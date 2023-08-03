Univar Solutions تكمل الصفقة مع صناديق Apollo USA - English Latin America - español Brazil - Português Univar Solutions Inc. 03 أغسطس, 2023, 15:51 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال يحصل المساهمون على 36.15 دولارًا للسهم نقدًا دانرز غروف، إلينوي ونيويورك، 3 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" أو "الشركة") و Apollo (NYSE: APO) أعلنا اليوم أن صناديق Apollo قد أكملت الاستحواذ المعلن عنه سابقًا على الشركة، والذي يتضمن استثمار أقلية من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار. ستواصل الشركة العمل تحت اسم Univar Soulutions وعلامتها التجارية والحفاظ على وجودها العالمي. Continue Reading

The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence. Univar Solutions Completes Transaction with Apollo Funds Shareholders Receive $36.15 Per Share in Cash Apollo Funds

وقال David Jukes، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Univar Solutions، "إن الانتهاء من هذه الصفقة يبدأ الفصل التالي لشركة Univar Solutions حيث نعزز مكانتنا كمزود عالمي رائد للحلول الكيميائية والمكونات مع مرونة معززة لاستكشاف فرص النمو لصالح العملاء والموردين والموظفين والصناعة على حد سواء. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لكوني في مثل هذا الموقف المميز بسبب العرض الواسع لمنتجاتنا وحضورنا المعزز في الأسواق النهائية المستهدفة للنمو، وتجربة العملاء الحائزة على جوائز، والأدوات الرقمية الرائدة، وقدرات الخدمة الموسعة".

وقال شريك Apollo للأسهم الخاصة Sam Feinstein: "نحن متحمسون للشراكة مع David وفريق Univar Soulutions الموهوب للبناء على أساس الشركة القوي وسجلها الحافل بالابتكار، والاستفادة من خبرتنا الواسعة في الصناعة. ولدينا اقتناع قوي بإمكانيات Univar ونتطلع إلى الشروع في عدد من المبادرات المثيرة للمساعدة في تسريع نمو الشركة".

تفاصيل الصفقة

وفقًا لشروط الصفقة، استحوذت إحدى الشركات التابعة لصناديق Apollo على جميع الأسهم القائمة في أسهم Univar Solutions. يحق للمساهمين الحصول على 36.15 دولارًا نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية المملوكة لشركة Univar Solutions (UNVR). نتيجة لإتمام الصفقة، لم يعد يتم تداول الأسهم العادية لشركة Univar Solutions في بورصة نيويورك.

المستشارون

تعمل Goldman Sachs & Co. LLC وDeutsche Bank Securities Inc. كمستشارين ماليين لـ Univar Solutions كما تعمل Wachtell, Lipton, Rosen & Katz كمستشار رئيسي لـ Univar Solutions.

وتعمل Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP كمستشار قانوني لصناديق Apollo.

كما تعمل J.P. Morgan Securities LLC كمستشار مالي رئيسي لـ Apollo. كما عملت BMO Capital Markets و BNP Paribas Securities Corp و Credit Suisse و Guggenheim Securities, LLC و HSBC Securities (USA) Inc. و Mizuho Securities USA LLC و RBC Capital Markets, LLC و Wells Fargo Securities, LLC كمستشارين ماليين لـ Apollo.

تعمل Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP كمستشار قانوني لجهاز أبوظبي للاستثمار.

