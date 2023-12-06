ValueCo وInstinctif Partners توقعا الورقة البيضاء لدعم تدابير حماية البيئة والمجتمع والحوكمة وتوجهات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

· بحسب تصنيف المختصين بتوزيع الأصول، يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق أداءً دون المتوسط بتقييمات متوسطة تقع دون 50%.

· تقييمات الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي تحتل مرتبة أدنى من نظرائها العالميين.

· تم تقييم ملفات المسؤولية الاجتماعية والبيئية - وأظهرت النتائج تقدم الإمارات في ميول المستثمرين بمتوسط بلغ 39.5%.

· حان الوقت لشركات إصدار الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتماد أطُر قوية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية لتعيين مخاوف المستثمرين الدوليين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تصدرت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمسؤولية التحكيمية (ESG) مراكز الاهتمام العالمية، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدا جوهريا بالنسبة لها. ورقة شراكة داعمة الورقاء البيضاء الداعمة من إعداد مشترك لشركتي ValueCo (فرنسا) وInstinctif Partners (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بعنوان " التوجيه المتكامل لملفات المسؤولية الاجتماعية والبيئية: "تقييم المشهد غير المالي للشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يكشف عن رؤى تعد بتحقيق شفافية أكبر وفهم أفضل لعوامل القيمة الرئيسية المتعلقة بعوامل المسؤولية الاجتماعية والبيئية، بينما تستمر المنطقة في دمج المسؤولية الاجتماعية والبيئية في اتخاذ القرارات التجارية.

ValueCo and Instinctif Partners’ whitepaper sheds light on MENA ESG dynamics and institutional investor sentiment

صرح ماثيو جوبريل، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في ValueCo:

"تحمل تقاريرنا الحصرية، المستندة إلى البيانات التي تم جمعها من مديري الأصول الذين يساهمون في نموذج الاستقصاءات الجماعية لدينا حول مسائل المسؤولية الاجتماعية والبيئية، دلالات المسار التحولي نحو ممارسات الأعمال المستدامة التي تخضع لها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من وجهة نظر المختصين بتوزيع الأصول، تظل المنطقة تحتل مكانة دون المستوى المتوقع مقارنة بالنظراء العالميين، حيث تتراجع تصنيفات المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون العلامة البالغة 50%. تشير تحليلاتنا إلى أن بعض الأسواق والقطاعات في المنطقة تظهر أداءً جيدًا في مجالي البيئة والاجتماع، ومع ذلك، تستمر قضايا الحوكمة، حيث يمنح المستثمرون الدوليون درجات منخفضة بشكل مستمر لمُصدري الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تؤكد الورقاء البيضاء الداعمة أن تقييمات الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراجع بشكل مستمر دون نظرائها العالميين، ما يكشف عن عقبات صعبة. وقد تم تحديد قضايا التوافق الثقافي والعمالي كعوائق تحول دون تحقيق معايير الحوكمة، على الرغم من أن صانعي السياسات قد قاموا بخطوات كبيرة لإقرار تشريعات حكومية أكثر صرامة في مجال الحوكمة.

وعلى مستوى الدول، تكشف الورقاء البيضاء الداعمة عن دلالات مميزة لتمكين ملفات المسؤولية الاجتماعية والبيئية. تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة بمتوسط تصنيف المستثمرين بنسبة 39.5٪، تليها تركيا وعمان. تُرجع هذه الدرجات إلى أداء مرتفع في الجوانب البيئية والاجتماعية، مدعومة ببيئة تنظيمية تلزم مُصدري الأوراق المالية بالكشف عن أدائهم في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

أضافت ديانا إستوبينان، الرئيسة التنفيذية للعملاء ومستشارة المسؤولية الاجتماعية والبيئية في Instinctif Partners في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"تشير التعليقات النوعية من المستثمرين التي تم عرضها في تحليلنا إلى تحول في المفهوم بشأن أهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية. في حين يستمر الاهتمام بـ المسؤولية الاجتماعية والبيئية في النمو كعامل محفز لقرارات الاستثمار من قبل المستثمرين المؤسسين، يتاح لمُصدري الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نافذة قيمة لتكييف إطارات قوية ومعالجة القضايا الأساسية التي أثيرت من قبل المستثمرين على مستوى جغرافي وقطاعي. يمكن للمُصدرين الاستمرار في العمل على إطارات المسؤولية الاجتماعية والبيئية القوية وضمان استمرارهم في اعتماد أفضل ممارسات التقارير لتوفير المعلومات لمديري الأصول لاتخاذ قراراتهم الاستراتيجية."

