Webb Fontaine ووكالة شبكة التجارة الكينية (KenTrade) تستعدان لإحداث ثورة في سوق الخدمات اللوجستية في كينيا

منصة سوق الخدمات اللوجستية الرقمية المتطورة (DLMP) للتحول في التجارة الاعتيادية والتجارة الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- دخلت Webb Fontaine، الشركة الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا التجارة، في شراكة مع مشغل نظام النافذة الإلكترونية الوحيدة الوطنية الكينية، وكالة الدولة، المعروفة باسم وكالة شبكة التجارة الكينية (KenTrade)، لإحداث ثورة في المشهد اللوجستي الكيني مع منصة سوق الخدمات اللوجستية الرقمية (DLMP). وتستعد هذه المنصة المبتكرة الأولى من نوعها لإعادة تشكيل الممارسات اللوجستية، وإشعال أحجام التجارة، وتحفيز نمو التجارة الإلكترونية، والعمل كمحفز لمزيد من التطوير لهذه السوق التجارية الهائلة.





تستفيد كينيا، وهي لاعب تجاري بارز في شرق إفريقيا، من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية واقتصادها المتنوع. تنشئ الخدمات اللوجستية الرقمية سوقًا عبر الإنترنت للتجارة، تربط بين الشركات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وبالتالي تبسيط الخدمات اللوجستية التجارية. سيكون السوق إضافة محفزة لتطوير هذا السوق التجاري الضخم إلى حدود أبعد.

ووفق ما أوضحه Alioune Ciss، الرئيس التنفيذي لشركة Webb Fontaine."إن الخدمات اللوجستية الرقمية هو سوق للتجارة عبر الإنترنت" وهي تقدم خدمات من طرف تجاري إلى طرف تجاري B2B للمتداولين من خلال قدرات البحث السلس، والعثور والإرسال، وتعزيز النمو، والموثوقية، والتمكين.

تعمل منصة الخدمات اللوجستية الرقمية DLMP كحزمة أدوات متكاملة، حيث تقدم منصة إلكترونية تجارية مبتكرة تجمع بين خطوط الشحن وشركات النقل بالشاحنات ووكلاء الشحن والمستوردين والمصدرين وشركات التخزين ومقدمي التأمين في سوق رقمية متكاملة. وتمكن هذه المنصة المشاركين من عرض خدماتهم عبر الإنترنت والتنافس على العطاءات، مما يعزز بيئة تنافسية تدفع الكفاءة وتوفير التكاليف.

حيث يمكن للشركات اختيار مقدمي الخدمات الأنسب بثقة بأفضل الأسعار، من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، مما يضمن الخدمات اللوجستية المثلى وسلسلة التوريد المبسطة. تعيد هذه المنصة المبتكرة تعريف التعاون، حيث تقدم قيمة لا مثيل لها لصناعة الخدمات اللوجستية. وبفضل تصميمها المعتمد على التكنولوجيا الرائدة، ستقلل أيضًا بشكل كبير من الوقت الذي يحتاجه أصحاب المصلحة لإجراء عملياتهم التجارية.

يمتد تأثير منصة الخدمات اللوجستية الرقمية إلى أبعد من أهدافه الأساسية، مما أحدث ثورة في سوق الخدمات اللوجستية في كينيا. ومن المتوقع أن تحفز أحجام التجارة وتسرّع نمو التجارة الإلكترونية، وأن تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي.

تعد كينيا قوة تجارية في شرق إفريقيا بفضل بنيتها التحتية المتطورة واقتصادها المتنوع. يَعِد هذا التعاون بين Webb Fontaine وKenTrade بكفاءات وفرص جديدة للتجارة والخدمات اللوجستية.

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