UGREEN تطلق باور بانك Nexode الجديد في الشرق الأوسط لشحن أسرع في أثناء التنقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة UGREEN الرائدة عالميا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتطوير تقنيات الشحن رسميا عن سلسلة باور بانك الجديد Nexode في منطقة الشرق الأوسط، وهي السلسلة عالية القدرة التي تعيد تعريف التجربة التي يوفرها باور بانك للمستخدمين.

تتضمن سلسلة باور بانك Nexode الجديدة ثلاثة إصدارات تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، وهي الإصدارات التي تشمل إصدارا بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط، وآخر بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 130 واط، بالإضافة إلى إصدار بسعة 12000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 100 واط.

UGREEN Launches Nexode Power Bank Series in Middle East

صممت UGREEN سلسلة باور بانك Nexode الجديدة عالية القدرة لتوفير شحن سريع وفعال لمجموعة واسعة من الأجهزة معا، مما يجعلها الحل الأمثل لتلبية احتياجات شحن الأجهزة في أثناء التنقل، وذلك سواء في رحلات العمل الطويلة أو في أثناء التنقل أو خلال الأنشطة الخارجية المتنوعة.

يوفر باور بانك الأكثر قدرة من سلسلة Nexode الجديدة من UGREEN بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة بقدرة 200 واط طريقة موثوق منها لشحن أجهزة متعددة معا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مما يضمن تحسين الإنتاجية في أثناء التنقل، حيث يتميز الإصدار الأكبر سعة وقدرة من سلسلة Nexode الجديدة بقدرته الاستثنائية على الشحن السريع، وذلك عبر منفذ C1 المزود به والذي يوفر شحنا فائق السرعة بقدرة 140 واط، وهو ما يمكنه شحن بطارية جهاز MacBook Pro بشاشة 16 بوصة إلى 56% في 30 دقيقة فقط، مما يعني وقت انتظار أقل وإنجازا أكبر، وهو ما يجعله أداة لا غنى عنها للمحترفين مثل المصورين ومنتجي الفيديو وغيرهم الذين يحتاجون للحفاظ على الكفاءة والبقاء على اتصال في أثناء التنقل.

تأتي سلسلة باور بانك Nexode الجديدة من UGREEN بتصميم عمودي مبتكر، وهو التصميم الذي ساهم في تحقيق أقصى استفادة من المساحة وتحسين قابلية استخدامه في أثناء التنقل، وذلك بفضل أبعاده التي تبلغ 54*50*155 ملم ووزنه الذي يبلغ 609 جرام (الإصدار بسعة أكبر)، مما يسمح لحمل باور بانك بسهولة في الحقيبة أو حمله في اليد دون مشقة، مما يجعله رفيقا مثاليا في أثناء السفر.

تعتبر السلامة من أبرز أولويات UGREEN، وسلسلة باور بانك Nexode الجديدة ليست استثناء، حيث تعتمد الشركة الرائدة في تطوير تقنيات الشحن في باور بانك Nexode الجديد بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط على خلية طاقة ليثيوم أيون عالية الجودة من الدرجة المستخدمة في السيارات، مع نظام حماية مكون من 13 طبقة أمان، بالإضافة إلى دعم نظام ThermalGuardTM مع وجود غلاف مقاوم للهب بتصنيف V-0.

يضمن مراقبة درجة الحرارة لحظيا وتبديد الحرارة بسرعة عالية الأمان والاستخدام بدون قلق للأجهزة المشحونة، كما تضمن ميزات الأمان القوة على التحمل، حيث يمكن للبطارية التعامل مع ما يصل إلى 1000 دورة شحن وتفريغ والاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها، وعبر دعم تقنيات الحماية المتعددة وشهادات السلامة المهنية، يمكن للمستخدمين الوثوق في جودة ومتانة سلسلة الباور بانك Nexode الجديدة.

كما تأتي سلسلة باور بانك Nexode الجديدة من UGREEN مزودة بشاشة TFT ملونة ذكية، وهي الشاشة التي تسمح للمستخدمين بمراقبة مستوى البطارية والوقت المتبقى قبل الحاجة لإعادة الشحن مرة أخرى، بالإضافة لمعلومات عن طاقة الإخراج/الإدخال والجهد والتيار وغيرها لحظيا، تمنح الشاشة النابضة بالرسومات المتحركة والألوان الدقيقة مظهرا مميزا يوضح سحر التكنولوجيا الجديدة.

يتوفر باور بانك Nexode الجديد من UGREEN بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط بسعر 499 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة، كما يتوفر بسعر 499 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمستخدمين في الإمارات الشراء الآن مباشرة عبر الإنترنت، على أن يتوفر قريبا في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول المقبل.

كما يتوفر باور بانك Nexode الجديد من UGREEN بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط أيضا للشراء من خلال متاجر التجزئة المختلفة، مثل متاجر Virgin وLulu وJumbo وEmax وSharaf DG في الإمارات العربية المتحدة، ومتاجر اكسترا وVirgin وزين والمنيع في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكن زيارة حسابات UGREEN الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

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