ويشكل فرصة نمو فريدة لشركات مثل neurocare التي تقدم علاجات مبتكرة غير جراحية ذات نتائج سريرية متميزة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Tristan de Boysson، الشريك التنفيذي لشركة TVM Capital Healthcare، قائلًا: "يعتبر هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجيتنا المتمثلة في الاستثمار في حلول الرعاية الصحية الأفضل والأكثر ابتكارًا في فئتها، والتي تعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم. كما يتمثل أحد الأهداف الخاصة للشركة في تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA على نطاق أوسع. ففي تلك المناطق، تعتمد معظم عيادات الصحة العقلية على أساليب العلاج السلوكي والأدوية التقليدية، مما يخلق ميزة رائدة للشركات مثل neurocare، التي تقدم علاجات مبتكرة للصحة العقلية بنتائج سريرية متميزة. نحن متحمسون لتقديم هذه الخدمة إلى الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، ونتطلع إلى العمل مع فريق إدارة مجموعة neurocare لتحقيق الهدف سالف الذكر".

وفي ذات السياق، قال السيد Thomas Mechtersheimer، مؤسس شركة neurocare والرئيس التنفيذي للشركة CEO: "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع شركة TVM Capital Healthcare، وهي شريك قوي يتمتع بخبرة عميقة في الصناعة. تتيح لنا هذه الشراكة تسريع نمو الشركة في الأسواق الرئيسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وكذلك الانتشار في مناطق جديدة. مع دمج منصة العلاج الرقمي الخاصة بنا في عيادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، فإننا نحقق إنجازًا بارزًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة نمو شركتنا. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة، وخاصةً bm-t Thüringen وAescuvest ومكتب المحاماة Goerg Lawyers، على استشاراتهم ودعمهم الثمين في إتمام عملية التمويل هذه".

نبذة عن TVM Capital Healthcare: تعتبر TVM Capital Healthcare شركة خاصة متخصصة في الرعاية الصحية تركز على الأسواق الناشئة وكائن مقرها في كل من دبي وسنغافورة، ولها مكاتب في الرياض ومدينة هو تشي منه الفيتنامية. تستثمر الشركة رأس المال التي تجنيه من التوسع والنمو في شركات الرعاية الصحية بهدف تحسين إمكانية الوصول المحلي إلى رعاية صحية عالية الجودة. يتمتع شركاء الاستثمار والتشغيل، إضافة إلى كونهم مجموعة قوية من كبار المستشارين، بسجلًا دوليًا حافلًا في مجال الاستثمار في الرعاية الصحية، والعمل النشط في مجالس الإدارة، والمساهمة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، والخبرة العميقة في عمليات الرعاية الصحية. وتتعاون الشركة مع فرق الإدارة المحلية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لبناء كيانات رائدة في قطاع الرعاية الصحية، سواء كان ذلك على مستوى القطاع المحلي أو الإقليمي، وتدعم بشكل انتقائي الشركات من أوروبا أو أمريكا الشمالية للتوسع في المناطق الجغرافية المستهدفة للشركة. إن النهج الاستثماري والتشغيلي التي تتبعه شركة TVM Capital Healthcare يجمع بين تحقيق قيمة تجارية قوية وعوائد مجزية مع الاستثمار المؤثر والمسؤول اجتماعيا (ESG).

. www.tvmcapitalhealthcare.com

نبذة عن مجموعة neurocare: تقود مجموعة neurocare ثورة في مجال الرعاية الصحية النفسية من خلال تقديم علاج متكامل وشخصي يعتمد على أدلة سريرية قوية، وهو ما يمثل حاجة ماسة في هذا المجال. وتُعد منصة العلاج الرقمي (DTP) الخاصة بمجموعة neurocare المنصة الأولى من نوعها في مجال الصحة العقلية، حيث تمكن الأطباء من تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاهم الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الحالات النفسية أو العصبية. تقوم مجموعة neurocare، بعد تقييم مفصل لحالة المريض، بدعم الأطباء في تطوير خطط علاج فردية مصممة لتحقيق نتائج سريرية قوية ومستدامة للمرضى، بما يُحسن من قدراتهم على التحكم الذاتي والمرونة والمهارات الاجتماعية، مع الحفاظ على فعالية التكلفة بالنسبة للنظام الصحي. تدمج هذه الخطط العلاجية أساليب وأدوات مبتكرة مثل العلاج النفسي والتنظيم وصحة النوم، بالإضافة إلى الأدوية، وذلك لتقديم أفضل مساعدة ممكنة لكل مريض على حدة. يحظى هذا النهج الشامل الذي يستفيد من منصة DTP بدعم قوي من البيانات المنشورة في المجلات العلمية الرائدة والتي أظهرت معدلات استجابة تصل إلى حوالي 65% وأكثر من 55% من حالات الشفاء، مع آثار جانبية قليلة جدًا. وتُستخدم منصة العلاج الرقمي الخاصة بمجموعة neurocare حاليًا في عيادات الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا، بالإضافة إلى عدد متزايد من العيادات التابعة لجهات خارجية.

www.neurocaregroup.com

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