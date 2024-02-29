Volt تنضم إلى Linebreak في مساعدة الشركات على استخلاص أقصى قيمة من بياناتها الطرفية

بيدفورد، ماساتشوستس ولندن، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Volt Active Data (Volt)، وهي شركة متخصصة في تصميم أنظمة أساسية لاتخاذ القرارات بشأن البيانات في الوقت الفعلي للحوسبة لدعم متطلبات زمن الاستجابة والتوسع والاتساق والمعالجة السحابية/الطرفية لتطبيقات الشركات الحديثة، دخولها في شراكة جديدة مع شركة Linebreak العالمية المتخصصة في تقديم حلول حوسبة البيانات الطرفية.

وستسهل شركة Volt على الشركات كثيرًا عملية جمع البيانات الطرفية ومعالجتها في الوقت الفعلي، بعد أن تندمج بنظام Linebreak الأساسي.

قال Dolo Miah، رئيس قسم التكنولوجيا بشركة Linebreak: "تحتاج الشركات التي انتهت من عملية التحول الرقمي إلى تسخير جميع بياناتها لتغذية محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تنمو كمية كبيرة من هذه البيانات بسرعة كبيرة في الأجهزة الطرفية، حيث لا تستطيع البنى التقليدية تلبية احتياجات معالجتها في الوقت الفعلي وبدقة عالية، وتُعتبر Volt مناسبة تمامًا لمعالجة مثل هذه التحديات بالنسبة للشركات التي تعاني من معوقات بسبب البنى التقليدية".

بعدما تندمج Volt بنظام Linebreak الأساسي ستتيح ما يلي:

إمكانية سحب البيانات وتلقيها من مصادر مختلفة واتخاذ القرارات في أقل من 10 مللي ثانية.

تقليل زمن الاستجابة وتحسين الأداء على الأجهزة المحدودة الموارد المستخدمة عادةً في عمليات نشر البيانات الطرفية.

إمكانية نشر البيانات الطرفية في المواقع التي تنشأ فيها ومعالجتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) مباشرة على الأجهزة الطرفية.

صرح David Flower، رئيس شركة Volt التنفيذي قائلًا: "إننا متحمسون للغاية لتعاوننا مع شركة Linebreak، فكل من Linebreak وVolt تجعلان معًا الحوسبة الطرفية أقل إرباكًا وأكثر أمانًا وأسهل بكثير بالنسبة للشركات".

معلومات عن Volt Active Data

مع تدفق المزيد من البيانات إلى أنظمة الشركات، باتت تحتاج إلى طريقة لمعالجتها بسرعة من دون المساس بوقت التشغيل أو الدقة. تعمل Volt Active Data على حل مشكلة الإغراق بالبيانات من خلال منصة البيانات القوية للغاية، والتي تدعم أكثر من مليار مستخدم نشط يوميًا على مستوى العالم وتسمح للمؤسسات بتعظيم قيمة استثماراتها في شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

معلومات عن Linebreak

Linebreak هي شركة عالمية متخصصة في تقديم الحلول التي تتيح للشركات تحقيق أهدافها المتعلقة بالكفاءة في عصر ما بعد التحول الرقمي عن طريق تمكينها من تحقيق أقصى الاستفادة من بياناتها الطرفية، وتتعاون شركة Linebreak مع الشركات الرائدة في تطوير تقنيات معالجة البيانات الطرفية، مثل Volt Active Data، لتقديم حلول سريعة لعملائها من الشركات، التي تكون مدعومة بنظامها الأساسي.

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