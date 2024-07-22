Vedanta تستعيد السيطرة على مناجم Konkola للنحاس في زامبيا

لندن, 22 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أكدت Vedanta Resources Holdings Limited (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"VRHL" أو "Vedanta Holdings" أو "Vedanta")، التكتل العالمي المتنوع للتعدين والمعادن والموارد الطبيعية والطاقة والتكنولوجيا اليوم أنها دفعت 245.75 مليون دولار أمريكي بما يتماشى مع التزامها بموجب مخطط ترتيب مناجم Konkola للنحاس (المشار إليها في ما يلي بِـ"KCM"). هذا يمهد الطريق لإعادة وشيكة لمجلس إدارة KCM وعودة السيطرة الإدارية الكاملة إلى Vedanta، وهو أمر ضروري قبل أن تقوم Vedanta بزيادة الإنتاج وإطلاق العنان لإمكانات KCM الكاملة.

مع رواسب النحاس عالية الجودة التي تتجاوز 2.4٪، تعد KCM واحدة من أكبر رواسب النحاس عالية الجودة على مستوى العالم. مع إجمالي 412 كيلو طن من احتياطيات وموارد الكوبالت الموجودة، تتمتع KCM أيضًا بالقدرة على أن تكون من بين أكبر 5 منتجين للكوبالت على مستوى العالم. لدى Vedanta خطط ليس فقط لزيادة إنتاج نحاس KCM إلى 300ktpa، ولكن أيضًا لزيادة الكوبالت من 1ktpa إلى 6ktpa.

وتعزيزًا لالتزام Vedanta بـ KCM وزامبيا، قال كريس غريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة Vedanta Base Metals:

"يسرنا أن نؤكد تحويل الأموال بموجب مخطط ترتيب KCM. تلتزم Vedanta بزامبيا والشعب الزامبي. نحن على ثقة من أنه بدعم كامل من الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين، سنكون قريبًا قادرين على مساعدة KCM في التحول وتحقيق إمكاناتها الكاملة، سواءً كأصول عالمية المستوى من النحاس والكوبالت مجهزة تجهيزًا جيدًا بمصهر ومحطة ترشيح مخلفات قوية، وكمحرك نمو للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة الزامبية."

وفي حديثه أيضًا بهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة Vedanta، أنيل أغاروال: "أنا سعيد بعودة مناجم Konkola للنحاس إلى حظيرة Vedanta. لقد استمتعنا بتاريخ طويل مع هذه الأمة الأفريقية الفخورة وشعبها، وأتطلع إلى إقامة علاقات أقوى مع زامبيا في العقود المقبلة.

"من الواضح أن النحاس هو معدن المستقبل، وسلسلة التوريد الخاصة به هي التي تحرص حكومة الهند أيضًا على تأمينها، نظرًا للطلب الضخم على النحاس في البلاد، وإنتاجها المحلي الحالي المحدود، ومستويات الاستيراد المرتفعة جدًا. نتوقع أن تساعد KCM في خدمة بعض هذا الطلب وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند وزامبيا."

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