قدمت سامانثا بارتل، الشريكة الإدارية والرئيسة التنفيذية في Instinctif Partners في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقًا قائلة:

"نظرًا للتحليلات التي تم نشرها في الورقاء البيضاء الداعمة المشتركة حول ديناميات المسؤولية الاجتماعية والبيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك ضرورة واضحة لتعزيز اعتماد المسؤولية الاجتماعية والبيئية في هذه المنطقة. بتقييمات متوسطة ودرجات حوكمة دون المعدل العالمي، تتاح فرصة كبيرة لمُصدري الأوراق المالية لتحسين ممارسات العلاقات مع المستثمرين وممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية. نحن ملتزمون بالإرشاد الدائم لمُصدري الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاعتماد إطارات المسؤولية الاجتماعية والبيئية قوية ومعايير تقارير أفضل الممارسات. هذه الرحلة نحو ممارسات الأعمال المستدامة أمر حيوي، ونتوقع بشغف أن نلعب دورًا رئيسيًا في تحول منظر المنطقة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية للأفضل."

عند تقييم أداء المسؤولية الاجتماعية والبيئية عبر 11 قطاعًا، تحدد الورقة منظرًا دقيقًا ومعقدًا. تقود قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصال المسار، في حين يواجه قطاع العقارات تحديات، حيث يحتل بشكل متسق المرتبة بين القطاعات ذات الأداء الأقل.

تواجه رحلة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تحسين أداء المسؤولية الاجتماعية والبيئية عدة تحديات وفرص، وتتكشف في تتكشف واحد تلو الأخرى بسبب الموروثات التاريخية. تتوقع الورقة البيضاء خطوة تحولية، حيث ستمهد التدابير الاستباقية والتشريعات الشاملة والمعايير العالمية الطريق نحو مستقبل مستدام وقوي.

عن ValueCo

شركة ValueCo هي شركة تتميز برؤية ملهمة، تهدف إلى دمج متكامل لمعايير البيئة والاجتماع والإنسان في أداء الشركات وتقييمات السوق.

قامت ValueCo بتطوير أول حلاً لتحليل المسؤولية الاجتماعية والبيئية عبر الإنترنت (البرمجيات كخدمة) يعتمد على تقييمات المستثمرين المحترفين. وتكاد تكون الشركة الوحيدة التي تقوم بجمع آراء الخبراء الداخلية لمديري الأصول ويستفيد منها، وذلك بفضل نموذجهم التعاوني وبحوثهم المتقدمة التي يتم إجراؤها داخلياً وبالتعاون مع شركاء أكاديميين.

يمكن لهذا النموذج أن يمكنهم من الاستفادة من الذكاء الجماعي للمستثمرين الجاديين لتحسين ممارسات السوق بشكل عام.

عن Instinctif Partners

Instinctif Partners هي شركة استشارات رائدة في مجال الاتصالات التجارية الدولية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجموعة متنوعة من المجالات العملية، بما في ذلك أسواق رأس المال، والشركات، والسياسة العامة، والمحتوى الإبداعي، والتحليل والبحث. إنها متخصصة في مجال السمعة والتأثير، وتتمتع بخبرة في العديد من القطاعات. تخدم عملاء ينتمون إلى جماهير متعددة ومعقدة، مجمعة بين رؤى عميقة وسرد خبرات متخصصة وتوصيل إبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. Instinctif Partners يعمل لديها أكثر من 320 موظفا في 12 مكتبًا في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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