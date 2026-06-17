Univers تكشف عن منصة من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي المادي

المنصة الرائدة على مستوى الصناعة تتطور لتوفر ذكاءً مركّبًا للعمليات الحرجة للمهام

سنغافورة, 17 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة "يونيفيرس" (Univers) عن الجيل التالي من مجموعة المنصة الخاصة بها الرائدة على مستوى الصناعة؛ والتي تتكون من منصة للذكاء الاصطناعي المادي التي تمكّن الشركات من الحوكمة، والتحسين والأتمتة المتزايدة للعمليات الحرجة للمهام على مستوى أنظمة الطاقة، والبناء، والنقل، والخدمات اللوجستية والخدمات الصناعية.

تسعى الصناعات إلى تعزيز القدرة التنافسية وسط ارتفاع الطلب على الطاقة، والتحوّل الصناعي والبروز السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل. تواجه المنظمات تحديًا حاسمًا يتمثّل في نشر الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق في العالم المادي ، حيث يكون للقرارات التشغيلية عواقب أكثر وضوحًا في العالم الحقيقي. ولكن بالنسبة للقادة الذين يتصرفون بشكل عاجل ، تقدم هذه اللحظة فرصة غير مسبوقة لبناء الذكاء الذي يتراكم مع مرور الوقت ويصبح مصدرًا دائمًا للميزة التنافسية.

بناءً على ما يقرب من عقد من الخبرة في إدارة منظومات البنية التحتية المعقدة ومنظومات الطاقة، تحوّل "منصة Univers للذكاء الاصطناعي المادي" البيانات التشغيلية المجزأة إلى ذكاء منسق عبر الأصول، والمرافق، وأنظمة الطاقة وعمليات الأعمال.

على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة في المقام الأول لتدفقات العمل الرقمية ، فإن "منصة Univers للذكاء الاصطناعي المادي" مصممة خصيصًا للعمليات المادية. فهي تقوم بنمذجة العلاقات بين الأصول، وتدفقات الطاقة، والقيود التشغيلية وأهداف الأعمال ، مما يمكّن الشركات من نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل وذاتيّ التشغيل مع الحوكمة، والموثوقية والخبرة الميدانية المطلوبة للبيئات ذات المخاطر العالية.

اليوم ، تدعم منصة Univers بعض أكبر منظمات الطاقة، والبنية التحتية، والقطاعات الصناعية في العالم ، حيث تقوم بتنظيم مئات الملايين من الأصول المتصلة وإدارة تدفقات العمل التشغيلية المعقدة عبر أسواق متعددة. تمكّن المنصة المنظمات من تحسين وتنسيق الأنشطة التشغيلية، وأداء البنية التحتية ومرونة الطاقة في الوقت الفعلي.

تجمع منصة Univers بين الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والعمليات لمساعدة المنظمات على فتح الآفاق لتوليد قيمة أكبر من البنية التحتية الحالية مع تسريع رحلتها نحو العمليات ذاتية التشغيل.

قال "تشون ين ماك"، نائب أول الرئيس ، شركة "يونيفيرس": "نحن ندخل حقبة ستشهد تحديد ميزة الأعمال القابلة للدفاع بشكل متزايد من خلال كيفية تشغيل المنظمات للأصول المادية، والبنية التحتية ورأس المال البشري بذكاء". "لم تعد الفرصة هي مجرد تبنّى الذكاء الاصطناعي ببساطة. بل أصبحت تتمثّل في البناء المنهجي للذكاء المركب الذي يسمح للشركات باستمرارية التعلّم، والتكيّف وأتمتة القرارات الحرجة للمهام بثقة. ستقوم المنظمات التي تبدأ هذه الرحلة اليوم بإنشاء مسارها الرائد في السوق للمستقبل."

مع تحديث الصناعات لأنظمة البنية التحتية، والعمليات الصناعية والطاقة ، تؤمن شركة "يونيفيرس" أن الجيل القادم من قادة السوق سيكونون هم من يجمعون بنجاح بين الخبرة في المجال، والذكاء التشغيلي والذكاء الاصطناعي في نظام عمل دائم التحسّن. توفر "منصة Univers للذكاء الاصطناعي المادي" الأساس لمثل هذه المؤسسات للاستشعار، واتخاذ القرار والتصرف على مستوى العالم المادي على نطاق واسع.

نبذة عن Univers

تدير شركة "يونيفيرس" واحدة من أكبر منصات الذكاء في الوقت الحقيقي في العالم للبنية التحتية المادية ، حيث تدير أكثر من 1000 غيغاواط من أصول الطاقة وتقوم بتوصيل أكثر من 400 مليون جهاز على مستوى العالم. من خلال "منصة الذكاء الاصطناعي المادي" الخاصة بها ، تساعد شركة "يونيفيرس" المنظمات على تنسيق أنظمة الطاقة المعقدة، والبنية التحتية والأنظمة التشغيلية مع ذكاء يتعلّم ويتحسن باستمرارية مع مرور الوقت.