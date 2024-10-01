Visit Qatar تطلق حملة عالمية جديدة: "أدهش نفسك"

تستهدف الحملة الترويج للتجارب ولمعالم الجذب السياحي المتنوعة في قطر

الدوحة، قطر, 1 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Visit Qatar عن إطلاق حملتها العالمية الجديدة "أدهش نفسك" والتي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في اجتذاب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية لا بد من زيارتها بحلول عام 2030.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www2.multivu.com/visitqatar/9294651-en-gb-launches-new-global-campaign-surprise-yourself

وتدعو الحملة المسافرين من العائلات والأزواج والأصدقاء إلى الانطلاق في رحلة إلى قطر لاستكشاف تجارب جديدة غير متوقعة لا تنسى. إن هذه المبادرة تميز قطر عن غيرها من الوجهات السياحية من خلال تسليط الضوء على معالمها وتجاربها الفريدة، والتي صممت كل منها للاحتفال بلحظات وذكريات يحملها الزوار معهم مدى الحياة.

ويتم خلال الحملة عرض مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي في قطر، التي توفر العديد من تجارب للاسترخاء والمغامرة في بيئة دافئة وآمنة وشاملة، بداية من الجمال الطبيعي في جزيرة البنانا الساحرة إلى الأجواء النابضة بالحياة في سوق واقف، وأجواء الحماس التي تصاحب قيادة السيارات فوق الكثبان الرملية.

وقد تم إطلاق الحملة، التي تتميز باستخدامها النسخة المعاصرة من أغنية بوبي هب الكلاسيكية "صني" (Sunny)، في 10 أسواق دولية عبر مجموعة متنوعة من الوسائل الإعلامية، التي تشمل التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والمواد الصحفية والإعلانات الخارجية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: "تتميز قطر بموقع جغرافي ممتاز عند ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، مما يجعلها وجهة مثالية يسهل الوصول إليها. ولا يفصلها عن معظم المدن الكبرى في العالم سوى رحلة طيران مدتها من 6 إلى 8 ساعات فقط، ويمكنك الوصول من خلالها إلى أكثر من 177 وجهة بالولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. كل ذلك يجعل من قطر خياراً مثالياً للزوار الباحثين عن وجهة توقف أو عطلة قصيرة يستمتعون خلالها بأجواء عائلية وبيئة آمنة وشمس مشرقة على مدار العام. وتستهدف الحملة تعزيز مكانة قطر عالمياً والترويج لمعالمها الفريدة وتراثها الثقافي الغني، مما ينعكس في النهاية على زيادة أعداد الزوار وتحقيق أهداف استراتيجيتنا السياحية".

وبفضل أفقها الأيقوني الرائع وفنادقها الفاخرة وشواطئها البكر على الخليج العربي ومجموعة من التجارب الفريدة التي تزخر بها، توفر قطر لزوارها كل شيء بداية من الاسترخاء بجانب المسابح وصولاً إلى أماكن المغامرات المفعمة بالإثارة. ونظراً لأنها وجهة مثالية للعائلات، تقدم قطر مزيجاً غنياً من الأنشطة الترفيهية والضيافة الفاخرة. كما تعزز المشهد السياحي في البلاد مستويات الأمان العالية والمرافق العصرية وشركة طيران وطنية حائزة على أفضل الجوائز ومطار رائد حاز لقب أفضل مطار في العالم خلال العام الحالي وشبكة مواصلات عامة تتميز بالسلاسة وإجراءات ميسرة للحصول على التأشيرة السياحية.

وتتهيأ قطر حالياً لاستقبال موسم شتوي مبهج وحافل بالمنافسات الرياضية والمهرجانات الثقافية، التي يأتي على رأسها سباق الفورمولا 1 الشهير والأنشطة النابضة بالحياة التي تقام في منطقة سيلين والحفلات الغنائية التي يحييها مجموعة من أشهر الفنانين في المنطقة والعالم. كما يشهد الموسم فعاليات تحظى بجماهيرية كبيرة مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ومهرجان قطر الدولي للأغذية. كما تستعد قطر لاستقبال عام 2025 بفعاليات وبطولات مثل قمة الويب وكأس العرب، لتتحول بشكل متسارع إلى واحدة من أكثر وجهات السفر روعة وتميز في العالم.

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نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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