Unimoni التابعة لـ WizzFinancial توقع شراكة استراتيجية مع Sahaj Retail Limited

كولكاتا، الهند

7 نوفمبر / تشرين ثاني 2025

أعلنت WizzFinancial ، ال منصة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في المدفوعات عبر الحدود والمحافظ الرقمية والحلول المالية الشاملة، عن شراكة استراتيجية بارزة بين شركتها التابعة Unimoni India وشركة Sahaj Retail Limited ، إحدى أكبر شبكات التجزئة الريفية الفيجيتال وأسرعها نموًا في الهند.

Mr. Krishnan R (left) and Mr. Amir Nagammy of WizzFinancial Group with Mr. Biswajit Chatterjee of Sahaj.

تستفيد هذه الشراكة من شبكة Sahaj الريفية الواسعة التي تضم حاليًا أكثر من 350 ألف مركز وتتوسع لتصل إلى 600 ألف مركز في جميع أنحاء الهند، إضافة إلى القدرات المبتكرة لمنصات Wizz Voyager و Wizz UPI و Wizz Wallet ، لتوفير خدمات مالية رقمية ميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها للمجتمعات المحرومة من الخدمات المالية في الهند.

تسهّل هذه الشراكة توزيع مجموعة من المنتجات المالية تشمل التحويلات المالية عبر الحدود والإقراض متناهي الصغر والمحافظ الرقمية والمدفوعات عبر واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ، ما يفتح فرصًا جديدة للشمول والتمكين الاقتصادي. بالجمع بين نموذج Sahaj القائم على ريادة الأعمال على مستوى القرى وخبرة Wizz في ممرات التحويلات الرئيسية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ستطلق المؤسستان العنان للازدهار الاقتصادي لملايين الأفراد والشركات التي تربط بين هذه الأسواق العالمية الرئيسية.

يضع هذا التعاون شركة WizzFinancial في طليعة التحول الرقمي والشمول المالي في الهند، منسجمًا مع رؤية الهند للتمكين الرقمي، مع تقديم حلول تكنولوجيا مالية بمستوى عالمي من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى سوق الهند، أسرع أسواق التمويل الرقمي نموًا في العالم.

أمير نجمي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة WizzFinancial : "تجسد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وإرضاء العملاء. نتطلع إلى مستقبل تمكّن فيه جهودنا المشتركة الأفراد والأسر والشركات من استكشاف آفاق جديدة والتواصل بسلاسة" .

من جهته، قال السيد بيسواجيت تشاترجي، الرئيس التنفيذي لشركة :Sahaj Retail Limited "تتمثل مهمتنا في Sahaj في تعزيز منظومة الشمول الرقمي والمالي في المناطق الريفية الهندية. تمثل هذه الشراكة مع Unimoni خطوة مهمة نحو تطوير قدرات وكلائنا من Sahaj Mitrs. من خلال توسيع الخدمات المالية الأساسية والخدمات ذات القيمة المضافة المتاحة في نقاط التوصيل النهائية، نهدف إلى تعزيز فرص الدخل لرواد الأعمال لدينا وتوفير مزيد من الراحة والثقة للمواطنين في المناطق النائية".

نبذة عن مجموعة WizzFinancial

WizzFinancial شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية تتمحور حول الهند، تمتلك أكثر من 50 ترخيصًا وتعمل عبر ممرات التحويلات الرئيسية إلى الهند وجنوب آسيا للوصول مباشرة إلى 4.3 مليار شخص، أي أكثر من % 77 من أحجام التحويلات العالمية. تتخذ الشركة من الهند والإمارات مقرًا لها، وتقدم حلول مدفوعات وإقراض مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكلفة التحويلات في الأسواق عالية النمو. تربط WizzFinancial الملايين عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية في العالم من خلال الجمع بين الحجم والنطاق والابتكار.

Unimoni هي العلامة التجارية لـ WizzFinancial في الهند، وتقدم خدمات الصرافة الأجنبية والمدفوعات عبر الحدود وخدمات السفر وقروض الذهب والخدمات المالية الرقمية، بما فيها أداة دفع مسبق ( PPI ) قوية ومحفظة UPI عبر شبكة وطنية. توسع WizzFinancial من خلال Unimoni نطاق الوصول المالي الآمن والمبتكر، وتمكّن العملاء الهنود عبر مدفوعات رقمية سلسة مدعومة بالذهب ومجموعة شاملة من الحلول المالية.

نبذة عن Sahaj

تدير Sahaj واحدة من أكبر الشبكات الريفية الفيجيتال في الهند بأكثر من 350 ألف منفذ بيع. تركز الشركة على بناء منظومة بشرية ورقمية ومادية قوية لتسهيل الوصول الفعال إلى الريف الهندي عبر خدمات متنوعة على الإنترنت. تقدم Sahaj من خلال نموذج Brick and Click وشبكتها الواسعة من وكلاء "ساهج ميترس" - رواد الأعمال المحليين الذين يعملون في نقاط التوصيل النهائية - الخدمات الرقمية والمالية الأساسية لملايين المواطنين في المناطق الريفية وشبه الحضرية الهندية، دعمًا للشمول المالي ورؤية الهند الرقمية.

