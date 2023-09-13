VAPORESSO تحقق إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادة وزارة الصناعة والتجارة لـ 11 منتجًا من منتجات التدخين الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة

شنجن، الصين، 13 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت VAPORESSO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، بفخر عن إنجازها كأول علامة تجارية مسجلة للسجائر الإلكترونية مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) في دولة الإمارات العربية المتحدة للبيع في البلاد. بعد ما يقرب من عام من التخطيط الاستراتيجي والتطبيق، حصلت VAPORESSO بنجاح على شهادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) لأكثر من 10 موديلات من منتجاتها بما في ذلك LUXE XR، وXROS 3 MINI، وXROS 2، وXROS 3، وXROS MINI، وXROS NANO، وZERO S، وLUXE X، وLUXE QS ، وOSMALL 2، وGEN PT 60.

MOIAT

وقال جيمي هو، نائب رئيس شركة VAPORESSO: "باعتبارنا أول علامة تجارية للسجائر الإلكترونية ذات نظام مفتوح مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سنواصل التزامنا بتوفير منتجات التدخين الإلكترونية الرائدة في السوق بجودة ووظائف لا مثيل لها".

وصلت الآن الدفعة الأولى من المنتجات المعتمدة من وزارة الداخلية والخارجية ذات التغليف المتوافق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخضعت للضرائب. يتيح ذلك للموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين بيع منتجات VAPORESSO وتخزينها وشرائها بشكل قانوني بجودة مضمونة. وفي الوقت نفسه، ستخضع جميع منتجات VAPORESSO المستقبلية لتسجيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ( (MoIAT، مما يضمن الجودة والابتكار للشركاء والمستهلكين.

قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بفرض لوائح صارمة لتنظيم جميع المكونات المحتوية على النيكوتين المستخدمة في السجائر الإلكترونية وعبوات إعادة التعبئة والسوائل الإلكترونية ومنتجات التبغ المباعة في الدولة. وتشترط اللوائح على الشركات المصنعة لأجهزة السجائر الإلكترونية وشركاتها الالتزام بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ((ESMA، التي تحدد متطلبات صارمة للجودة والسلامة للسجائر الإلكترونية والمنتجات ذات الصلة، قبل طرحها في السوق.

تتمتع شركة VAPORESSO بسجل حافل في تطوير بعض أفضل السجائر الإلكترونية. يمثل الترخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة خطوة هامة إلى الأمام في جهود VAPORESSO لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط.

لقد أثبتت VAPORESSO نفسها كمزود موثوق به لمنتجات التدخين الإلكترونية المبتكرة والأنيقة والموثوقة، مما اكتسب ثقة وولاء كل من شركاء القنوات والمستهلكين على حدٍ سواء. لقد كان هذا الالتزام بالتميز هو أساس نجاحها في صناعة السجائر الإلكترونية، وهي تظل ملتزمة بدفع حدود التكنولوجيا والتصميم.

نبذة عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع منح مستخدمينا حياة أكثر رفاهية. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقدّم VAPORESSO منتجات تُناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السجائر الإلكترونية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2206556/MOIAT.jpg

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