VVDN تعلن عن حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي التوليدي للعملاء العالميين

ستساعد عروض VVDN، المبنية على Google Cloud، العملاء والقوى العاملة لديها على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من الجيل الجديد لدفع الابتكار والنمو والتحول السريع

غوروغرام، الهند, 23 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة VVDN Technologies، وهي مزود عالمي للبرمجيات وهندسة المنتجات وخدمات وحلول تصنيع الإلكترونيات، عن دمج نماذج وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة من Google، بما في ذلك Gemini Pro، في القوى العاملة ومنتجات IP الحالية.

من خلال الاستفادة من إمكانات Google Cloud المتقدمة، قامت VVDN ببناء حلول صناعية جديدة باستخدام عائلة Gemini من نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج مشتركة للوصول إلى السوق، ودمج Gemini Code Assist في أدواتها الداخلية. ويشمل ذلك تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليلات السجلات وإدارة الأجهزة والمساعدين الافتراضيين الأذكياء للعديد من القطاعات مثل إنترنت الأشياء، والاتصالات، والشبكات، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الزراعية. هذه الحلول مبنية على منصة Vertex AI من Google Cloud، وVertex AI Search and Conversation، وغيرها.

باستخدام خبرتها الواسعة في المجال عبر مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارات في البحث والابتكار، قامت VVDN ببناء مجموعة واسعة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وعناوين IP بما في ذلك محرك السحابة الذكي (ICE) ووحدة التحكم الذكية في الشبكة (INC) ووحدة التحكم الذكية (RIC). تتعاون الشركة حالياً مع عملاء في مختلف القطاعات لاستكشاف التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات أعمالهم الخاصة.

يهدف هذا التعاون بين VVDN وGoogle Cloud إلى تعزيز إنتاجية المطورين بشكل كبير داخل VVDN، وتسريع عمليات الترحيل السحابية، وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد في الصناعة لعملاء VVDN في جميع أنحاء العالم.

تمتلك شركة VVDN قوة عاملة تضم أكثر من 300 محترف مدربين ومعتمدين في Google Cloud، مما يعزز التزام VVDN بتقديم أحدث الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين. تهدف VVDN، من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google، إلى البقاء في طليعة الابتكار، وتزويد عملائها بقدرات لا مثيل لها لتحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم.

فيفيك بانسال، مؤسس ورئيس شركة VVDN Technologies: "بفضل فهمنا الشامل لأعمال عملائنا، أصبحنا في وضع قوي يسمح لنا بتطوير حلول رائدة على مستوى المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تستثمر VVDN في الموارد والأطر والخبرات للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع عجلة النمو وتسهيل التحول لعملائنا. من خلال دمج حلول Google Cloud القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتنا، نتوقع أن نشهد تحسينات في الإنتاجية تزيد من 30 في المائة في مشاريع التحول الرقمي لدينا. هذا لن يفيد فرقنا الداخلية فحسب، بل سيتيح أيضًا لعملائنا أدوات متطورة لدفع عجلة الابتكار لديهم."

"تلتزم Google Cloud بتمكين الشركاء مثل VVDN بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة. يعد نهجهم المبتكر لدمج Gemini في حلول خاصة بالصناعة دليلاً على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متحمسون للتعاون مع شركة VVDN التي تساعد العملاء في مختلف القطاعات على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار،" صرح بذلك بيكرام سينغ بيدي، نائب الرئيس والمدير الإداري القطري لشركة Google Cloud في الهند.

نبذة عن شركة VVDN المحدودة:

تأسست شركة VVDN في عام 2007، وهي شركة ابتكارات تكنولوجية تركز بشكل أساسي على خدمات البرمجيات وهندسة المنتجات وخدمات التصنيع. يقع المقر الرئيسي لشركة VVDN في جورجاون بالهند، ويقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية في فريمونت، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تتواجد VVDN في جميع أنحاء العالم ولها مكاتب في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان. مع وجود 11 مركزًا متقدمًا للبحث والتطوير، فإن شركة VVDN مجهزة تجهيزًا كاملاً لتصميم وتطوير واختبار الأجهزة الكاملة والميكانيكية والبرمجيات اللازمة لمنتج أو حل كامل. تقع منشآت التصنيع السبعة لـ VVDN في مانيسار وجورجاون وبولاتشي في تاميل نادو بالهند، والتي تشمل مصنع SMT الأفضل في فئته في الشركة، مصنع Mold & Tooling Factory، وInjection Molding، وDie Casting، وPowder Coating، وSheet Metal، وProduct Assembly Factory، وProduct Certifications labs. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات من الأجهزة إلى الميكانيكية، والبرمجيات المدمجة إلى السحابة والتطبيقات، والاختبار والتحقق من الصحة إلى الأتمتة بالإضافة إلى التصنيع الشامل لعملائها العالميين.

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