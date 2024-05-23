VersiFi تستحوذ على Ather Digital

توسِّع عملية الاستحواذ نطاق تكنولوجيا تداول الأصول الرقمية لشركة VersiFi ليشمل الوصول المباشر إلى السوق والتوجيه الذكي للطلبات التي طورتها Manifold Capital Partners ؛ الشركة التي تهدف للتوسع في الإمارات العربية المتحدة

نيويورك وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2024 /PRNewswire/ -- VersiFi أعلنت اليوم شركة تداول وإقراض الأصول الرقمية أنها استحوذت على أثير ديجيتال Ather Digital)) مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. وتعزز الصفقة ، التي أُغلقت في مايو ، مجموعة تكنولوجيا التداول الخاصة بشركة فيرسيفاي (VersiFi) لتشمل الوصول المباشر إلى السوق ، والتداول الخوارزمي والتوجيه الذكي للطلبات.

نشأت أثير ديجيتال كامتداد لشركة من مانيفولد كابيتال بارتنرز Manifold Capital ("Manifold")، شركة استثمارية كمية منهجية ، في عام 2022. تم تطوير تقنيتها بالشراكة مع مانيفولد وغيرها من صناديق التحوط للتداول عالي التردد خصيصًا لتلبية متطلبات تداول الأصول الرقمية الخاصة بها، وسيتم دمجها في منصة التداول والإقراض في فيرسيفاي. ستكون مانيفولد وغيرها من المستثمرين الرائدين الآن مساهمين أقلية في فيرسيفاي.

قال سمير شلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في فيرسيفاي: "هذا الاستحواذ يسرع استراتيجية منتجاتنا ويعطينا مجموعة شاملة من حلول التداول في وقت أبكر من المتوقع". "تكنولوجيا أثير، التي رُوعيت في تصميمها احتياجات مديري الاستثمار الكمي، تتميز بأداء استثنائي، بالإضافة إلى كفاءة وخصائص قابلية التشغيل البيني التي يمكن أن تترجم إلى وفورات كبيرة في التكاليف للعملاء. يسعدنا أن نرحب بفريق أثير في فيرسيفاي ونطلق معاً هذه القدرات إلى السوق."

بالإضافة إلى ذلك ، أصبح فريق مطوري أثير ديجيتال ومكتب أبوظبي الآن جزءًا من فيرسيفاي، وقد تولى المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ، سيدهارت سانكي ، دور رئيس تكنولوجيا التداول الكمي كجزء من فريق القيادة التنفيذية لفيرسيفاي. تخطط فيرسيفاي أيضًا لتوسيع وجودها في الإمارات العربية المتحدة.

قال جاي تشونغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانيفولد كابيتال بارتنرز: "نحن متحمسون لدعم مثل هذا الفريق القوي وصاحب الإمكانيات المثبتة. إن فيرسيفاي مجهزة تمامًا لتحويل رؤية أثير إلى واقع". "مع وجود العديد من الطرق للتعاون ، ستقدم مانيفولد أقصى دعم لفيرسيفاي أثناء استمرارها في التوسع".

قال ريتشارد بلانكنشيب ، المؤسس والشريك العام لـ دريم فنتشرز Dream Ventures)): "نحن متحمسون ، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين الآخرين في أثير ، للشراكة مع فريق قيادة فيرسيفاي لمواصلة جهودنا في نقل تكنولوجيا أثير إلى السوق". "إن رؤية فيرسيفاي تكمل رؤية أثير ونحن واثقون من أن تقنياتهم وفرقهم المشتركة ستخلق عرضًا متميزًا للغاية في المجال".

حول VersiFi

فيرسيفاي هي شركة تداول وإقراض الأصول الرقمية التي تجمع بين مميزات منصة عالية التقنية وخدمة عملاء ذات تواصل شخصي فائق لمساعدة المؤسسات على التجارة والاقتراض بكفاءة. توفر منصة التوصيل والتجارة في فيرسيفاي نقطة وصول واحدة للتداول والاقتراض والإقراض ، بالإضافة إلى خدمات الحفظ التي يقدمها شركاء الطرف الثالث. بقيادة فريق من محترفي الصناعة المثبتين ، تعتزم فيرسيفاي مساعدة مجال الأصول الرقمية على الوصول إلى أقصى إمكاناته. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة drivenproperties.com.

معلومات التواصل

Jennifer Berlin

مسؤولة الاتصالات الأولية في VersiFi

+44 (0) 7375 288 641

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