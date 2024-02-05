Volt Active Data الآن تدعم معالجات الـ 64 بيت من ARM

بيدفورد، ماساتشوستس، 5 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Volt Active Data، منصة اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي الوحيدة المصممة لدعم توقيتات الاستجابة والتوسع والاتساق ومعالجة الحوسبة السحابية ومعالجة الحافة لتطبيقات الشركات الحديثة، اليوم دعمها لمعالجات 64 بت من ARM.

قال David Flower الرئيس التنفيذي لـ Volt: "هذه أخبار رائعة لأنها تعني أن أي شركة تعتمد على AWS بشكل كامل يمكنها الاستمرار في الاعتماد على Volt لتقليل تكاليف تشغيلها بشكل كبير.".

أثبتت الأنظمة المبنية على معالجات ARM أنها تعمل بأداء أعلى بنسبة 40٪ على الاقل. دعم ARM يعني أن نفس تطبيق Volt يمكن تشغيله دون التعديل على أي جهاز بدءًا من Raspberry Pi وحتى Graviton أقوى خادم لدي AWS، مع الاستمرار في توفير تكاليف تشغيل أقل بشكل كبير مقارنة بالأنظمة الأخرى. وفضلاً عن هذا، تتمتع منصة Volt Active Data Platform على ARM بوظائف المؤسسات نفسها، تمامًا مثل الإصدار x86 الخاص بها.

دعم معالجات 64 بت من ARM هو التحسين الأحدث الذي يظهر التزام "اللا تنازلات" من Volt للعملاء الذين يبحثون عن استغلال مزايا معالجة البيانات في الوقت الحقيقي لتحقيق الإيرادات وتقليل المخاطر وخفض تكاليف التشغيل.

حول Volt Active Data

تضع منصة Volt Active Data بين أيدي الشركات إمكانية الانتفاع من القيمة الكاملة لبياناتها وتطبيقاتها، وهذا من خلال تمكين التوسع من دون المساس بالسرعة أو الدقة أو الاتساق. باستخدام حزمة مبسطة وطبقة ingest-to-action يمكنها أداء قرارات في أقل من 10 ميلي ثانية، يمنح الأساس الفريد من نوعه لـ Volt الشركات القدرة على تحقيق أقصى عائد على استثماراتها في الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واستثمارات أخرى، وضمان نسبة تشغيل قريبة من الكمال، ومنع الاحتيال والاختراق، وتحقيق تفاعل مخصص بشكل فائق مع العملاء، وتوفير تكاليف التشغيل.

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