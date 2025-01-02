VAPORESSO تعزز الجهود العالمية لمكافحة التزوير

شنجن، الصين، 2 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أدت التقارير الواردة مؤخرًا عن المنتجات المزورة والكبسولات المتوافقة دون المستوى المطلوب التي دخلت السوق إلى تعطيل المبيعات وأثرت سلبًا على تجربة المستخدم في العديد من المناطق. عند تلقي ردود الفعل من السوق، أطلقت VAPORESSO بسرعة سلسلة من الإجراءات المستهدفة لمكافحة التزوير لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة بشكل مباشر. لقد أدى ذلك إلى تحقيق إنجازات مهمة، بما في ذلك تفكيك عمليات التصنيع غير القانونية، ووقف توزيع الكبسولات المزورة، وإغلاق المنصات الإلكترونية المخالفة.

VAPORESSO Strengthens Global Efforts to Combat Counterfeit

حتى الآن، أجرت VAPORESSO بنجاح أكثر من 10 عمليات لمكافحة التزوير في جميع أنحاء العالم. من الأمثلة البارزة على ذلك الحملة الأخيرة على ورشة عمل غير قانونية في مقاطعة هينان بالصين وقضايا انتهاك العلامات التجارية وقضايا أسماء النطاقات المزورة التي تم حلها والتي تشمل مجموعة من الكبسولات ذات العلامات التجارية.

استشرافًا للمستقبل، ستواصل VAPORESSO تعزيز تدابيرها لمكافحة التزوير، وزيادة المراقبة والإنفاذ ضد المواقع الإلكترونية المزيفة والموزعين غير القانونيين. ستعمل الشركة على تسريع جهودها لحماية المستهلكين من خلال ضمان توفير منتجات أصلية وعالية الجودة فقط في السوق. تدعو VAPORESSO الشركاء والعملاء للانضمام إلى هذا الجهد من خلال الإبلاغ عن أي سلع مزورة مشتبه بها من خلال قناة الاتصال الرسمية: .[email protected]

نبذة عن شركة VAPORESSO

تأسست شركة VAPORESSO على الاعتقاد الراسخ بأن كل عمل يجب أن يسعى للتميز، وأصبحت رائدة عالمية في صناعة السجائر الإلكترونية. لقد عزز التزامنا بتجاوز المعتاد من صعودنا كعلامة تجارية من الدرجة الأولى في مجال التدخين الإلكتروني في جميع أنحاء العالم. نحن مدفوعون برؤية تتقارب فيها التكنولوجيا والقيم لخلق حياة أنظف وأفضل وأكثر متعة للجميع.

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