Uzum تحقق نموًا في صافي الدخل بنسبة 50% في النصف الأول من عام 2024، وتستعد لجولة تمويل من الفئة ب

طشقند، أوزبكستان, 9 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --أعلنت Uzum (يشار إليها فيما يلي بـ "نحن" أو "Uzum" أو "الشركة")، إحدى المنصات الرائدة المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية في أوزبكستان، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية الرئيسية للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

أبرز النتائج التشغيلية والمالية:

ارتفاع قيمة البضائع المعروضة للبيع GMV على المنصة بمقدار 4 أضعاف على أساس سنوي.

تضاعف حجم محفظة القروض التي تقدمها Uzum لأكثر من الضعف.

يستخدم واحد من كل ثلاثة أشخاص في أوزبكستان خدمات Uzum .

تستعد Uzum حاليًا لإطلاق جولة تمويلية من الفئة ب في الربع الأخير من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025، حيث تسعى لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لتمويل تطوير أعمالها في مجال الدفع الآجل BNPL ، ومنتجات الإقراض عبر الإنترنت، وخدمات التجارية الإلكترونية.

حققت منظومة عمل Uzum نموًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد بنسبة 50% على أساس سنوي مدفوعًا بالتطور السريع لخدمات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. وبلغ عدد المستخدمين النشطين في منظومة الشركة مجتمعين حوالي الضعف على أساس سنوي؛ ليصل عددهم إلى 10.6 مليون مستخدم شهريًا، أي ما يقرب من 30% من سكان أوزبكستان.

وفي هذه الصدد علق Nikolay Seleznev، قسم الشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال في Uzum، قائلاً:

"نحن فخورون بالنتائج القوية التي حققتها Uzum خلال النصف الأول من هذا العام، ونتقدم بالشكر إلى مستثمرينا وشركائنا وعملائنا على ثقتهم برؤيتنا، حيث نسعى إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية في أوزبكستان. خلال النصف الثاني من عام 2024، سنضع حجر الأساس لإطلاق بطاقة بنك Uzum بالإضافة إلى أعمالنا في مجال الإقراض وتلقي الودائع عبر الإنترنت. وفي نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، نخطط لجذب المزيد من التمويل لتسريع وتيرة النمو في السوق الأوزبكي الواعد. ولهذا الغرض، نستهدف صناديق استثمارية دولية كبرى، والتي ستكون عاملاً أساسياً في الإدراج المحتمل للشركة في إحدى البورصات العالمية في الأمد المتوسط".

التجارة الإلكترونية

حققت وحدة التجارة الإلكترونية في Uzum نموًا هائلاً بمقدار يُقَارب 4 أضعاف في قيمة البضائع المعروضة للبيع GMV، حيث عزز سوق Uzum Market الإلكتروني موقعه بشكل أكبر كونه السوق الرائد في مجال التجارة الإلكترونية في البلاد. وشهدت قيمة البضائع المعروضة للبيع GMV على المنصة نموًا بمقدار 3.5 ضعف على أساس سنوي، بينما زاد عدد الطلبات التي تمت معالجتها عبر المنصة في النصف الأول من عام 2024 بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 8 ملايين طلب، مع أكثر من 10.000 بائع يعملون الآن على المنصة. وتسير الشركة على الطريق الصحيح لافتتاح المرحلة الأولى من أكبر مجمع تخزين في أوزبكستان (بمساحة 77.000 متر مربع) بحلول نهاية العام الجاري لخدمة التوسع المستمر لسوق Uzum Market.

خلال هذه الفترة، أصبحت خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت Uzum Tezkor مساهمًا رئيسيًا في أعمال التجارة الإلكترونية لمنصة Uzum. وفي غضون أكثر من عام من تشغيلها، أصبحت Uzum Tezkor أكبر خدمة توصيل محلية للطعام من حيث التغطية الجغرافية، حيث تغطي أكبر ثماني مدن في البلاد. وتواصل الخدمة إضافة مطاعم جديدة لتوفير مجموعة متزايدة من خيارات التوصيل للعملاء، حيث بلغ عدد المطاعم العاملة على المنصة 1.690 مطعمًا بنهاية الفترة.

التكنولوجيا المالية

واصلت الشركة التركيز على الربحية وتطوير المنتجات لأعمالها المالية، ولا سيما البنك الرقمي Uzum Bank وخدمة الدفع بالتقسيط Uzum Nasiya. خلال هذا الربع، أطلق البنك بطاقات افتراضية مسبقة الدفع تحمل علامة Visa التجارية بخصومات جذابة للمستهلكين في أوزبكستان، ويخطط لإطلاق مجموعة من منتجات الإقراض عبر الإنترنت خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، حيث يخضع العمل لتحول استراتيجي إلى بنك رقمي كامل الخدمات يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية اليومية.

حققت Uzum Nasiya، وهي خدمة تقسيط مريحة للاحتياجات اليومية، زيادة في القيمة الإجمالية للتمويل TFV بمقدار 2.5 ضعف على أساس سنوي، بينما تضاعفت محفظة القروض الخاصة بها بأكثر من الضعف. وبلغ عدد المستخدمين الذين تمت الموافقة على حدود الإنفاق لديهم 2.8 مليون في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2024. كما أظهرت الخدمة تآزرًا قويًا مع السوق الإلكتروني لمنصة Uzum، حيث تم دفع أكثر من 55% من الطلبات على سوق Uzum Market عبر حل الدفع الآجل BNPL من Nasiya خلال هذا الربع.

حققت Uzum قيمة سوقية تزيد عن مليار دولار أمريكي في ربيع عام 2024، لتصبح أول شركة تكنولوجيا مالية unicorn في أوزبكستان، مما وضع البلاد بين أكثر الأسواق الديناميكية والواعدة في العالم لتطوير التجارة الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا المالية. تعمل الشركة على وضع الأساس التكنولوجي لرقمنة الاقتصاد الأوزبكي، وتهدف إلى مواصلة وتيرة نموها من خلال تطوير البنية التحتية المادية الخاصة بها وكذلك بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT، بالإضافة إلى دمج خدماتها بسلاسة في جميع أنحاء منظومة عمل Uzum.

نبذة عن Uzum

Uzum هي منظومة عمل رقمية وأكبر منصة رقمية في أوزبكستان، تقدم خدمات متنوعة تشمل التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع والخدمات المصرفية والخدمات المالية وتطوير الأعمال. ويستخدم أكثر من 10 ملايين شخص في أوزبكستان، أو ما يقرب من ثلث سكان البلاد، خدمات Uzum كل شهر.

وبعد جولة تمويل ناجحة من الفئة أ في مارس 2024، أصبحت Uzum أول شركة تكنولوجيا مالية unicorn في أوزبكستان بقيمة سوقية تزيد عن مليار دولار أمريكي.

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