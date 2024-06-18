VAPORESSO تستعرض تميزها في جوائز Vapouround MENA وWorld Vape Show 2024

VAPORESSO ARMOUR Series at World Vape Show Dubai

VAPORESSO Exhibition at World Vape Show Dubai

VAPORESSO Exhibition at World Vape Show Dubai

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تمسّكت VAPORESSO منذ بدايتها بقوة الابتكار والموثوقية والأسلوب باعتبارها الركائز الثلاثة للقيمة. وهم فخورون بالإعلان عن أحدث إنجازاتهم في جوائز Vapouround MENA 2024 المرموقة. تم تصميم ARMOUR MAX وصناعته ليكون معبّرًا عن القوة والمتانة، وينفرد بعيدًا عن منافسيه؛ وقد حصل على لقب أفضل Mod، ما عزّز مكانتها الرائدة في تكنولوجيا السجائر الإلكترونية. في انتصار مزدوج ملحوظ، تم الاعتراف بجهاز XROS 4 من VAPORESSO أيضًا بالمركز الثاني لأفضل Pod مفتوح وعلامة VAPORESSO التجارية لأفضل جهود لبناء العلامة التجارية والتسويق لها، ما يستعرض أكثر التزام العلامة التجارية بالتميز.

قالت ممثلة VAPORESSO التي تتلقى الجائزة: "جوائز Vapouround MENA هي شهادة على العمل الجاد والتفاني لفريقنا في الحفاظ على قيمنا المتمثلة في الابتكار والموثوقية والأسلوب منذ وقتٍ طويل". "VAPORESSO تشكر المستهلكين والعملاء على تقديرهم. سنستمر في تجاوز حدود المألوف."

كان حفل توزيع الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدثًا بارزًا في الليلة الأولى من معرض World Vape Show 2024، حيث شاركت VAPORESSO أيضًا في معرض مشترك مع علامة DELICIU التجارية للسوائل الإلكترونية وعلامة DOJO التجارية. أظهر هذا التعاون التآزر بين الصنّاع الذين يعملون معًا لتقديم أفضل التجارب إلى المستهلكين.

كان جهازا XROS 4 وXROS 4 Mini X المنتظران بشدة في العرض الكامل للجمهور العالمي لرؤيتهما في المعرض، وهما الجيل التالي من جهاز XROS 3 الناجح للغاية. تتميز سلسلة XROS بمجموعة واسعة من Pods المتوافقة من 0.4 أوم إلى 1.2 أوم، والتي تشتهر بسهولة ملء الجزء العلوي ومنع التسرب. يأتي XROS 4 مع مقاومة تبلغ 0.4 أوم وتكنولوجيا COREX المحدَّثة، COREX 2.0، لتوفير نكهة أكثر قوة وعمر أطول للجهاز. أصبحت هذه الميزات من الدرجة الأولى محطة الانطلاق التي دفعت سلسلة XROS لتكون الأكثر مبيعًا في فئات النظام المفتوح في معظم أسواق التدخين الرئيسية.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO في عام 2015 على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز حدود المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتداخل فيها التكنولوجيا مع قيمنا لخلق حياة أفضل وأكثر نظافة وأكثر متعة للجميع.

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للتواصل: جيسون تيان، [email protected]