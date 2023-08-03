Uniken تحصل على شهادة SOC 2 من النوع 1 لمنصة REL-ID الأمنية

يؤكد التدقيق المستقل أن REL-ID تفي بأعلى معايير الأمان والتوافر والسرية.

نيويورك, 4 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Uniken، المزود الرائد للهوية المتكاملة، أن منصة REL-ID الأمنية حققت الامتثال للنوع 1 من SOC 2 على النحو الذي حدده المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) لمعايير خدمات الثقة في الأمن والتوافر والسرية.

"تنتشر مخاطر الأمن والهوية على المنظمة وعملائها بشكل متزايد مع زيادة مستوى تطور التهديد. يحمي حلنا التفاعلات الحرجة بأعلى مستوى من اليقين وسهولة الاستخدام. والآن مع شهادة SOC 2 من النوع 1، يمكن لعملائنا وشركائنا وعملائنا المحتملين المضي قدمًا بثقة أن منصة REL-ID الأمنية قد تم تدقيقها خارجيًا والتحقق من صحتها لتلبية أكثر معايير الصناعة صرامة من حيث الأمان والتوافر والسرية" هذا ما قاله Bimal Gandhi الرئيس التنفيذي لشركة Uniken.

منصة REL-ID الأمنية من Uniken تمكن المؤسسات من دفع الاحتيال إلى الصفر من خلال تأمين رحلة العميل من البداية إلى النهاية — الأجهزة والتطبيقات واتصالات الشبكة - وتوفر تأهيل العملاء ومصادقة العملاء والتحقق من المعاملات وقدرات التوقيع الرقمي في حل واحد بسيط. تغلق REL-ID الفجوات التي تتركها الأدوات التقليدية وراءها، في منصة واحدة غير مرئية تمامًا لعملائك. تندمج REL-ID بسلاسة في البيئة الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، وتخلق تجارب تفاعل مع العميل آمنة ومتوافقة ومحددة.

من الأمور الأساسية لتوفير اليقين في الهوية والأمان معرفة أن نقطة النهاية إلى نقطة البيع وكل نقطة بين رحلة العميل محمية وآمنة ومأمونة. امتثال SOC 2 من النوع 1 هو المعيار الصناعي لتدقيق الأنظمة التي تحمي بيانات العملاء والوصول إليها. يفحص التدقيق الضوابط المطلوبة للقيام بذلك، مما يوفر التحقق من أن الضوابط الحرجة في صميم كل مشاركة مُصممة لحماية المعلومات الهامة بأكثر الطرق الممكنة أمانًا.

نبذة عن Uniken

تعمل Uniken على تسريع إمكانيات المؤسسات التي تركز على العميل من خلال خلق اليقين في الهوية والأمان مع تقديم تجارب مذهلة للعملاء. تخدم Uniken العملاء من جميع الأحجام، في جميع أنحاء العالم، عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. حتى الآن، حصلت Uniken على أكثر من 26 تريليون دولار من قيمة المعاملات عبر أكثر من 23 مليار تفاعل مع العملاء مع صفر خسارة مالية أو هوية. مع Uniken، تقوم المؤسسات بتنمية أعمالها في عالم تكون فيه الهوية مؤكدة، وليست نقطة ضعف.

للتواصل مع العلاقات العامة:

Nancy Jones, Uniken

[email protected]

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