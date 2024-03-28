VT Markets تعمل على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الجوائز والحضور الإقليمي

سيدني، 28 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شاركت شركة VT Markets، الوسيط العالمي للأصول المتعددة، مؤخرًا بنجاح في مؤتمر World Affiliate Dubai، وهو حدث مرموق جمع ما بين كبار المسوقين بالعمولة ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى العالم للتواصل وتبادل الأفكار المهنية بين النظراء.

ويعد هذا الحدث، إلى جانب Smart Vision Summit Oman لعام 2024 الذي عُقد في منتصف فبراير، حيث حصلت VT Markets على جائزة أفضل مزود وسيط معرّف للفوركس، من الأحداث الرئيسية في المنطقة التي تخدم مجتمع التكنولوجيا المالية من خلال تسهيل تبادل المعلومات، مع توفير منصة لرواد الصناعة لعرض ابتكاراتهم وحلولهم للجمهور. وتمثل هذه المشاركات جزءًا لا يتجزأ من خطط النمو الإستراتيجية لدى شركة VT Markets في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالإضافة إلى المشاركة النشطة في الأحداث الصناعية، نالت VT Markets مؤخرًا تقديرًا ملحوظًا في حفل توزيع جوائز International Business Magazine Awards لعام 2024، حيث حصلت على ثلاث جوائز رفيعة المستوى، وهي: أفضل وسيط متعدد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، ومنصة التداول الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، ووسيط الفوركس الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024. وعلق متحدث باسم VT Markets قائلاً: "إن الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامنا الثابت بتقديم التميز التجاري لعملائنا، مع اعتبار الموثوقية والشفافية مبادئنا التوجيهية."

وتلتزم VT Markets بتوفير تجارب عملاء شاملة لا مثيل لها، بما في ذلك إدارة الحسابات المخصصة على نحو شخصي، وأولوية دعم العملاء. ولمزيد من الارتقاء بالتجربة، يتم توفير التنقلات الخاصة بالسيارات الفاخرة لاستشارات العملاء، مما يضمن تمتع العملاء برحلات مالية سلسة على الأصعدة كافة.

واستشرافًا للمستقبل، ستواصل VT Markets نشاطها في مشاركاتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع طرحها خطط للمشاركة في معرض Brokersview Expo القادم في 16 أبريل 2024. يعمل هذا الحدث العالمي، الذي يدمج الموارد من القطاع المالي، على ترسيخ التزام VT Markets المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تواصل تقدمها الحثيث دخولاً إلى الربع الثاني من عام 2024.

معلومات عن VT Markets:

VT Markets هي شركة وساطة خاضعة للرقابة ومتعددة الأصول ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وقد فازت حتى الآن بالعديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك أفضل خدمة عملاء والوسيط الأسرع نموًا.

توفر VT Markets حاليًا وصولاً غير مقيد إلى أكثر من 1000 أداة مالية وتجربة تداول سلسة عبر تطبيقها للأجهزة المحمولة الحائز على جوائز، تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في وضع التداول بين أيدي الجميع.

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