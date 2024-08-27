Valuchi تطلق ساعة فالوتشي إكسبيديشن: الساعة الجريئة للمستكشف العصري، متوفرة الآن على موقع Kickstarter

أمستردام، 27 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت اليوم شركة Valuchi، وهي علامة تجارية للساعات تستمد جذورها من الحِرفية الخالدة التي تشتهر بها مدينة أمستردام، ساعة فالوتشي إكسبيديشن على موقع .Kickstarter

هولندي في مهمة

صُممت هذه الساعة المذهلة للمستكشف العصري، حيث تجمع بين التصميم الجريء والميزات المتطورة التي تضع معياراً جديداً في صناعة الساعات المعاصرة.

قال كيلفن ديجكهوزن، مؤسس Valuchi: "تجسّد ساعة إكسبيديشن رؤيتنا المتمثلة في ابتكار ساعة تبدو مذهلة وتؤدي أداءً استثنائياً في أي ظرف من الظروف". "إنها مصممة لأولئك الذين يعيشون بجرأة ويقدرون التفاصيل الدقيقة في الحياة.

تصميم جريء للمستكشف العصري

The Valuchi Expedition Watch is designed for the modern explorer. This collection combines timeless elegance with rugged durability, making it perfect for those ready to chart their course.

تتميز ساعة إكسبيديشن بعلبتها المربعة المميزة التي تميزها عن غيرها. صُممت هذه الساعة لتكون متينة وأنيقة، فهي مصممة لتناسب المغامرات الخارجية الوعرة وحياة المدينة مع إضفاء لمسة جريئة.

تتبع الدورة القمرية

تتتبع ميزة مرحلة القمر الدورة القمرية على مدار 30 يومًا، مما يبقيك متصلاً بالإيقاعات الطبيعية. سواء كنت تتأمل النجوم أو تستكشفها، فإن الساعة تضيف لمسة سماوية إلى معصمك.

أضئ رحلتك

تضمن لك ساعة إكسبيديشن المزوّدة بعلامات وعقارب مضيئة عدم فقدانك للوقت أبداً، حتى في الظلام. من الغسق إلى الفجر، تتألق من خلال كل مغامرة.

الراحة تجتمع مع المتانة

يوفر السوار المرن في ساعة إكسبيديشن الراحة والمتانة، سواء كنت تتسلق الجبال أو تتجول في شوارع المدينة، مما يحافظ على أمان ساعتك طوال اليوم.

أضاف ديجكهوزن: "لقد صممنا ساعة إكسبيديشن لتكون الأداة المثالية للمستكشف الحديث". "مع ميزات مثل إعدادات مرحلة القمر والعلامات المضيئة، إنها ساعة وظيفية كما أنها جذابة بصريّا".

السعر والتوافر على Kickstarter

مع أسعار الحجز المبكر الحصرية التي تبدأ من 189 دولاراً أمريكياً، فهذه فرصة فريدة لامتلاك ساعة تمزج بين الجماليات الجريئة والوظائف المتطورة. ساعة إكسبيديشن من Valuchi متوفرة الآن على Kickstarter بكميات محدودة، مما يجعلها إكسسوارا أساسيًا لأولئك الذين يعيشون الحياة على أكمل وجه.

يمكن العثور على الصور ومزيد من المعلومات في مجموعة الوسائط.

نبذة عن Valuchi

بدأت Valuchi برؤية: لإنشاء علامة تجارية للساعات تدمج الحرفية التقليدية في أمستردام مع التصميم الحديث. سرعان ما اكتسبت Valuchi شهرة عالمية بفضل نهجها الفريد في صناعة الساعات. ساعة إكسبيديشن هي الأحدث في سلسلة من الساعات التي تعكس التزام Valuchi بالتميز وروح المغامرة التي يتحلى بها مؤسسها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لِـ.Valuchi

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2489226/The_Valuchi_Expedition_Watch_designed_modern_explorer_This_collection_combines.jpg