VAPORESSO تكشف عن منتجات الـ Vaping التي تغير قواعد اللعبة VAPORESSO COSS و VAPORESSO ECO في معرض الـ VAPE العالمي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- كشفت VAPORESSO ، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الـ vaping، عن منتجين رائدين، VAPORESSO COSS و VAPORESSO ECO، في معرض الـ VAPE العالمي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

"يسعدنا تقديم VAPORESSO COSS و VAPORESSO ECO إلى المزيد من الـ vapers في المعرض. تم تعيين هذين المنتجين الثوريين لتعزيز تجربة الـ vaping، مع ميزات سهلة الاستخدام وتصميم صديق للبيئة" هذا ما قاله Jimmy Hu، نائب رئيس VAPORESSO.

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يعد VAPORESSO COSS، أحدث ابتكارات VAPORESSO المغيرة لقواعد اللعبة في صناعة الـ vaping. إنه يعالج نقاط الألم في المنتجات الحالية ويقدم تصميمًا بديهيًا يلبي عادات الـ vaping للمستخدمين. يجسد شعار المنتج ميزاته وهما التشغيل المريح، التوريد الذكي. يتميز VAPORESSO COSS بأصغر حجم لجهاز الـ vaping وأطول عمر للبطارية. كما يأتي مع ميزة تعبئة السائل وشحنه تلقائيًا. مع نظام فصل ملف السائل، يضمن VAPORESSO COSS طعمًا جديدًا دون أي تسرب، وطعمه المتسق هو ميزة فريدة تميزه عن المنتجات الأخرى.

تؤكد VAPORESSO ECO على قيمة كونها صديقة للبيئة واقتصادية وذاتية بيئية. إنه قابل لإعادة الملء وقابل لإعادة الشحن. إلى جانب سعته الأكبر وعمر البطارية الأطول ومحتوى المعادن الثقيلة المنخفض وتغليف بالورق الجلدي الذي يمكن إعادة استخدامه وإعادة تدويره، فإن VAPORESSO ECO أكثر توفيرًا للتكاليف وصديق للبيئة وأكثر أمانًا لكل من البيئة والبشر عند مقارنتها بالمنتجات التي يمكن التخلص منها. يتم تخفيض تكاليف الاستخدام اليومي للمنتج بنسبة 60%، مما يجعله في متناول جمهور أوسع مع مجموعة من الألوان الزاهية.

بالإضافة إلى VAPORESSO COSS و VAPORESSO ECO، يحتوي VAPORESSO أيضًا على عداد IP يتميز بسلسلة XROS المشهورة للغاية وسلسلة LUXE X، إلى جانب عداد عرض خاص لسلسلة TARGET وسلسلة GEN.

إن حضور VAPORESSO في معرض الـ Vape العالمي في دبي، إلى جانب أحدث عروضها الكلاسيكية، يدل مرة أخرى على تفاني العلامة التجارية في إنشاء منتجات مبتكرة وعالية الجودة ومستدامة مع أحدث تقنيات vaping لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع vaping العالمي.

نبذة عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدمينا. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السيجارة الإلكترونية.

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

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