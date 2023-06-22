Uniken تفوز بجائزة Frost & Sullivan لقيادة الابتكار التكنولوجي العالمي

وتعيد الجائزة التأكيد على أن Uniken مبتكر للأمن السيبراني الذي يسرع إمكانيات الشركات التي تركز على العملاء.

تشاتام، نيوجيرسي، 22 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- كرمت Frost & Sullivan مؤخرًا Uniken من خلال جائزتها القيادة العالمية للابتكار التكنولوجي لعام 2023 لأفضل الممارسات في صناعة إدارة الهوية والوصول. وتشيد الجائزة بمنصة المصادقة والأمن REL-ID من Uniken من أجل التكامل السلس والأمن القوي الذي يسرع جهود التحول الرقمي لعملاء Uniken ويعزز تجارب العميل النهائي.

تقدم Frost & Sullivan سنويًا الجائزة للشركة التي طورت منتجًا بميزات ووظائف مبتكرة وتكتسب قبولًا سريعًا في السوق.

REL-ID هو حل قوي مصمم للمؤسسات التي تخدم العملاء على نطاق واسع. تتيح منصة الهوية المتكاملة لعملاء Uniken القضاء على الاحتيال مع تقديم البساطة والراحة والتجارب الخالية من الاحتكاك. كشركة عالمية، تعمل Uniken في بعض بيئات التهديد السيبراني الأكثر تحديًا في العالم. مع REL-ID، تلبي Uniken متطلبات قاعدة العملاء العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة، مع أعلى مستوى من الامتثال العالمي وعائد سريع على الاستثمار.

وعلق Bimal Gandhi، الرئيس التنفيذي لشركة Uniken، قائلًا: "يتشرف فريق Uniken بتلقي التقدير المرموق لشركة Frost & Sullivan. هذه الجائزة هي شهادة على الابتكار الأول لعملائنا وتقديم منصة تخلق اليقين في الهوية وتسريع الإمكانيات لعملائنا للتعامل مع عملائهم بسلاسة وأمان، حتى في البيئات الأكثر تطلبًا وحالات الاستخدام."

في كتابة الجائزة، تسلط Frost & Sullivan الضوء على تأثير Uniken الكبير في الصناعة المصرفية. وفقًا لـ Frost & Sullivan، كان لمنصة REL-ID من Uniken تأثير تغيير قواعد اللعبة على كيفية إدارة أنظمة التحكم في الوصول والمصادقة وساهم بشكل كبير في تحسين آليات الأمان في الخدمات المصرفية الرقمية. تؤكد Frost & Sullivan أيضًا على كيفية تمكين REL-ID لعملاء Uniken من تقديم تجربة موحدة لعملائهم عبر جميع القنوات، وتشجيعهم على توسيع المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

نبذة عن Uniken

تعمل Uniken على تسريع إمكانيات المؤسسات التي تركز على العميل من خلال خلق اليقين في الهوية والأمان مع تقديم تجارب مذهلة للعملاء. تخدم Uniken العملاء من جميع الأحجام، في جميع أنحاء العالم، عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. حتى الآن، حصلت Uniken على أكثر من 26 تريليون دولار من قيمة المعاملات عبر أكثر من 23 مليار تفاعل مع العملاء مع صفر خسارة مالية أو هوية. مع Uniken، تقوم المؤسسات بتنمية أعمالها في عالم تكون فيه الهوية مؤكدة، وليست نقطة ضعف.

للتواصل:

Nancy Jones

البريد الإلكتروني:

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