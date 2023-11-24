ValueLabs تبرز كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتفوز بجوائز Stevie International Business Awards® المرموقة لعام 2023

حيدر آباد، الهند

24 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- شركة ValueLabs، الرائدة في مجال توفير الحلول التكنولوجية، تحتفل بنجاح AiDE™، وهي منصتها للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع جوائز متعددة من جوائز Stevie International Business Awards® 2023.

تمكن AiDE™ الشركات من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة آمنة وعلى نطاق واسع، مما يمكنها من زيادة الإنتاجية وكفاءة العملية وتجربة العملاء والولاء وحتى إعادة تصميم نماذج أعمالها - مما يزيد من إيراداتها والمحصلة النهائية.

تغطي حلول AiDE™ المنتج والتصميم والتطوير وهندسة الجودة والتحليلات والأمن واحتياجات الدعم. تم الاعتراف بثلاثة حلول، وهي AiDE SDLC™ و AiDE xPerience™ و AiDE Chat™ في جوائز Stevie International Business Awards® 2023:

تم منح AiDE SDLC™ ، وهي منصة للذكاء الاصطناعي التوليدي تعمل على تحويل عمليات تصميم المنتجات وتطويرها، جائزة Stevie الذهبية "للابتكار التقني لهذا العام" بين المؤسسات التي تضم 1000 موظف أو أكثر. فاز حل AiDE xPerience™ ، وهو موقع ويب تحاوري الأول في الصناعة ومنصة تجربة المستخدم للجوال، بجائزة Stevie الذهبية عن فئة "ابتكار العام" ضمن فئة Business Service Industries . حصل حل AiDE Chat™ ، وهو عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي تحاوري بديهي نصيًا وصوتيًا، على جائزة Stevie البرونزية من أجل "حل خدمة العملاء"، نظرًا لقدراته الفريدة في إعادة هندسة عمليات الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت ValueLabs على جائزة Stevie الفضية عن "الشركة التقنية الأكثر ابتكارًا للعام - أكثر من 2500 موظف".

"لطالما كان نهجنا تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو أي تقنية تحويلية في هذا الصدد، هو معرفة كيفية تحسين أهداف أعمال عملائنا. الشيء الرئيسي الذي نريد تحقيقه مع AiDE™ هو بناء حلول مخصصة عالية الجودة بسرعة وعلى نطاق واسع وبأمان مناسب. تؤكد جوائز Stevie على المسار الذي نسلكه والنهج الذي اتبعناه في الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى الآن. هناك الكثير من الأشياء المثيرة قيد الإعداد" هذا ما قالته Veda Reddy، الرئيس التنفيذي لـ Imagine، ذراع الابتكار في ValueLabs.

مع إعجابهم بشكل خاص بالقيادة الفكرية لشركة ValueLabs ونهجها تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، شعر جميع العملاء الحاليين في ValueLabs تقريبًا أن الحلول المبنية باستخدام AiDE™ مصممة لدفعهم إلى طليعة التطورات التكنولوجية في صناعتهم.

"بعض الحلول المخصصة التي قمنا ببنائها للعملاء هذا العام مذهلة! نحن نبني هذا في شكل منصة حتى يتمكن جميع عملائنا والعملاء المحتملين من الاستفادة من مكوناتنا وقدراتنا بطريقة التوصيل والتشغيل" هذا ما قاله Arjun Rao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ValueLabs.

نبذة عن ValueLabs

ValueLabs هي مزود عالمي رائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات مع تركيز قوي على تمكين العملاء من تحقيق وقت أسرع للتسويق وتحسين الجودة وتحسين التكاليف من خلال الجيل التالي من تطوير المنتجات، وتجربة المستخدم، والتشغيل الآلي، والتحليلات – مدعوم من AiDE™. على مدار الـ 26 عامًا الماضية، توسعت الشركة إلى 28 موقعًا، و7000 موظفًا و300 عميلًا حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على صافي درجات الترويج الرائد في الصناعة (NPS)، وبلغت أكثر من 80 و90 على التوالي. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة . www.valuelabs.com

للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال بـ: Veda Reddy، https://www.valuelabs.com/business-form/