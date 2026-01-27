Vidrio Financial تعزّز التزامها تجاه الشرق الأوسط بإطلاق Vidrio Arabia

نيويورك، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تُدشّن Vidrio Financial (المشار إليها بـ "Vidrio")، وهي منصة مبتكرة تقدّم حلولاً برمجية وخدمات بيانات مُدارة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمخصصين المؤسسيين، مرحلةً جديدة من النمو في الشرق الأوسط من خلال تأسيس Vidrio Arabia. ستعمل Vidrio Arabia على خدمة المخصصين في المملكة العربية السعودية وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تقديم جيل جديد من حلول إدارة الاستثمارات يسهّل تعقيدات تخصيص الاستثمارات البديلة. وقد لعبت وزارة الاستثمار دوراً محورياً في منح ترخيص لشركة Vidrio للعمل في السوق السعودي.

كما تتشرف Vidrio بالمساهمة في دعم نمو وابتكار ونجاح الاقتصاد السعودي. ويمثّل وجودنا الموسّع محطة بارزة في الاستراتيجية الإقليمية لشركة Vidrio، حيث نعمّق دعمنا للعملاء المحليين والدوليين عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. ويأتي ذلك أيضاً في أعقاب فوز Vidrio في أواخر عام 2025 بجائزة "أفضل مزوّد لتحليلات البيانات المالية" ضمن جوائز "إم إي إيه فاينانس" (MEA Finance Awards).

وصرّح هتان جابان، الرئيس التنفيذي لشركة Vidrio Arabia، قائلاً: "إن Vidrio Arabia مستعدة لإحداث نقلة نوعية في المنظومة المالية للمملكة العربية السعودية والمنطقة. تتمثّل مهمتنا في إزالة التعقيدات التشغيلية والتحليلية المحيطة بالاستثمارات البديلة واستبدالها بمنظومة تتسم بالبساطة والشفافية والوضوح.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا الذكية، والذكاء الاصطناعي، وسهولة الاستخدام المتقدّمة، والخبرة العميقة في القطاع، ستساعد Vidrio Arabia المخصصين السعوديين والمؤسسات في المملكة على تحويل طريقة استثمارهم وإدارة الحوكمة ونمو أعمالهم؛ بما يدعم استراتيجيات التنويع بعيداً عن النفط، ويُسهم في تسريع الاتساق مع أهداف التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030".

نبذة عن Vidrio Financial

تُعد Vidrio Financial (www.vidrio.com) حلاً برمجياً خدمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي (AES) يستجيب لاحتياجات المخصصين، ويساعد على مواجهة تحديات المستثمرين المستقبلية اليوم، من خلال الأتمتة والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء. وتُعتبر Vidrio الخيار الأول للمخصصين الذين يتطلعون إلى الحصول على وضوح كامل لمحافظهم الاستثمارية، وتحقيق تحكّم أكبر من خلال الأتمتة، والانضمام إلى مجتمع يخدمه ويثق به أكثر المستثمرين تطلّباً في العالم.

