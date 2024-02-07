Vistex تُعلن عن تولي Amos Biegun منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

هوفمان إستيتس، إلينوي، 7 فبراير/شباط، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Vistex اليوم عن تعيين Amos Biegun رئيسًا تنفيذيًّا مؤقتًا لها.

بعد الوفاة المأساوية لـ Sanjay Shah المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vistex، عينت الشركة Amos لقيادتها. على مدى السنوات العشر الماضية في Vistex، قاد Amos خط أعمال حقوق الملكية الفكرية والإيرادات، وكان مديرًا عامًّا للشركة في المملكة المتحدة. قبل ذلك، كان Amos الرئيس التنفيذي لشركة Counterpoint Systems؛ وهي شركة رائدة في مجال برامج إدارة الملكية الفكرية والإيرادات، لمدة تقارب 20 عامًا قبل استحواذ شركة Vistex عليها في عام 2014. إن خبرة Amos السابقة كرئيس تنفيذي ورائد أعمال، بالإضافة إلى فترة ولايته الطويلة في Vistex كعضو في فريق القيادة العالمي لشركة Vistex، قد جعلته المرشح المثالي لقيادة الشركة خلال هذه المرحلة التالية.

صرح Biegun قائلًا "كان Sanjay رائد أعمال رائعًا وصاحب رؤية، وقد ترك رحيله جميعنا في حزن عميق. أتشرف باختياري لأكون الرئيس التنفيذي لشركة Vistex، ونحن ننتقل إلى تلك المرحلة التالية. ستواصل Vistex توفير حلول وخدمات برمجيات عالمية لعملائها" وأضاف "بالتعاون مع فريق القيادة التنفيذية وجميع زملائنا في Vistex، ما زلت ملتزمًا بالرؤية التي وضعها Sanjay، وسأستمر في تنفيذها، الآن وفي المستقبل."

معلومات عن Vistex

تساعد حلول Vistex الشركات في التحكم في عملياتها التي تتسم بانطوائها على المهام الحرجة. مع وجود العديد من البرامج التي تغطي التسعير والتجارة وحقوق الملكية الفكرية والحوافز، قد يكون من الصعب تتبُّع كل التدفقات المالية، فضلًا عن تأثيرها الفعلي على الإيرادات والأرباح. مع Vistex، يمكن لأصحاب المصلحة في مجال الأعمال التجارية الاطلاع عن كثب على الأرقام، ومعرفة الأساليب المجدية بحق، والإلمام بما يجب القيام به بعد ذلك؛ حتى يتمكنوا من التأكد من أن كل ما يتم إنفاقه أو كسبه يدفع عجلة النمو إلى الأمام حقًّا، ولا تتكبده الشركة كتكاليف إضافية من دون طائل. لذا، تعتمد الشركات الرائدة في العالم في مجموعة واسعة من الصناعات على Vistex كل يوم لدفع أعمالها نحو النجاح والازدهار. تفضَّل بزيارة www.vistex.com.

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