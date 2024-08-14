Unical توسع المبيعات والدعم الأوروبي بمكتب جديد في مقاطعة سري بالمملكة المتحدة

المكتب الجديد يعزز وجود Unical في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا

يعزز تقديم الخدمات ودعم العملاء في المناطق الرئيسية

يعكس نمو شركة Unical ونجاحها مؤخرًا في المنطقة ، مما يؤكد التزامها تجاه عملائها في المنطقة

فينيكس , 14 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة يونيكال آفياشن إنك (Unical Aviation ، Inc.) "يونيكال" (Unical) ، الرائدة في سوق المواد المستخدمة القابلة للاستخدام في مجال الطيران التجاري، أن تعلن عن افتتاح مكتب جديد في مقاطعة سري بالمملكة المتحدة. يؤكد هذا التوسع على التزام الشركة بتعزيز بصمتها في جميع أنحاء منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مما يسمح بتقديم خدمات محسنة ومشاركة عملاء أكثر قربًا في هذه الأسواق الحيوية.

يقع المكتب الجديد في بلدة دوركينغ ذات المناظر الخلابة في مقاطعة سري، وسيكون بمثابة مركز استراتيجي لعمليات المبيعات والدعم الإقليمي. سيدعم المكتب الجديد علاقات أقوى مع الشركاء والعملاء في جميع أنحاء منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

قال الرئيس التجاري ستيفان هاينز: "نحن متحمسون جدًا لفتح مكتبنا الجديد في بلدة دوركينغ بمقاطعة سري. يمثل المكتب الجديد وزيادة حجم فريقنا في المملكة المتحدة حقًا النجاح والنمو الأخير الذي شهدناه في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا ويرفعنا إلى وضع رائع لدعم عملائنا الإقليميين بشكل أفضل للمضي قدمًا ، مما يتيح لنا قيادة استراتيجيتنا المستمرة للنمو في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا".

يمثل توسع يونيكال شهادة على نمو الشركة ونجاحها مؤخرًا في أوروبا. يتزامن المكتب الجديد مع شراكة أُعلنت في وقت سابق من هذا العام؛ حيث تقوم يونيكال بتخزين الأجزاء وتوزيعها من مستودع في مطار هيثرو بلندن. تسلط هذه الإعلانات مجتمعةً الضوء على تفاني الشركة تجاه عملائها في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا والتزامها المستمر بتوفير خدمة ودعم استثنائيين في المناطق المحيطة.

حول شركة Unical Aviation ، Inc.

تأسست شركة يونيكال آفياشن في عام 1990 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة غلينديل بولاية أريزونا ، وتزود أجزاء ومكونات الطائرات للآلاف من عملاء الطيران في جميع أنحاء العالم. مع وجود ما يقرب من 90 مليون جزء وأكثر من مليون رقم فريد لهياكل الأجسام الطائرة وأجزاء المحركات في المخزون ، تعد يونيكال واحدة من أكبر موردي المواد القابلة للاستخدام الجديدة والمستعملة لصناعة الطيران التجاري. توفر أعمال يونيكال للمحركات وخدمات الصيانة؛ والإصلاح؛ والعمليات المتكاملة عموديًا، والتي تم توسيع نطاقها مؤخرًا، بالإضافة إلى 145 شركة تابعة للإصلاح، حلاً كاملاً وشاملاً للأجزاء والخدمات في سوق ما بعد البيع لأكثر الشركات موثوقيةً على مستوى العالم في مجالات الطيران، والشركات المصنعة الأصلية، وشركات الصيانة، والإصلاح والعمليات. اقرأ المزيد على www.unical.com