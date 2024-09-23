VeriPark تفوز بثلاث جوائز رئيسية من IDC

لندن, 23 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- فازت VeriPark، المزود العالمي للحلول التي تركز على قطاع الخدمات المالية، بجائزة "تحويل المشاركة الشاملة" في برنامج النتائج الحقيقية الذي أطلقته شركة IDC وذلك عن نجاح مشروع تنفيذ نظام Dynamics 365 + VeriTouch CRM لبنك أبو ظبي الأول.

حصد هذا المشروع أيضا لقب الفائز الشامل لشركة VeriPark ، حيث حقق أعلى الدرجات في جميع الفئات. تكرم هذه الجائزة شركات التكنولوجيا التي تقدم حلولا ينتج عنها فوائد قابلة للقياس للمؤسسات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أُدرِجت شركة VeriPark ضمن أفضل 100 شركة في تصنيفات IDC FinTech لعام 2024. تضم قائمة النخبة شركات تكنولوجية عالمية تركز على تقديم حلول لقطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. للاطلاع على القائمة بالكامل، يرجى زيارة الموقع https://www.idc.com/research/industry/fintech-rankings.

بهدف تحقيق الازدهار في الاقتصاد الرقمي، يجب على مؤسسات الخدمات المالية تبني التكنولوجيا المبتكرة ودمجها بشكل فعال لتعزيز تجربة العملاء وتحقيق التميز التشغيلي. تلتزم شركة VeriPark بمساعدة شركات الخدمات المالية على تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بنجاح لتحسين تجربة عملائها في جميع أنحاء العالم.

قال Ozkan Erener، الرئيس التنفيذي لشركة VeriPark: "هذه الجوائز هي شهادة على تفاني فريقنا في تقديم حلول مبتكرة وموجهة للعملاء تسعى لتحقيق نتائج حقيقية قابلة للقياس. نتطلع إلى مواصلة عملنا لمساعدة المؤسسات المالية على تحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجارب العملاء ".

وبدوره قال سهيل بن طراف، رئيس العمليات التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "العمل الجماعي هو أساس التقدم، وقد أثبت فريقنا ذلك من خلال عمله الاستثنائي في تنفيذ نظام إدارة العملاء CRM المبني على السحابة بالاشتراك مع Microsoft و VeriPark. لقد مكّننا تفانيهم وتآزرهم وشراكتهم من إحداث ثورة في كيفية خدمة عملائنا ودفع نمو مصرفنا".

نبذة عن شركة VeriPark

تعد VeriPark مزودًا عالميًا للحلول التي تمكن المؤسسات المالية من أن تصبح رائدة رقمية، وذلك من خلال وضع تجربة العملاء في صميم التحول الرقمي. مع التركيز الحصري على قطاع الخدمات المالية، تقدم مجموعة تجربة العملاء الذكية من VeriPark رحلات عالمية المستوى للعملاء على القنوات الرقمية والمساعدة.

مع مكاتبها الرئيسية الموجودة في المملكة المتحدة، وأوروبا، وشمال أمريكا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، تساعد VeriPark المؤسسات المالية على تعزيزاكتساب العملاء والحفاظ عليهم وزيادة قدرات البيع المتقاطع. تغطي حلولهم المثبتة والآمنة والقابلة للتطويرمجالات التفاعل مع العملاء، ونظام توحيد القنوات الرقمية المتعددة ، والأتمتة في الفروع، ونظام أتمتة القروض. تتعاون VeriPark بشكل وثيق مع العملاء، وتصمم استراتيجيات وحلول تكنولوجية مبتكرة تؤثر على ملايين الأشخاص يوميًا، مما يجلب وعد التحول الرقمي إلى أرض الواقع.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2447880/VeriPark_Logo.jpg