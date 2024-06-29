VeriPark وFICO تعلنان عن شراكة استراتيجية لتحويل الخدمات المالية

اسطنبول، تركيا, 29 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة VeriPark وشركة FICO شراكة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية من خلال اتخاذ القرار القائم على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

VeriPark and FICO Announce Strategic Partnership to Drive Digital Transformation in Financial Services

سيؤدي التعاون بين VeriPark، المزود العالمي للحلول الرقمية المبتكرة، وFICO، شركة برمجيات التحليلات الشهيرة، إلى تعزيز عملية صنع القرار وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومناطق رابطة الدول المستقلة CIS.

من خلال الجمع بين أتمتة القرار والتحسين وقدرات الاتصالات متعددة القنوات من FICO مع مشاركة عملاء VeriPark والتسليم متعدد القنوات وأتمتة الفروع وحلول إعداد القروض، تهدف الشراكة إلى تحسين تجربة العملاء وتسريع التحول الرقمي.

"نحن متحمسون لجلب تكنولوجيا FICO المتطورة إلى منطقتنا، سيقوم هذا التعاون بتعزيز تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية. يمثل دمج تكنولوجيا FICO مع حلولنا قفزة كبيرة إلى الأمام، مما يضمن أن نبقى متقدمين في بيئة سريعة التغير، ونتطلع إلى عرض قصص نجاحنا المشتركة قريبًا، " وفق ما قاله Ozkan Erener، الرئيس التنفيذي لشركة VeriPark.

"إن الجمع بين نقاط قوة FICO و VeriPark يخلق مزيجًا فريدًا من الابتكار في السوق، إن هدفنا هو المساعدة في بناء مجتمع أفضل من خلال ضم المزيد من الأشخاص إلى النظام المصرفي، وتعتبر شراكتنا مع VeriPark خطوة حاسمة نحو تحقيق ذلك. تعمل FICO مع الذكاء الاصطناعي منذ عام 1992، ونحن حريصون على تقديم هذه الخبرة الطويلة الأمد للشركات في هذه المنطقة من خلال تعاوننا مع VeriPark." هذا ما قاله Alexandre Graff، نائب رئيس الشركاء والتحالفات العالمية في FICO.

نبذة عن VeriPark ( https://www.veripark.com )

شركة VeriPark هي شركة عالمية مزودة للحلول تمكن المؤسسات المالية من الوصول للريادة الرقمية من خلال مجموعة تجربة العملاء الذكية الخاصة بها، ومن خلال مكاتبها الموجودة في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، تساعد VeriPark الشركات على تعزيز قدراتها في اكتساب العملاء والحفاظ عليهم والبيع الإضافي من خلال توفير إدارة العلاقات العامة التي أثبتت جدواها والآمنة والقابلة للتطوير، والتسليم متعدد القنوات، وأتمتة الفروع، وحلول إنشاء القروض.

نبذة عن FICO ( https://www.fico.com/ )

تعمل FICO على اتخاذ القرارات التي تساعد الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم على الازدهار. تأسست الشركة عام 1956، وهي شركة رائدة في استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. تمتلك FICO أكثر من 200 براءة اختراع أمريكية وأجنبية في مجال التقنيات التي تزيد الربحية ورضا العملاء ونمو الشركات في مجال الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والعديد من الصناعات الأخرى.