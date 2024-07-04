Visure Solutions، Inc. توسع وجودها في تركيا والشرق الأوسط من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Electra IC

سان فرانسيسكو ، 4 يوليو 2024 /PRNewswire/ --- أقامت فيجار سوليوشنز إنك (Visure Solutions، Inc.)، الشركة الرائدة في إدارة المتطلبات وحلول إدارة دورة حياة التطبيقات، شراكة استراتيجية مع "إلكترا آي سي" (Electra IC) لتعزيز وجودها في تركيا والشرق الأوسط. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات في شهادة DO-254 لصناعة أتمتة التصميم الإلكتروني، مع التركيز على وجه التحديد على تصميم الدوائر المتكاملة المحددة الوظيفة/مصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة في الموقع وتبسيط عمليات التحقق والتصديق.

تتخصص فيجار سوليوشنز إنك في حلول إدارة دورة الحياة الشاملة ، مما يسهل الإدارة الفعالة لتطوير المنتجات من البداية إلى النشر. مع سجل حافل في الامتثال لمعايير DO-178/C و DO-254 و EN-50129 و IEC 61508 و ISO 26262 و IEC 62304 ، تهدف الشركة إلى تسريع عمليات التصديق في تركيا والشرق الأوسط.

تجلب "إلكترا آي سي" ، المشهورة بخبرتها في التطوير والأنظمة المدمجة للدوائر المتكاملة المحددة الوظيفة/مصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة في الموقع ، خبرة واسعة في الامتثال للسلامة الوظيفية ، بما في ذلك DO-254 و ISO-26262. إن الشراكة مع فيجار سوليوشنز إنك مجهزة لتقديم حلول متكاملة تعمل على تحسين التحقق والتصديق ودعم تصميم الدوائر المتكاملة المحددة الوظيفة/مصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة في الموقع مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة الوظيفية.

عبّر الدكتور مصطفى تادلاوي ، الرئيس التنفيذي لشركة فيجار سوليوشنز، عن حماسه قائلاً: "يتوافق تعاوننا مع "إلكترا آي سي" مع نقاط قوتنا والتزامنا بالتميز. معًا ، نحن في وضع جيد لتلبية احتياجات السوق المتطورة وتوفير دعم استثنائي لصناعة أتمتة التصميم الإلكتروني."

أبرز آتيس بيرنا ، الرئيس التنفيذي لشركة "إلكترا آي سي" ، إمكانات الشراكة: "من خلال الجمع بين حلول إدارة دورة حياة التطبيقات المتقدمة من فيجار سوليوشنز إنك مع خبرتنا في إدارة الشهادات ، ولا سيما في DO-254 ، نقدم أدوات شاملة لتسريع تطوير المنتجات وتحقيق أهداف الأعمال".

يؤكد التحالف على الابتكار والتعاون وقيمة العملاء ، بهدف إعادة تعريف معايير الصناعة وتمكين المنظمات من النجاح في الأسواق التنافسية.

اطلع على تسجيل ندوة الويب الخاصة بنا ، "إتقان تحدي التحقق في تصميم الأنظمة على الرقاقات للدوائر المتكاملة،" التي تضم لوي آردوين من فيجار سوليوشنز وآتيس بيرنا من "إلكترا آي سي" ، لاستكشاف أفضل الممارسات ودراسات الحالة في العالم الحقيقي في إدارة المتطلبات وتتبع عمليات التحقق المبسطة.

لمزيد من المعلومات حول فيجار سوليوشنز إنك وحلولها، تفضلوا بزيارة https://visuresolutions.com/.

للحصول على تفاصيل حول "إلكترا آي سي" وعروضها ، تفضلوا بزيارة https://www.electraic.com/.