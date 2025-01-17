Vantage Markets تمكّن المجتمعات المحلية في إندونيسيا من خلال حملة #TradeForHope

بورت فيلا، فانواتو، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أظهرت Vantage Markets التزامها بإحداث فرق يتجاوز التداول، واختتمت مؤخرًا مبادرة #TradeforHope بالشراكة مع Vantage Foundation دعمًا منها لبرنامج Grab Indonesia، Wiramudi Grab.

من 12 إلى 18 ديسمبر 2024، تعهّدت Vantage Markets بالتبرع بجزء من عائدات تداولها إلى Vantage Foundation. وقد قدمت هذا التبرع دعمًا للتعاون المؤثر بين المؤسسة وGrab Indonesia، واختارت موعده ليتزامن مع يوم الأم في إندونيسيا في 22 ديسمبر.

Vantage Markets Empowers Local Communities in Indonesia Through #TradeForHope Campaign

يهدف برنامج Wiramudi Grab، عبر حملته Melaju dengan Syantiek، إلى معالجة التحديات التي تواجهها النساء والأمهات في تحقيق التوازن بين ساعات العمل غير المرنة ومسؤوليات الأسرة. يركز البرنامج على مفهوم "التقدم من دون مساومة"، ويتيح للنساء الحصول على فرص دخل وساعات مرنة ومجموعة من المزايا لمساعدتهن على النمو شخصيًا ومهنيًا من خلال الانضمام إلى Grab كشركاء سائقين.

من خلال شراكتها مع Grab، تساعد مؤسسة Vantage Foundation النساء على التغلب على العوائق الرئيسية مثل نقص رأس المال ومعدات القيادة الأساسية. يقدم هذا الدعم للمشاركين الموارد والمساعدة المالية اللازمة لبدء رحلتهم كشركاء في Grab، مما يخلق فرصًا للاستقلال المالي والنمو الشخصي.

أكّد Marc Despallieres، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتداول في Vantage، التزام الشركة بأن تكون أكثر من مجرد وسيط: "في Vantage، نؤمن باستخدام منصتنا لدفع التغيير الإيجابي. تعكس حملة TradeForHope# تفانينا في خدمة المجتمعات المحلية، مما يثبت أن التداول يمكن أن يكون قوة للأفضل. إن دعم شراكة مؤسسة Vantage مع Grab يسمح لنا بتمكين الأسر وتعزيز النمو المستدام بشكل مباشر".

تعتبر حملة #TradeForHope جزءًا من جهود Vantage المستمرة لدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياتها. من خلال رد الجميل عبر مبادرات مثل هذه، تمهّد Vantage الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة للمجتمعات التي تخدمها.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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