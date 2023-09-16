VAPORESSO تفوز بأوسمة متعددة في جوائز MUSE Design Awards المرموقة

شينزين، الصين، 16 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تفخر VAPORESSO، الشركة الرائدة في مجال صناعة السجائر الإلكترونية، بالإعلان عن تكريمها بثماني جوائز في جوائز MUSE Design Awards المرموقة، بما في ذلك ست جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين. يؤكد هذا التقدير على التزام VAPORESSO بالتميز في التصميم والابتكار.

تشمل المنتجات الفائزة أحدث عروض العلامة التجارية، وهي سلسلة الدروع التي تتكون من درع ماكس ودرع إس، والتي ظهرت لأول مرة في InterTabac 2023 الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16. في حين أن VAPORESSO COSS هو مغير لقواعد اللعبة في صناعة الـvaping يعالج نقاط الألم في المنتجات الحالية ويقدم تصميمًا بديهيًا يلبي عادات الـvaping للمستخدمين. تم الاعتراف بهذه المنتجات، إلى جانب تغليف COSS وECO NANO وLUXE X PRO وLUXE XR MAX وLUXE Q2 وXROS 3 NANO، لتصميمها الإبداعي ونهجها الذي يركز على المستخدم.

MUSE Design Awards هي مسابقة تصميم دولية مكرسة لتكريم التصاميم الأصلية الاستثنائية من جميع أنحاء العالم. وتتمثل مهمتها في التعرف على مبتكرين التصميم المتميزين والاحتفال بهم والترويج لهم، مما يجعلها منصة رئيسية لعرض النجوم الناشئين في مختلف المجالات. يعد الاعتراف بثمانية منتجات VAPORESSO في جوائز MUSE Design Awards تأكيدًا مهمًا على سعي VAPORESSO للتصميم المتفوق والابتكار النهائي.

قال جيمي هو، نائب رئيس VAPORESSO: "الفوز بهذه الجوائز هو شهادة على التزامنا بالابتكار والموثوقية والأناقة - قيمة العلامة التجارية الأساسية الثلاثة لـ VAPORESSO". "سنواصل وضع مستخدمينا في صميم كل ما نقوم به، وتوفير المزيد من المنتجات الممتازة والمبتكرة التي تلبي احتياجات استخدامهم وتعبيرهم الشخصي بالكامل".

تلتزم VAPORESSO بدفع حدود التصميم والابتكار. تُظهر هذه الجوائز من جوائز MUSE Design Awards إنجاز العلامة التجارية في هذا المسعى. بهدف تزويد المستخدمين بمنتجات لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل تتجاوز توقعاتهم أيضًا، ستواصل VAPORESSO السعي لتحقيق التميز.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO في عام 2015، وهي ملتزمة بخلق عالم خالٍ من التدخين وتحسين نوعية الحياة لمستخدميها. ومن خلال الابتكار المستمر، ومراقبة الجودة الصارمة، والالتزام الكبير، تنتج VAPORESSO منتجات تلبي جميع مستويات وأنماط vapers.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.vaporesso.com/ .

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

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