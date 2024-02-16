UCC Holding تمضي عقودًا لسبعة مشاريع طاقة في كازاخستان مع وزارة الطاقة الكازاخستانية و QazaqGaz

الدوحة، قطر, 16 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- كجزء من مراسم التوقيع التي شهدها صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقاييف، وضمن سلسلة من العقود الموقعة بين الشركات القطرية وكيانات كازاخستانية مختلفة، وقعت UCC Holding عقدين في مجال الطاقة لسبعة مشاريع.

العقد الأول مع QazaqGas يتضمن:

1. محطتين لمعالجة الغاز: مشروع محطة لمعالجة الغاز بسعة 1 BCMA ومشروع بسعة 2.5 BCMA؛ و

2. بناء محطة ضاغط جديدة من نوع CS-14 ومشروع خط أنابيب الغاز الرئيسي CS-14 - بمدينة قوستاناي وبناء الخط الثاني لمشروع خط أنابيب الغاز Beniu-Bozoy-Shymkent وتختصر BBS.

تم توقيع العقد من قبل السيد محمد معتز الخياط، ممثلًا UCC Holding بصفته كرئيس (Chairman)، والسيد Sanzhar Zharkeshov، ممثلًا QazaqGas، بصفته كرئيس تنفيذي.

العقد الثاني مع وزارة الطاقة ويشمل:

1. عقد لبناء محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة (CCGT) بطاقة إجمالية حوالي 1,100 ميجاواط في منطقة كيزيلوردا؛

2. ومذكرة تفاهم لمحطة معالجة غاز بسعة 6 (4+2) مليار متر مكعب في حقل كاشجان (المرحلة 2B).

وقع العقد ومذكرة التفاهم معالي وزير الطاقة Almassadam Satkaliyev نيابة عن الوزارة والسيد محمد معتز الخياط نيابة عنUCC Holding بصفته كرئيس (Chairman).

بهذه المناسبة، أعرب سموه معالي وزير الطاقة لجمهورية كازاخستان، Almassadam Satkalyev، عن سروره برؤية استثمارات قطرية في كازاخستان، والتي تساعد على نمو الاقتصاد، وتنويع مصادر تمويله، وإفادة المجتمع الكازاخستاني، معبرًا عن استعداده لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تسهيل عمل الشركات القطرية الخاصة في بلاده.

امتدح السيد محمد معتز الخياط الترحيب الحار الذي تلقته الشركات القطرية الخاصة في كازاخستان، والبيئة الاستثمارية المزدهرة، والمجالات المتعددة التي يتمتع بها البلد. وشكر السيد الخياط أيضًا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعمه المستمر للقطاع الخاص القطري في توسعاته الدولية.

من جانبه، أثنى السيد Sanzhar Zharkeshov، الرئيس التنفيذي لشركة QazaqGas، على جميع الجهود التي أدت إلى توقيع هذه العقود، متمنيًا لشركة UCC Holding النجاح في هذه المشاريع مع أخذ العلاقات الفريدة بين البلدين في الاعتبار.

من جانبه، قال السيد رامز الخياط، رئيس (President) شركة UCC Holding: "تتمتع البيئة الاستثمارية في كازاخستان بالعديد من المزايا، خاصة في قطاع الطاقة، وهذا التوقيع هو نتيجة لمناقشات جرت خلال الأشهر الأخيرة في قطر وكازاخستان، ونتطلع إلى بدء العمل على الأرض خلال النصف الثاني من هذا العام.".