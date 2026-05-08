Video Rebirth تُطلق BACH -- محرك فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحوّل الأفكار إلى أفلام قصيرة متعددة اللقطات مدتها 30 ثانية

سنغافورة، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Video Rebirth اليوم عن إطلاق BACH، وهو محرك فيديو بالذكاء الاصطناعي مصمّم بمستوى صناعي، يقوم على مبدأ أساسي واحد: فهم ما الذي يريد المخرج رؤيته على الشاشة. متوفِّر الآن على www.bach.art.

يُمكِّن BACH المستخدمين من تحميل صور مرجعية، ووصف تسلسل اللقطات المطلوب، ثم إنشاء فيلم متعدد اللقطات تصل مدته إلى 30 ثانية — مع الحفاظ على اتساق الشخصية نفسها عبر جميع الإطارات، وإمكانية توجيه تعبيرات ومشاعر مختلفة لكل لقطة بشكلٍ مستقل.

قبل الإطلاق العام، حقق BACH المرتبة السادسة عالميًا على منصة Artificial Analysis Video Arena — وهي أكبر معيار تقييم أعمى لنماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي — حيث قدّم أداءً يوازي أنظمة متقدمة مثل Kling 3.0 Omni وGrok Video.

قال الدكتور Wei Liu، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، وزميل IEEE/AAAS: "لم يكن السؤال الذي طرحته فِرق الإنتاج يومًا هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنتاج مشاهد فيديو مبهرة، بل كان: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفهم حقًا الرؤية الإخراجية وما يسعى صُنّاع المحتوى إلى تصويره". "تم تطوير BACH انطلاقًا من هذا الفهم العميق".

القدرات الرئيسية:

اتساق الشخصيات: يعتمد المحرك على تقنية حصرية تُعرف باسم "انتباه الفيزياء كأصل حصري (PNA)"، والتي تضمن الحفاظ على ملامح الشخصية بشكلٍ متسق عبر جميع اللقطات. يتيح توجيه المشاعر والتعبيرات الخاصة بكل لقطة على حدة، وصولاً إلى أدق التفاصيل والتعبيرات الدقيقة.

تنفيذ دقيق للكاميرا: يعتمد المحرك على تقنية "محول الانتشار المزدوج (DDiT)" التي توفّر تنفيذًا دقيقًا لحركات الكاميرا السينمائية، مثل اللقطات السريعة، وتغيير التركيز البؤري، ومعالجة الإضاءة، وذلك بالاستناد إلى نمذجة فيزيائية.

المونتاج: يستطيع المحرك إنشاء أفلام متعددة اللقطات تصل مدتها إلى 30 ثانية، مع تخطيط تلقائي للمشاهد، وانتقالات سلِسة بين اللقطات، والحفاظ على اتساق الشخصيات.

جاهز للإنتاج: يدعم المحرك إخراج بدقة أصلية تبلغ 1080 بكسل. يتيح إنشاء المؤثرات الصوتية، والتعليق الصوتي، والموسيقى الخلفية ضمن سير عمل موحّد.

قطاع المؤسسات

تُجري حاليًا برامج تجريبية للنظام بالتعاون مع إحدى كبرى منصات التجارة الإلكترونية العالمية، إلى جانب استوديوهات أفلام، ووكالات إعلانية، واستوديوهات تطوير ألعاب.

عرض الإطلاق

العرض التوضيحي للمنتج: https://drive.google.com/drive/folders/1LBP6t6Szjo-TG7ZVmBtNzE-lo00H2A6Z?usp=sharing

نبذة عن Video Rebirth

تأسست الشركة على يد الدكتور Wei Liu (الباحث العلمي السابق المتميز في Tencent وزميل IEEE)، وتتخذ من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها. ويعتمد النظام على معماريتَي DDiT وPNA الحصريتين، اللتين توفّران مستوى متقدمًا من اتساق الشخصيات والدقة الإخراجية، بما يلبي احتياجات صُنّاع المحتوى المحترفين حول العالم.

