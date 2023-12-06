VAPORESSO الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في صناعة السجائر الإلكترونية، تكشف عن برنامج عالمي محايد للكربون

شنجن، الصين، 6 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تطلق VAPORESSO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، برنامجًا جديدًا بعنوان "2023 VAPORESSO CARE ECO GO GREEN - البرنامج العالمي المحايد للكربون" (المشار إليه في ما يلي بِـ"البرنامج"). ويهدف البرنامج، الممتد من 10 دجنبر/كانون الأول 2023 إلى يوليوز/تموز 2024، إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ مع تعزيز التنمية المستدامة.

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وبينما يشهد العالم نموًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا سريعًا، فإنه يتصارع أيضًا مع الآثار السلبية لهذا التطور، بما في ذلك التدهور البيئي، وتأثير البيت الزجاجي، والاحتباس الحراري. ويكمن التحدي في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مصارف الكربون.

استجابة للتحدي المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تقدم VAPORESSO أول منتج مبتكر مفاهيمي خاص بها "OCEANGLINT" ECO NANO، وهو أول منتج صديق للمحيطات في صناعة السجائر الإلكترونية.

تصميم لتعزيز نمط حياة منخفض الكربون، تأخذ "OCEANGLINT" ECO NANO خطوة أخرى إلى الأمام بناءً على ECO NANO من VAPORESSO القابل لإعادة الاستخدام، مما توفر بديلاً مستدامًا للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. ويمكن إعادة شحنها وإعادة تعبئتها، مما يقلل من تكلفة المستخدم بنسبة 60% سنويًا ويقلل التلوث بشكل كبير.

في حين تمثل "OCEANGLINT" ECO NANO خطوة كبيرة لشركة VAPORESSO في سعيها للحد من الكربون والحفاظ على البيئة. من خلال استخدام مادة PCR (المعاد تدويرها بعد الاستهلاك) المستمدة من النفايات البلاستيكية البحرية القابلة لإعادة التدوير، تعالج "OCEANGLINT" ECO NANO "التلوث الأبيض" الناجم عن التغليف البلاستيكي، مما يساعد على حماية البيئة البحرية.

في الوقت نفسه، تكرس شركة VAPORESSO جهودها لزيادة امتصاص الكربون وستطلق مبادرات لإشراك مستخدميها في جهد مشترك. يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن الغابات ضرورية لتخزين الكربون، لكن 420 مليون هكتار فُقدت بسبب إزالة الغابات في الفترة من 1990 إلى 2020. تدعو VAPORESSO المستخدمين للانضمام إلى مبادراتها لزراعة 6000 شجرة أخرى في الأشهر المقبلة، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإضافة 66 طنًا من الكربون إلى مخزن الكربون الأرضي سنويًا، وبالتالي تقليل الأضرار البيئية وتعزيز الاستدامة العالمية.

وكجزء من البرنامج، ستطلق VAPORESSO العديد من المبادرات، بما في ذلك UNITE TO PLANT لتزويد المستخدمين بمنصة تفاعلية عبر الإنترنت لتجربة متعة حماية البيئة منخفضة الكربون ودعم زراعة الأشجار من خلال الاختبارات. كما أنها تدعو العملاء باعتبارهم شركاء عالميين للبيئة للانضمام إلى زراعة الأشجار لتعزيز التنمية البيئية لصناعة السجائر الإلكترونية. بالتعاون مع متاجرها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها، أطلقت العلامة التجارية تحدي حساب الخطوات STEP COUNT CHALLENGE لتشجيع المستخدمين على اعتماد أساليب السفر الصديقة للبيئة، وخاصة المشي. يمكن للمستخدمين المشاركة في هذا التحدي من خلال مواقع المتاجر المختلفة للفوز بمكافآت مذهلة من VAPORESSO.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.vaporesso.com/ .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2293053/image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

للتواصل: كوو فيونا، [email protected]