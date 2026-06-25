Voltage Energy تسلط الضوء على حلول التوصيلات الكهربائية المُجمَّعة مسبقًا في Intersolar Europe 2026

تشمل هذه الحلول LYNX PLUS وIBEX PLUS، وتعرض حل EBOS على مستوى النظام لنشر مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بشكل أسرع وأبسط وأكثر كفاءة

Voltage Energy at Intersolar Europe 2026

ميونيخ، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو، استعرضت Voltage Energy Group ("Voltage Energy")، وهي مزود عالمي رائد لحلول التوازن الكهربائي للنظام (EBOS) لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، حلول EBOS على مستوى النظام الخاصة بها في Intersolar Europe 2026 في ميونيخ. أوضحت الشركة هذا العام كيف تندمج حلول التوصيلات الكهربائية المُجمَّعة مسبقًا الرائدة لديها، LYNX PLUS وIBEX PLUS، بسلاسة ضمن حل EBOS أوسع على مستوى النظام، صُمم لدعم الجيل القادم من مشاريع الطاقة الشمسية عالية الجهد وعالية القدرة.

من منتجات التوصيلات الكهربائية إلى حلول EBOS على مستوى النظام

مع تطور مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق نحو بُنى أعلى قدرة وأعلى جهدًا، وسّعت Voltage Energy نطاق عروضها ليتجاوز منتجات التوصيلات الكهربائية الفردية، لتقدم حل توصيلات كهربائية مُجمَّع مسبقًا وشامل على مستوى النظام يغطي كامل نطاق تطبيقات سعة التيار، ويساعد المطورين ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء على تحسين تصميم المشروعات، وتقليل تعقيد التركيب، وتعزيز موثوقية النظام على المدى الطويل.

مقارنةً بطرق التوصيل الكهربائي التقليدية كابلًا بكابل، يمكن لهذه الحلول أن تقلل استخدام الكابلات بنسبة تصل إلى 33%، وأن تخفض وقت التركيب بنسبة تصل إلى 50%، بما يساعد على تسريع الجداول الزمنية للمشروعات وتحسين كفاءة النشر.

وقال Bob Slack، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في :Voltage Energy «يواجه مطورو الطاقة الشمسية ومقاولو الهندسة والتوريد والإنشاء ضغوطًا متزايدة لتنفيذ مشروعات أكبر بموارد تركيب أقل وجداول زمنية أكثر إحكامًا.» وأضاف: «نؤمن بأن مستقبل EBOS يكمن في الحلول المتكاملة على مستوى النظام التي تُبسّط النشر، وتساعد على خفض تكلفة الكهرباء المُسوّاة للمشروع، مع تهيئة العملاء لبُنى أعلى جهدًا.»

معالجة جميع تحديات سعة التيار

تضم محفظة حلول Voltage Energy كلاً من LYNX PLUS وIBEX PLUS وLYNX وIBEX وALEX، وقد صُممت للتعامل مع طوبولوجيا المشروع المتنوعة والأحمال الكهربائية المختلفة.

صُمم LYNX PLUS خصيصًا لتطبيقات التيار العالي، إذ يدعم سعات الخط الرئيسي ( Trunk ) حتى 2 400 mm (853 A) ، ويقلل انخفاض الجهد بنسبة تصل إلى 34% مقارنةً بالتصميمات التقليدية بقياس 2 240 mm ، ويلغي الحاجة إلى صناديق التجميع التقليدية لتبسيط التركيب والتشغيل والصيانة.

يسد IBEX PLUS فجوة سعة التيار المتوسط الحرجة من 70 إلى 168A . ويتميز بتصميم كابلي يعتمد على الألومنيوم المرن بنسبة 97%، ما يجعله أخف وزنًا بنسبة تصل إلى 41% من البدائل التقليدية المصنوعة من النحاس، ويمكن أن يخفض النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 27%. كما توفر خيارات الواجهة الهجينة من النحاس والألومنيوم مرونة أكبر في التصميم، مع تحسين استخدام المواد واللوجستيات.

مصممة لأنظمة شمسية جاهزة لـ 2 كيلوفولت

تدمج Voltage Energy ابتكار موصل الألومنيوم المرن، والتخطيطات الكهربائية المُحسَّنة، والبُنى الجاهزة لـ 2 كيلوفولت في مختلف حلول EBOS المُجمَّعة مسبقًا لديها، بما يساعد على تحسين كفاءة التركيب مع دعم الاحتياجات المتطورة لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق. حصل كل من LYNX PLUS وIBEX PLUS على شهادة UL لـ 2 كيلوفولت في الولايات المتحدة، فيما لا تزال إجراءات الشهادة الأوروبية جارية حاليًا، مما يضع Voltage Energy في موقع يمكّنها من دعم اعتماد أوسع لحلول EBOS المتقدمة على مستوى النظام في مختلف أنحاء أوروبا.

نبذة عن Voltage Energy Group

تأسست Voltage Energy Group ("Voltage Energy") في عام 2016، وهي مزود عالمي رائد لحلول التوازن الكهربائي للنظام (EBOS) لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ويقع مقرها العالمي في تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية. تقدم Voltage Energy تقنيات وخدمات مبتكرة ومُصمَّمة بهندسة القيمة تُحسّن كفاءة التركيب، وتعزز السلامة، وتُحسّن أداء النظام على المدى الطويل.

نحن فريق من المبتكرين الذين يحرصون بصدق على صناعة الطاقة المتجددة. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة .www.voltageenergy.com

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