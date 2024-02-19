Waycen وMegaMind توقعان اتفاقية توريد بشأن التنظير الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي للسوق الطبية في الشرق الأوسط

سيول، كوريا الجنوبية، 19 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Waycen (الرئيس التنفيذي: Kim Kyungnam) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال التقنيات الطبية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عن توقيعها اتفاقية مبيعات استراتيجية مع حمزة باترجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MegaMind، وهي أكبر شركة متخصصة في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ويقع مقرها في المملكة العربية السعودية، وتتخصص في حلول الذكاء الاصطناعي الطبية والمتعلقة بمنتجات الرعاية الصحية.

Waycen and MegaMind Sign AI Medical software Agreement Revolutionizing the Medical innovation Scene with flagship Products Headlining with WAYMED Endo

من خلال هذه الاتفاقية، ستستفيد Waycen من شبكة MegaMind IT Solution الواسعة في سوق الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتقديم برنامج الذكاء الاصطناعي للتنظير للجهاز الهضمي، "WAYMED Endo"، وخدمة الفحص الذاتي للجهاز التنفسي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، "WAYMED Cough". ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ وجود Waycen في السوق الطبية في الشرق الأوسط.

تعمل شركة MegaMind, IT Solution في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات، وهي شركة تخصصية يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، وتمتلك 13 مستشفى جماعيًّا في منطقة الشرق الأوسط. وإلى جانب هذا، فهي تشارك بنشاط في المشاريع الرقمية مع أكثر من 40 مؤسسة رعاية صحية حكومية ولا سيَّما في المملكة العربية السعودية. تلعب MegaMind دورًا مهمًا في قيادة الابتكار الرقمي في مؤسسات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط من خلال مشاريع مثل إنشاء 15 إلى 25 مركز بيانات لمستشفيات الشرق الأوسط سنويًا، والتعاون مع الحكومة ومؤسسات الرعاية الصحية لإجراء الاستشارات عن بعد، ورقمنة البيانات الطبية في المنطقة.

تشمل اتفاقية المبيعات الإستراتيجية هذه منتجي Waycen الرئيسيين، WAYMED Endo وWAYMED Cough. وليس هذا فحسب، بل تتضمن أيضًا التعاون من أجل تشكيلات المنتجات المستقبلية، ما يمثل فرصة تصدير جديدة في سوق الرعاية الصحية المزدهر في الشرق الأوسط لمنتجات K-Medical AI.

وقال Kim Kyungnam، الرئيس التنفيذي لشركة Waycen: "بموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ مستشفيات MegaMind البالغ عددها 13 مستشفى في الشرق الأوسط في استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي للتنظير الهضمي، WAYMED Endo، خلال العام الحالي." وأشار إلى طموحه للاستفادة من ردود الفعل الإيجابية من المتخصصين في الرعاية الصحية في مستشفيات الشرق الأوسط التي تستخدم WAYMED Endo من قبل للبرهنة على تجارب ناجحة في سوق الشرق الأوسط.

وأعرب حمزة بترجي، الرئيس التنفيذي لشركة MegaMind، عن ثقته بالاتفاقية قائلاً: "تضطلع MegaMind بمهمة قيادة الابتكار الرقمي في سوق الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وتتحلى بالثقة في هذا المجال." وسلط الضوء على الرغبة المتزايدة في الحصول على خدمات طبية تنظيرية عالية الجودة والاهتمام المتزايد بصحة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط، مما جعله واثقًا بنجاح تقنية الذكاء الاصطناعي الطبية الممتازة لشركة Waycen في سوق الشرق الأوسط.

إن WAYMED Endo من Waycen هو برنامج للأجهزة الطبية يقوم بتحليل صور التنظير الهضمي المعوي بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. وهو متوافق مع المناظير الداخلية من مختلف الشركات المصنعة (Olympus وFujifilm وPentax وغيرها) بغض النظر عن العلامة التجارية للشركة المصنعة للمنظار. وقد تم الإقرار بالجانب الابتكاري فيه، وذلك بفوزه بجائزة CES للابتكار عامين متتاليين. وفي كوريا، حصل أيضًا على الاعتماد من وزارة سلامة الغذاء والدواء، باعتباره "جهازًا متطورًا".