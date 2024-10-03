USPACE Technology Group تعلن عن إجراء تغييرات في مجلس الإدارة واعتماد شعار جديد للشركة

تعيين المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات معالي محمد بن عمر كمدير تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة

السيد "صن فانجشوان" ينتقل إلى منصب الرئيس الفخري ويبقى رئيسًا تنفيذيًا

تعزيز التمثيل العالمي للمجلس والاستفادة من الفرص في سوق الطيران والفضاء العالمي

هونغ كونغ, 3 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة "يوسبيس تكنولوجي جروب ليميتد" (USPACE Technology Group Limited) ("يوسبيس" أو "المجموعة"؛ التي يتم تداول أسهمها في البورصة تحت الرمز: 1725.HK) أن تعلن أنه اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024 ، عينت المجموعة معالي محمد بن عمر ، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ، بصفته المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. بعد استقالة السيد "صن فانجشوان" من منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ، تم تعيين السيد "صن" كرئيس فخري للشركة ويبقى رئيسًا تنفيذيًا. عينت المجموعة أيضًا السيد "بوريس تاديتش"، رئيس صربيا السابق ، كمدير غير تنفيذي مستقل. تعمل هذه التغييرات على تحسين هيكل مجلس الإدارة ، وتعزيز حوكمة الشركة، وتسهيل تطوير الأعمال التجارية الدولية للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك ، اعتمدت المجموعة شعارًا جديدًا للشركة ، مما يجدد صورتها المؤسسية ويمثل مرحلة جديدة من التنمية.

قالت "يوسبيس" إن كلاً من المدير التنفيذي الجديد للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة، معالي بن عمر، والمدير غير التنفيذي المستقل ، السيد تاديتش، لديه خبرة واسعة في قطاع الطيران والفضاء. ومن المتوقع أن تعزز رؤيتهم العالمية وشبكات اتصالاتهم الواسعة بشكل كبير القدرة التنافسية الدولية للمجموعة ، مما يسهل توسيع شبكة التعاون العالمية وتمكينها من الاستفادة بشكل أفضل من فرص التنمية في سوق الطيران والفضاء العالمي.

حصل معالي بن عمر على درجة الماجستير في إدارة المشاريع الدولية والموارد البشرية من المعهد الوطني للفنون والحرف اليدوية في باريس في عام 2011. يملك معالي بن عمر أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع، والعمليات الفنية، وأعمال التطوير ووضع السياسات لقطاعي الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معالي بن عمر هو حاليًا المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وهي منظمة حكومية عربية متخصصة تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية ، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2016. من 2011 إلى 2015 ، كان معالي بن عمر مستشارًا خاصًا لوزير وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسية؛ حيث كان مسؤولاً عن مكتب التعاون الدولي. قبل ما سبق ، شغل معالي بن عمر مناصب مختلفة في الوكالة التونسية للأبحاث والدراسات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لأكثر من 10 سنوات ، وشغل منصب المدير العام في الفترة من 2009 إلى 2011.

حصل السيد تاديتش على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ديمتري كانتيمير المسيحية في عام 2009. كان السيد تاديتش في السابق رئيس صربيا من 2004 إلى 2012. قبل ذلك شغل منصب وزير الدفاع في صربيا والجبل الأسود من 2003 إلى 2004 ووزير الاتصالات في صربيا والجبل الأسود من 2000 إلى 2003.

تتضمن التغييرات في مجلس إدارة المجموعة أنه اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024 ، استقال البروفيسور "جو هوادونغ" من منصبه كمدير غير تنفيذي ، واستقالت الدكتورة "مازلان بنت عثمان" من منصبه كمدير غير تنفيذي ، واستقال البروفيسور "وانغ جيانيو" من منصبه كمدير غير تنفيذي مستقل. أكد كل من البروفيسور "جو" والدكتورة "عثمان" والبروفيسور "وانغ" أنه لا يوجد لديهم خلاف مع مجلس الإدارة وأنه لا توجد أي مسألة تتعلق باستقالاتهم تستدعي جذب انتباه البورصة.

تواصل استراتيجية العولمة لدى مجموعة "يوسبيس" تحقيق تقدم ملحوظ. فالشركة تعمل بشكل تدريجي على بناء منظومة بيئي شامل لمجال الطيران والفضاء، مع ابتكار وإنتاج منتجات أساسية للأقمار الصناعية.

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حول USPACE Technology Group Limited (USPACE)

تتخذ مجموعة "يوسبيس تكنولوجي جروب ليميتد" (يوسبيس) من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ بالصين مقراً لها. وتلتزم المجموعة باستخدام تكنولوجيا الفضاء الخارجي وخدمات التطبيقات لدعم التنمية المستدامة للأرض وتقدم المجتمع البشري، بهدف أن تصبح شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الفضاء الخارجي وخدمات تطبيقات الأرض.

تركز المجموعة على تصنيع الأقمار الصناعية كمحور رئيسي لتطوير أعمالها؛ حيث تقوم ببناء منظومة تجارية متكاملة لمجال الطيران والفضاء تشمل تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وتصنيع الإلكترونيات الدقيقة، وتطبيقات بيانات الأقمار الصناعية، والقياس والتحكم بالأقمار الصناعية، وإطلاق الأقمار الصناعية، وإدارة وتشغيل "مدينة أبوظبي الفضائية البيئية" في الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.uspace.com/

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هاتف: (852) 2136 6952 / 2169 0467

فاكس: (852) 3170 6606

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