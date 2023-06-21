Vintage Vaults خدمة صندوق الودائع الحديثة بدولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في الوقت الذي تقوم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وجذب عدد متزايد من الأفراد الأثرياء، مما يعزز صناعة الاستثمار في المنطقة، أطلق اثنان من رواد الأعمال في دبي خدمة فاخرة متطورة تضمن للمقيمين والسياح حماية ممتلكاتهم المادية القيمة وأصولهم المالية.

Vintage Vaults

تقع Vintage Vaults المستوحاة من البنك السويسري الخاص التقليدي ولكن تم تحديثها بأحدث التقنيات لتلبية توقعات اليوم للراحة والأمن، في قسم سري من مول الإمارات. مع سبعة أحجام من صناديق الودائع الآمنة الممتازة، وفترات الإيجار المرنة من 3 أشهر إلى 10 سنوات، تجعل Vintage Vaults من السهل حماية المجوهرات والساعات والمستندات ورموز التشفير وغيرها من الأشياء الثمينة المهمة.

تقدم Vintage Vaults تجربة فريدة تجمع بين مناطق الاستقبال على طراز آرت ديكو الحائزة على جوائز بقبو من الصلب المقوى المصمم خصيصًا، مما يمنح عملائها راحة البال التي لا مثيل لها. على عكس البنك، يمكن الوصول إلى المرفق من الساعة 10 صباحًا إلى منتصف الليل كل يوم من أيام السنة، مع خيارات لنقل العناصر من وإلى القبو شخصيًا أو باستخدام خدمات التوصيل المنزلي المدرعة. سيستفيد الزائرون شخصيًا من مواقف السيارات الخاصة، والمصعد الذي يفتح أمام المتجر مباشرةً، والغرف الخاصة الأنيقة التي يمكنهم فيها الوصول إلى محتويات صندوقهم بتقدير كامل.

قال شريف الحداد، المؤسس المشارك لشركة Vintage Vaults، "بدأت رحلتنا عندما حاولت الحصول على صندوق ودائع آمن من مصرفي وخضت تجربة رهيبة". "بمجرد أن انتظرت ست سنوات حتى يتوفر صندوق، طالبوا بإيداع نقدي ضخم ثم أروني صندوقًا صغيرًا في غرفة رثة وغير آمنة لا يمكن الوصول إليها إلا خلال ساعات عمل الفرع. كنت أعرف أنه يمكنني أن أفعل ما هو أفضل بكثير، وأن الآخرين سيطلبون أفضل بكثير أيضًا، لذلك ولدت فكرة Vintage Vaults."

كما تتوقعون، الأمن له أهمية قصوى. لا يستفيد مرفق Vintage Vaults من تدابير الحماية عالية التقنية في مول الإمارات فحسب، بل تشمل تدابيرها الأمنية نقاط تفتيش بيومترية متعددة المراحل، ودوائر تلفزيونية عالية الدقة مرتبطة بشرطة دبي، وكاميرات الرؤية الليلية، وأجهزة استشعار الحركة والصوت، وأقفال مزدوجة المفاتيح، وحراس أمن في المبنى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتم تأمين كل صندوق تلقائيًا بمبلغ مليون درهم إماراتي ويمكن أن يصل الغطاء إلى 5 ملايين درهم إماراتي، بحيث يمكن للعملاء الاسترخاء مع العلم أن ممتلكاتهم الثمينة أكثر أمانًا مما لو كانوا في المنزل.

قال عمران خان، المؤسس المشارك لـ Vintage Vaults، "تقدم Vintage Vaults خدمات الإيداع الآمن في القرن الحادي والعشرين مع خدماتها المتميزة، وتكييفها لتلبية أذواق ومتطلبات كل من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وكذلك السياح". "لقد استقطبنا عملاء من أكثر من 80 جنسية، ما يقرب من 70%منهم مقيمون منذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع نمو الثروة الشخصية في منطقتنا وحولها، ومع توسعنا في Vintage Vaults إلى أسواق جديدة، فإننا واثقون من أن الطلب على خدماتنا سيستمر في الارتفاع ".

يمكن إدارة حسابات Vintage Vault عبر الإنترنت ويجب على العملاء إظهار بطاقة هوية إماراتية أو جواز سفر لاستئجار صندوق. تأتي العضويات في مستويات قياسية وقسط، وهذا الأخير يقدم مزايا إضافية بما في ذلك قبو خاص، ومدير علاقات مخصص، وصندوق ودائع ذهبي، ومرشحين إضافيين يمكن منحهم حقوق الوصول.

تمكنت Vintage Vaults بمزيجها الفريد من أحدث التقنيات الأمنية والفخامة من جذب بعض أغنى العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها جذبت الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم الذين يستفيدون من دبي كملاذ استثماري رئيسي. كما تلبي الشركة الآن احتياجات الشركات ذات الأحجام المختلفة وتوسع باستمرار عروض خدماتها المتميزة.

حول Vintage Vaults

توفر Vintage Vaults مكانًا فاخرًا وآمنًا لتخزين الأشياء الثمينة مع التقدير الكامل والخصوصية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.vintage-vaults.com

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