البيانات والمعلومات التطلعية

تحتوي هذه الرسالة على بيانات تطلعية كما تم تعريف هذا المصطلح في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يسعى"، "ينوي"، "يخطط"، "يقدر"، "يتوقع" أو غيرها من المصطلحات المماثلة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان مقيدة بهذه اللغة التحذيرية.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، قد يكون الكثير منها خارج سيطرة الشركة. تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: الظروف الاقتصادية العامة، ولا سيما التقلبات في الإنتاج والاستهلاك الصناعيين والتوقيت ومدى الانكماش الاقتصادي؛ تغييرات كبيرة في استراتيجيات الأعمال للمنتجين أو في عمليات العملاء؛ زيادة الضغوط التنافسية، بما في ذلك نتيجة لدمج المنافسين؛ اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة؛ تغييرات كبيرة في التسعير والطلب وتوافر المواد الكيميائية؛ حوادث الأمن السيبراني المحتملة، بما في ذلك الخروقات الأمنية؛ مديونية الشركة والقيود المفروضة عليها والتكاليف المرتبطة بأدوات دينها، وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي؛ الطيف الواسع من القوانين واللوائح التي تخضع لها الشركة، بما في ذلك قوانين ولوائح البيئة والصحة والسلامة الواسعة والتغييرات في قوانين الضرائب؛ عدم القدرة على توليد رأس المال العامل الكافي؛ التحديات المتعلقة بالنقل، بما في ذلك الزيادات في تكاليف النقل والوقود، والتغيرات في علاقة الشركة مع مزودي خدمات النقل من الأطراف الثالثة، والقدرة على جذب السائقين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ الحوادث أو إخفاقات السلامة أو الأضرار البيئية أو مشكلات جودة المنتج أو إخفاقات التسليم أو المخاطر و المخاطر المتعلقة بعملياتها والمواد الخطرة التي تتعامل معها؛ عدم القدرة المحتملة على الحصول على تغطية تأمينية كافية؛ التقاضي المستمر، والمطالبات المحتملة بالمسؤولية عن المنتج وعمليات الاسترداد، والمخاطر البيئية والقانونية والتنظيمية الأخرى؛ التحديات المرتبطة بالعمليات الدولية؛ التعرض لتقلبات أسعار الفائدة والعملات؛ عدم القدرة على دمج الأعمال وأنظمة الشركات التي تستحوذ عليها، بما في ذلك الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ هذه؛ احتمال انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة؛ قدرتها على جذب أو الاحتفاظ بقوى عاملة مؤهلة ومتنوعة؛ التطورات السلبية التي تؤثر على خطط المعاشات التقاعدية ومعاشات أصحاب العمل المتعددين؛ الاضطرابات العمالية المرتبطة بالجزء النقابي من القوة العاملة فيها؛ قدرتها على تنفيذ مبادراتها وأهدافها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") والتركيز القانوني والتنظيمي المتزايد على ESG؛ الآثار الناتجة عن الصراع في أوكرانيا أو التوترات الجيوسياسية ذات الصلة؛ قدرة الشركة على التعافي بنجاح من كارثة أو مشكلة أخرى تتعلق باستمرارية العمل بسبب إعصار أو فيضان أو زلزال أو هجوم إرهابي أو حرب أو صراع أو وباء أو خرق أمني أو هجوم إلكتروني أو فقدان الطاقة أو فشل الاتصالات أو غير ذلك من الأمور الطبيعية أو حدث من صنع الإنسان، بما في ذلك القدرة على العمل عن بُعد أثناء الاضطرابات طويلة الأجل مثل وباء COVID-19؛ تأثير أزمات الصحة العامة، مثل الأوبئة (بما في ذلك وباء COVID-19) والأوبئة وأي سياسات وإجراءات ذات صلة للشركة أو للحكومة لحماية صحة وسلامة الأفراد أو السياسات أو الإجراءات الحكومية للحفاظ على أداء الاقتصادات والأسواق الوطنية أو العالمية، بما في ذلك أي حجر صحي أو "مأوى في المكان" أو "ابقى في المنزل" أو "تقليل القوة العاملة أو التباعد الاجتماعي أو الإغلاق أو الإجراءات والسياسات المماثلة؛ الإجراءات التي تتخذها أطراف ثالثة، بما في ذلك الوكالات الحكومية؛ والعوامل الأخرى الموضحة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). للمزيد من المعلومات التي تتعلق بالعوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج والأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة هنا، يرجى الرجوع إلى أحدث تقرير سنوي للشركة عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ((SEC، بما في ذلك التقارير الحالية اللاحقة عن النموذج 8-K والتقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q. نحذرك من أن المعلومات التطلعية المقدمة في هذا البلاغ ليست ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهريًا عن تلك المقدمة أو المقترحة في المعلومات التطلعية الواردة في هذا البلاغ.

تمثل أي بيانات تطلعية وجهات نظر الشركة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال ولا ينبغي الاعتماد عليها على أنها تمثل وجهات نظر الشركة اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تتعهد الشركة بأي التزام، بخلاف ما قد يقتضيه القانون، لتحديث أي بيان تطلعي.

نبذة عن Univar Solutions

Univar Solutions هي شركة عالمية رائدة متخصصة في توزيع المواد الكيميائية والمكونات تمثل محفظة رائدة من كبار المنتجين في العالم. ومن خلال امتلاك الشركة لأكبر أسطول نقل خاص في هذه الصناعة وقوة مبيعات تقنية، ومعرفة لوجستية لا مثيل لها، ومعرفة عميقة بالسوق والتنظيم، وتطوير التركيبات والوصفات، والأدوات الرقمية الرائدة، فإنها تقف في وضع جيد لتقديم حلول مصممة وخدمات ذات قيمة مضافة لمجموعة عريضة من الأسواق والصناعات والتطبيقات. وفي الوقت الذي تحقق فيه Univar Soulutions هدفها للمساعدة في الحفاظ على صحة المجتمعات المحلية وإطعامها ونظافتها وسلامتها، فإنها ملتزمة بمساعدة العملاء والموردين على الابتكار والتركيز على النمو معًا. تعرّف على المزيد على الرابط التالي univarsolutions.com.

نبذة عن Apollo

تُعَد Apollo بمثابة مدير أصول بديل عالمي عالي النمو. في أعمال إدارة الأصول لدينا، نسعى إلى تزويد عملائنا بالعائد الزائد في كل نقطة على طول نطاق المخاطر والمكافآت من الدرجة الاستثمارية إلى الأسهم الخاصة مع التركيز على ثلاث استراتيجيات استثمارية: العائد، الهجين، والأسهم. لأكثر من ثلاثة عقود، خدمت خبرتنا الاستثمارية عبر منصتنا المتكاملة بالكامل احتياجات العائد المالي لعملائنا وزودت الشركات بحلول رأسمالية مبتكرة للنمو. من خلال Athene، أعمال خدمات التقاعد لدينا، نحن متخصصون في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي من خلال توفير مجموعة من منتجات مدخرات التقاعد والعمل كمزود حلول للمؤسسات. إن نهجنا الاستثماري الحاصل على براءة اختراع والمبدِع والمفعَم بالمعرفة ينسجم مع عملائنا والشركات التي نستثمر فيها وموظفينا والمجتمعات التي نتأثر بها من أجل توسيع الفرص وتحقيق نتائج إيجابية. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى Apollo ما يقرب من 548 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.apollo.com .

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

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Univar Solutions Inc. SOURCE