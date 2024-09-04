VAPORESSO: 9 سنوات من تجاوز كل ما هو عادي وإعادة تعريف الممكن

تزامنت الحملة مع إطلاق XROS 4 NANO، مما يواكب سعي العلامة التجارية إلى التميز في الرياضات الخطرة مثل ركوب الأمواج و BMX (دراجات هوائية للألعاب الحرة) و الطيران الحر. عززت هذه الخطوة الاستراتيجية إطلاق المنتج والاحتفالات بالذكرى السنوية في نفس الوقت، إذ عرضت خط منتجات VAPORESSO الشهير، بما في ذلك LUXE XR MAX و GEN MAX بالإضافة إلى نجم العرض، XROS 4 NANO. ارتبط كل منتج بشكل فريد برياضة خطرة: اندفع LUXE XR MAX، الذي يجسد الابتكار الرائد، إلى الأمام على غرار راكب الأمواج الذي يتقن مواربة أعتى الموجات؛ أما GEN MAX، الذي يرمز إلى الجودة القصوى والتحمل، فقد استطاع التماهي مع حزم وتصميم راكبي BMX الذين يتعاملون مع التضاريس القاسية في طريقهم إلى القمة؛ في حين أن XROS 4 NANO المحبوب، الذي يمثّل جوهر الحرية والشباب والتصميم الحديث، يعكس القفزات الجريئة للمظليين الذين يتحدّون الجاذبية.

تعاونت VAPORESSO عبر الإنترنت مع ثلاثة رياضيين عالميين لإنشاء مقطع فيديو ترويجي ملهم يعكس روح العلامة التجارية التي لا تقهر. أشعل الفيديو موجة من التفاعل والحماس بين المستخدمين. تضمنت الحملة أيضًا جدارًا تفاعليًا عبر الإنترنت بعنوان "كن بطلك الخاص"، حيث شارك عشاق VAPORESSO في جميع أنحاء العالم لحظات التحدي الملهمة الخاصة بهم وتحدي 818 الذي شجع المعجبين على مشاركة قصص على وسائل التواصل الاجتماعي عن قصصهم الصادقة المؤثرة في تحدي حدود أنفسهم وتجاوزها.

تبنّت صفحات الحملة عبر الإنترنت وصفحات الاحتفال التفاعلي بيئة تفاعلية داعمة، من التشجيع للتغلب على الحدود والعوائق الرياضية الشخصية إلى مواجهة تحديات عائلاتهم التي تعاني من الصعوبات؛ وجميعها مصادر إلهام لـ VAPORESSO. تجد العلامة التجارية، التي تقودها دائمًا تطلعات مجتمعها وإنجازاته، الإلهام في السعي الدؤوب إلى التميز الذي يبذله مؤيديها. وبدورها، تستحضر روح VAPORESSO الصامدة أمام الصعاب القوة في نفوس معجبيها، وتشجعهم على مواجهة تحديات الحياة بشجاعة وعزم.

أقامت VAPORESSO بعد الانتقال إلى شواطئ نيس في فرنسا حفلة جانبية على الشاطئ، وهذا بحضور الشركاء المحليين ومحبي العلامة التجارية. عرض الحدث عروض VAPORESSO المتميزة، مع GEN MAX و LUXE XR MAX و XROS 4 NANO. أضفت سلسلة من العروض الرياضية الخطرة، بقيادة بطل عالمي في BMX، حيوية على الأمسية استطاعت أسر اهتمام الضيوف والمشجعين.

كان الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة لشركة VAPORESSO احتفالاً بانتصارها ونجاحها بالالتزام الراسخ بالابتكار والتميز. من خلال هذا الحدث، نقلت العلامة التجارية بنجاح مبدأها الموجّه "تجاوز كل ما هو عادي" إلى جمهور عالمي، مما عزز مكانتها كرائدة في هذه الصناعة. وبالنظر إلى المستقبل، تستمر VAPORESSO بشحذ همتها لمواصلة تخطي الحدود ورفع المعايير، وإعادة تعريف ما هو ممكن في عالم التدخين الإلكتروني.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز حدود المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتداخل فيها التكنولوجيا مع قيمنا لخلق حياة أفضل وأنظف وأمتع للجميع.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=H9OVxXyT1cQ

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2494819/VAPORESSO_Beach_Side_Party_Nice_France.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2494820/VAPORESSO_Pushing_Envelope.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2494821/VAPORESSO_Beach_Side_Party_Nice_France_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg