Voyager Space و Airbus تعلنان عن مشروع مشترك لبناء وتشغيل Starlab

مشروع مشترك ليكون بمثابة خليفة تجاري لمحطة الفضاء الدولية، مما يضمن استمرار التعاون الأمريكي والأوروبي في الفضاء

دنفر، 3 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Voyager Space ((Voyager، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استكشاف الفضاء، وAirbus Defence and Space (Airbus)، أكبر شركة للملاحة الجوية والفضاء في أوروبا، أعلنتا اليوم عن اتفاقية تمهد الطريق لمشروع مشترك عبر المحيط الأطلسي لتطوير وبناء وتشغيل Starlab، وهي محطة فضائية تجارية من المقرر أن تخلف محطة الفضاء الدولية. سيجمع المشروع المشترك الذي تقوده الولايات المتحدة قادة عالميين في مجال الفضاء، مع زيادة توحيد المصالح الأمريكية والأوروبية في استكشاف الفضاء.

Voyager Space and Airbus Announce Joint Venture to Build and Operate Starlab

يقول Matthew Kuta، رئيس Voyager Space: "نحن فخورون باستئجار مستقبل المحطات الفضائية مع Airbus". "تعتبر محطة الفضاء الدولية على نطاق واسع أنجح منصة للتعاون العالمي في تاريخ الفضاء، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا الإرث ونحن نمضي قدمًا مع Starlab. نحن نؤسس هذا المشروع المشترك لتلبية الطلب المعروف من وكالات الفضاء العالمية بشكل موثوق مع فتح فرص جديدة للمستخدمين التجاريين".

حصلت Voyager على اتفاقية قانون الفضاء (SAA) بقيمة 160 مليون دولار من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في ديسمبر 2021 عبر Nanoracks ، وهي جزء من قطاع استكشاف Voyager. وهي جزء من برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري التابع لناسا، وتضع الأساس لإنشاء Starlab، وهي محطة فضائية تحلق بطاقمها بشكل مستمر لخدمة ناسا وقاعدة عملاء عالمية لوكالات الفضاء والباحثين. تتمثل مهمة البرنامج في الحفاظ على الوجود البشري المستمر والقيادة الأمريكية في المدار الأرضي المنخفض (LEO). يعتمد إعلان اليوم على اتفاقية تم الإعلان عنها في يناير 2023 ، حيث اختارت Voyager شركة Airbus لتقديم دعم التصميم الفني والخبرة لـ Starlab.

وقال Jean-Marc Nasr، رئيس أنظمة الفضاء في Airbus: "مع سجل حافل من الابتكار والأولويات التكنولوجية، تفخر Airbus بشراكتها مع الشركات التي تتطلع إلى تغيير التاريخ". "هذا المشروع عبر الأطلسي مع آثار أقدام على جانبي المحيط ينسجم مع مصالح كل من أنفسنا وVoyager ووكالات الفضاء الخاصة بنا. واصل هؤلاء الرواد القيادة الأوروبية والأمريكية في الفضاء التي تدفع البشرية إلى الأمام. تركز فرقنا معًا على إنشاء وجهة فضائية لا مثيل لها من الناحية التكنولوجية وكعملية تجارية".

بالإضافة إلى الكيان الأمريكي، سيكون لدى Starlab شركة أوروبية مشتركة تابعة لخدمة وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالات الفضاء التابعة للدول الأعضاء فيها بشكل مباشر.

يتبع هذا الإعلان علامة بارزة في التصميم في تطوير Starlab، وهي مراجعة متطلبات الأنظمة ((SRR، والتي تحدد أساس الأنظمة الفضائية الرئيسية والاستعداد الفني والقدرة على تلبية مهمة ناسا ومتطلبات السلامة. اكتملت Starlab SRR في يونيو 2023 بالتنسيق مع فريق برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري التابع لناسا.

وتتابع Kuta: "يمثل اليوم خطوة رئيسية إلى الأمام لمستقبل الوجهات الفضائية التجارية". "نحن فخورون بثقة ناسا في بناء بديل لمحطة الفضاء الدولية، وهي شراكة توسع النظام البيئي لـ Starlab إلى وكالات الفضاء العالمية، وفريق يقود المهمة ومكرس لإعادة تصور المستقبل".

سيخضع تنفيذ المشروع المشترك للموافقات التنظيمية المعمول بها.

نبذة عن Voyager Space

إن Voyager Space مكرسة لبناء مستقبل أفضل للبشرية في الفضاء وعلى الأرض. مع أكثر من 35 عامًا من تراث رحلات الفضاء وأكثر من 2000 مهمة ناجحة، تعمل Voyager على تعزيز ثورة الفضاء التجارية. تقدم Voyager حلول الاستكشاف والتكنولوجيا والدفاع لقاعدة عملاء عالمية تشمل وكالات الأمن المدني والوطني والشركات التجارية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وغيرها.

نبذة عن Airbus

Airbus رائدة في مجال الطيران المستدام من أجل عالم آمن وموحد. تبتكر الشركة باستمرار لتوفير حلول فعالة ومتقدمة تقنيًا في مجال الطيران والدفاع والخدمات المتصلة. في الطائرات التجارية، تقدم Airbus طائرات حديثة وموفرة للوقود والخدمات المرتبطة بها. Airbus هي أيضًا شركة أوروبية رائدة في مجال الدفاع والأمن وواحدة من الشركات الفضائية الرائدة في العالم. في طائرات الهليكوبتر، توفر Airbus حلول وخدمات الطائرات العمودية المدنية والعسكرية الأكثر كفاءة في جميع أنحاء العالم.

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية". جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، والتي تتضمن تلك المتعلقة ببيان مهمة شركة Voyager Space (ويشار لها بالـ "الشركة") واستراتيجية النمو، هي "بيانات تطلعية". وعلى الرغم من أن إدارة الشركة تعتقد أن مثل هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن أن هذه التوقعات صحيحة أو ستكون كذلك. وتتضمن هذه البيانات التطلعية العديد من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج المستقبلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المتوقعة. وتشمل المخاطر والشكوك المحتملة، من بين أمور أخرى، الظروف الاقتصادية العامة والظروف التي تؤثر على الصناعات التي تعمل فيها الشركة؛ وعدم التأكد من المتطلبات التنظيمية والموافقات؛ والقدرة على الحصول على التمويل اللازم بشروط مقبولة أو على الإطلاق. لا ينبغي للقراء أن يعتمدوا بلا داعٍ على البيانات التطلعية لأنها تتضمن هذه الشكوك المعروفة وغير المعروفة وعوامل أخرى قد تكون في بعض الحالات خارجة عن سيطرة الشركة والتي يمكن ومن المرجح، أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية ومستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات. ويعكس أي بيان تطلعي وجهات النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بالعمليات ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأي سبب من الأسباب أو لتحديث أسباب اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، حتى لو أصبحت أي معلومات جديدة متاحة في المستقبل.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2167592/starlab_flyingtowards__1440p.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2167465/Voyager_Space_and_Airbus_Joint_Venture_Starlab.jpg

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