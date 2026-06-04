Vantage Markets تُعزِّز حضورها في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) من خلال استراتيجية إقليمية ترتكز على بناء الثقة

بورت فيلا، فانوات, 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Vantage Markets اليوم عن تعزيز استراتيجيتها للتفاعل مع أسواق الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، كاشفةً عن توجه إقليمي جديد يرتكز على بناء الثقة ويهدف إلى تعزيز الشفافية، وتطوير ثقافة التوعية والتعليم المالي للمتداولين، وتوفير وصول مسؤول إلى الأسواق، ودعم المشاركة المستدامة طويلة الأجل في واحدة من أسرع المراكز المالية نموًا وتطورًا على مستوى العالم.

وقال Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتداول في شركة Vantage: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق المالية تطلعًا إلى المستقبل على مستوى العالم، وستظل الثقة عنصرًا محوريًا في الطريقة التي ستشارك بها منصات التداول العالمية في المرحلة المقبلة من نموها وتطورها". "مع تطور الأسواق المالية، لم يعد المتداولون يكتفون بالحصول على إمكانية الوصول إلى الأسواق فحسب، بل أصبحوا يبحثون أيضًا عن الشفافية، والتعليم، والمصداقية، والشراكات طويلة الأمد. وتمثل هذه المبادئ جوهر استراتيجيتنا للتفاعل الإقليمي، وستوجّه نهجنا في مواصلة دعم المتداولين والمجتمعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل والابتكار وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. وفي ظل هذه التطورات، تمضي Vantage قدمًا في تنفيذ استراتيجية إقليمية تهدف إلى دعم بيئة تداول أكثر وعيًا وشفافية واستدامة للمستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة.

ترتكز استراتيجية Vantage في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل: التواصل الواضح والشفاف بشأن شروط التداول والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية، وتوفير برامج تعليمية عملية للمتداولين، وإتاحة وصول مسؤول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز موثوقية المنصة ومصداقيتها، إلى جانب الالتزام طويل الأمد بدعم وتنمية حضورها الإقليمي في المنطقة.

وترى الشركة أن المشاركة المستدامة في الأسواق المالية تتطلب ما هو أكثر من مجرد التكنولوجيا المتقدمة وإمكانية الوصول إلى الأسواق. تتطلب فهمًا متوازنًا وشاملاً للمخاطر، وآليات الرافعة المالية، والهامش، وتقلبات الأسواق، إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة. ومع تسارع وتيرة مشاركة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة، أصبحت الشفافية والتعليم من العوامل المتزايدة الأهمية في تعزيز الثقة وترسيخ المصداقية.

وكجزء من هذا الالتزام، تحافظ شركة Vantage حاليًا على تقييم 4.3 نجوم على منصة Trustpilot وقت إعداد هذا النص، وهو ما يترجم إلى تصنيف "ممتاز" وفقًا لمؤشر الثقة TrustScore استنادًا إلى مراجعات العملاء. ويؤكد هذا التقدير تركيز الشركة المستمر على تحسين تجربة العملاء، وتعزيز أداء المنصة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ومع قاعدة مستخدمين عالمية متنامية، وأحجام تداول كبيرة، والتزام واضح بالمشاركة المسؤولة في الأسواق، ترى شركة Vantage أن النجاح طويل الأمد في المنطقة لن يعتمد على النمو وحده، بل سيكون مدفوعًا أيضًا بالمصداقية، والثقة، والتفاعل الهادف.

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