VIRTUSA تعيّن "هاربريت أرورا" رئيسًا لأعمالها في المملكة المتحدة، وأوروبا والشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أكتوبر، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "فيرتوسا كوربوريشن" (Virtusa Corporation)، الشركة الرائدة عالميًا في استراتيجيات الأعمال، والمنتجات، وهندسة المنصات الرقمية، عن تعيين "هاربريت أرورا" رئيسًا جديدًا لأعمالها في أسواق المملكة المتحدة، وأوروبا والشرق الأوسط. سيكون السيد "أرورا" مسؤولاً عن تحديد وتسريع استراتيجية توسيع سوق "فيرتوسا" ودفع مشاركة العملاء الاستراتيجية عبر هذه المناطق الجغرافية الرئيسية.

السيد "أرورا" هو رائد معترف به عالميًا في مجال استشارات الخدمات المصرفية والمالية ، مع أكثر من خمسة وعشرين عامًا من الخبرة القيادية الدولية في مجال التكنولوجيا والاستشارات عبر مختلف المناطق الجغرافية والصناعات. ومن المعروف أنه يقود باستمرار عمليات دفع النمو، وإحداث نقلة نوعية في الأعمال على نطاق واسع، وتعزيز القيمة الاستراتيجية داخل المؤسسات العالمية.

قال "نيتيش بانجا"، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوسا": "يسعدنا أن نرحب "بهاربريت" في فريق قيادة "فيرتوسا". خبرته العميقة في الاستشارات المعتمدة على التكنولوجيا ، إلى جانب سجل حافل في تنظيم عمليات الاستحواذ المعقدة ودفع النمو في أسواق الخدمات المالية العالمية التنافسية ، كلها عوامل تجعله القائد المثالي لقيادة نمونا في هذه الأسواق بالغة الأهمية". "ستكون رؤية "هاربريت" أساسية بينما نتطلع إلى توسيع بصمتنا وتعميق قيمتنا المقترحة القياسي للعملاء في المناطق ذات الإمكانات العالية".

قبل الانضمام إلى "فيرتوسا" ، شغل السيد "أرورا" العديد من الأدوار القيادية العليا في شركة "ويبرو ليمتد" ( Wipro Limited ). في الآونة الأخيرة ، قاد أعمال الاستشارات لمنطقة أوروبا بشركة "ويبرو" وترأس سابقًا محفظة "الاستشارات العالمية للخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين" من 2018 إلى 2024. خلال هذه الفترة ، لعب دورًا حاسمًا في قيادة فريق الأعمال في عملية الاستحواذ على شركة "كابكو" ( Capco ) وكان مسؤولاً عن دفع عملية خلق القيمة للأعمال على مستوى الكيانات المستحوَذ عليها من طرف "ويبرو".

قبل "ويبرو"، أمضى السيد "أرورا" عَقدًا مع شركة "إنفوسيس" ( Infosys )، مما أدى إلى تحقيق نمو في بيان الأرباح والخسائر على مستوى أعمال الخدمات المالية في أوروبا. شهدت مسيرته المهنية سابقًا أدوارًا في الإدارة الاستراتيجية لعلاقات العملاء في شركة "إرنست آند يانج" ( Ernst & Young ) (لندن) وأدوار الخدمات المصرفية للشركات في كلٍ من شركة "سيتي جروب" ومصرف "آيسي آيسي" ( ICICI ).

قال " هاربريت أرورا" ، رئيس أعمال المملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط بشركة "فيرتوسا": "أنا متحمس للانضمام إلى "فيرتوسا" ، وهي شركة مدفوعة بالأهداف مع تركيز قوي على الهندسة الرقمية والابتكار المتمحور حول العميل والقائم على الذكاء الاصطناعي". "هذا وقت محوري لصناعة خدمات التكنولوجيا ، وأتطلع إلى قيادة نمونا في الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط".

نبذة عن Virtusa

"فيرتوسا" هي شركة عالمية لخدمات هندسة المنتجات والمنصات تجعل التجارب أفضل مع التكنولوجيا. نحن نساعد المنظمات على النمو بشكل أسرع وأكثر ربحية وأكثر استدامة من خلال إعادة تصور الشركات من خلال الحلول القائمة على المجالات. نحن نجمع بين الاستراتيجية والتصميم والهندسة ، مدعومين بخبرة لا مثيل لها في مجالات تقاطع الصناعة والأعمال والتكنولوجيا لتوليد تأثير أعمال في العالم الحقيقي للعملاء.

توفر "فيرتوسا" ، التي تتخذ من ماساتشوستس مقرًا لها مع مراكز تسليم عالمية ، مجموعة واسعة من الخدمات والحلول والأصول ، بما في ذلك الاستراتيجية والتصميم ، والاستشارات والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، والهندسة الرقمية ، والبيانات والتحليلات ، والتأكيد الرقمي ، والسحابة والأمن ، والخدمات المُدارة على مستوى مختلف الصناعات مثل الخدمات المالية ، والرعاية الصحية ، والاتصالات ، والإعلام ، والترفيه ، والسفر ، والتصنيع ، والتكنولوجيا.

تعد Virtusa علامة تجارية مسجلة لشركة "فيرتوسا كوربوريشن". قد تكون جميع أسماء الشركات والعلامات التجارية الأخرى علامات تجارية أو علامات خدمة لمالكيها المعنيين.

