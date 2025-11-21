Viettel تفتتح مكتبًا تمثيليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, ، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- دشنت Viettel Group (Viettel) مكتبها التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة (UAE) رسميًا، في خطوة بارزة ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع تواجدها الدولي وتعزيز مكانتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC).

تُعد الإمارات العربية المتحدة مركزًا اقتصاديًا وماليًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وتعمل كبوابة تجارية حيوية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. تُتيح خطوة إنشاء مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة لشركة Viettel تأسيس حضور مباشر في سوق التكنولوجيا الواعد، مما يوفر قاعدة قوية لفهم أعمق لاحتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الكبير.

تم إنشاء المكتب التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار استراتيجية Viettel "الانطلاق عالميًا"، مع جذب الاستثمارات والتعاون من الشركاء الأجانب لدعم شركة Viettel على وجه الخصوص والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لفيتنام بشكلٍ عام.

شهدت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC) بشكلٍ عام، في السنوات الأخيرة بيئة تطوير مستقرة مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية والحلول الرقمية — وهي مجالات تتماشى عن كثب مع خبرة Viettel الواسعة عبر عدة دول. في المستقبل، ستجد Viettel بيئة مواتية لتأسيس وتوسيع شبكة شركائها في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والتقنيات الرقمية، وحلول الحكومة الإلكترونية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والبحث والتصنيع المتقدم، والخدمات الدولية.

خلال الحفل، صرَّح الفريق أول Nguyen Dinh Chien، نائب رئيس Viettel Group، قائلاً: "نحن نأتي إلى الإمارات العربية المتحدة ليس فقط لاستكشاف فرص تجارية، بل بروح شراكة طويلة الأمد قائمة على الثقة والالتزام المشترك بخلق قيمة مستدامة. تؤكد Viettel التزامها الكامل باحترام القوانين والثقافة والأعراف الإماراتية، وتعزيز التعاون الشفاف والمثمر للطرفين، والاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات والابتكار، والمساهمة بفاعلية في توسيع أطر التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والدفاعي بين فيتنام والإمارات".

كجزء من الحدث، وقّعت Viettel أربع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا: ABI Group (الإمارات)، وشركة Sicurezza Corporation (الإمارات)، وشركة STREIT (الإمارات)، وشركة INNOSPACE (كوريا) في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا العالية، وتصنيع المعدات.

إلى جانب مكتبها التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة، افتتحت Viettel مكاتب تمثيلية أخرى في اليابان والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة، مما يعكس بشكلٍ جَلي رؤيتها العالمية وطموحاتها وقدراتها كشركة عسكرية ملتزمة بدعم التنمية الوطنية، وخدمة الشعب، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون وتحقيق الازدهار المشترك.

