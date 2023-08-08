Wacker Neuson Group تختار Syncron كشريك استراتيجي لتسعير ما بعد البيع

تقوم شركة رائدة في مجال تصنيع المعدات الخفيفة والمدمجة بتطبيق Syncron Price لتشغيل التسعير آليًا والاستفادة من قدرات إعداد التقارير الشاملة.

ميونيخ، 8 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Syncron اليوم أن Wacker Neuson Group، الشركة المصنعة لمعدات البناء والآلات المدمجة، قد اختارت Syncron Price لتشغيل التسعير آليًا لقطع الغيار الجديدة وتغيرات الأسعار والتفاعل مع تقنيات تخطيط موارد المؤسسات (.(ERP

قال Jan Mollerus، رئيس عمليات ما بعد البيع في Wacker Neuson Group: "كان التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو التحول من التسعير اليدوي إلى التسعير الآلي". "حوالي 7000 قطعة غيار جديدة و 210000 تغيير في الأسعار يتم معالجتهم يدويًا كل عام. مع Syncron، لدينا الشريك المناسب الذي يدعمنا في التسعير الخاص بنا الموجه نحو السوق مع درجة عالية من التشغيل الآلي والحلول المبتكرة. بيئة سوق قطع الغيار التنافسية للغاية تقودنا إلى الاستجابة بشكل أسرع لاتجاهات السوق وتقديم لشركائنا من الوكلاء والعملاء النهائيين نموذج تسعير لقطع الغيار يحركه السوق بشكل أكثر".

Syncron Price هي منصة ذكية لتسعير قطع الغيار تعمل على تحويل استراتيجيات التسعير من خلال حل مناسب للغرض. مع Syncron، يمكن لمؤسسات مثل Wacker Neuson Group تحليل ظروف السوق المتغيرة والاستجابة لها بشكل أفضل.

يستخدم برنامج تحسين الأسعار كل من البيانات التاريخية والحالية لإبلاغ خيارات التسعير الخاصة به وتصنيف الأجزاء بشكل فعال عند دمجها في سلسلة التوريد. يتضمن هذا الحل سهل الاستخدام والقابل للتكيف مجموعة من الميزات المدمجة، مما يمكّن المستخدمين من تصور بيانات تسعير الأجزاء من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وإنشاء تقارير سريعة. من خلال تحديد آفاق التسعير المواتية، تسهل Syncron Price الربحية المحسنة في جميع أنحاء سلسلة التوريد بأكملها.

قالت Kimberly Long، مديرة هندسة القيمة العالمية في Syncron: "مع خبرة Syncron الواسعة في تسعير ما بعد البيع، نحن على ثقة من أن Wacker Neuson Group لن تكون قادرة فقط على تشغيل عمليات التسعير اليدوية الحالية آليًا، ولكنها ستبدأ بسرعة في إدراك التأثير الإيجابي لهذا الحل عبر مؤسسة الخدمة الخاصة بها".

لمعرفة المزيد عن Syncron Price، قم بزيارة https://www.syncron.com/price .

نبذة عن Syncron

تساعد Syncron المصنعين والموزعين على الاستفادة من اقتصاد الخدمة الجديد من خلال تحسين ربحية ما بعد البيع وزيادة ولاء العملاء وتمكين الانتقال إلى الخدمة. تعمل Syncron على مواءمة جميع خدمات ما بعد البيع مع منصتها السحابية Connected Service Experience (CSX)، مما يساعد الشركات على تمييز أنفسهم من خلال تجارب ما بعد البيع الاستثنائية فيما يقومون بدفع نمو كبير في الإيرادات. تثق أفضل العلامات التجارية في العالم في Syncron، مما يجعلها أكبر شركة عالمية مملوكة للقطاع الخاص في حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة دورة حياة الخدمة الذكية. للمزيد، قم بزيارة syncron.com .

نبذة عن Wacker Neuson Group

Wacker Neuson Group هي شبكة دولية من الشركات، تقوم بتوظيف حوالي 6300 شخص في جميع أنحاء العالم. في السنة المالية 2022، حقق الـ Group إيرادات قدرها 2.25 مليار يورو. بصفتها شركة رائدة في مجال المعدات الخفيفة والمدمجة، يقدم الـ Group لعملائه مجموعة واسعة من المنتجات ومجموعة واسعة من الخدمات وخدمة قطع غيار فعالة. Wacker Neuson Group هي الشريك المفضل بين المستخدمين المحترفين في قطاعات البناء والبستنة والمناظر الطبيعية والزراعة، وكذلك بين الهيئات البلدية والشركات في صناعات مثل إعادة التدوير والنقل بالسكك الحديدية. العلامات التجارية للمنتجات Wacker Neuson و Kramer و Weidemann تنتمي إلى الـ Group.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

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