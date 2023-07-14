Webb Fontaine يُمكّن الجمارك في غينيا من خلال أحدث حلول لتتبع البضائع أثناء العبور

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Webb Fontaine، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تيسير الجمارك، بالإعلان عن أن جمارك غينيا قد اختارت أحدث حلول التتبع الذكية لتعزيز عمليات تيسير التجارة.

Webb Fontaine & Guinea Customs

قال أليون سيس، الرئيس التنفيذي لشركة Webb Fontaine: "بصفتنا شريكًا موثوقًا به لجمارك غينيا، نحن متحمسون لتقديم حلول التتبع المتقدمة لدينا لتعزيز الكفاءة والأمن في تيسير التجارة". "من خلال الجمع بين التقنيات المتطورة مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعلامات تحديد التردد اللاسلكي ((RFID، فإننا نمكّن جمارك غينيا من السيطرة الكاملة على عملياتها وتعزيز سلامة وشفافية البضائع العابرة."

يتضمن الحل منارات تتبع GPS/GSM مزودة بكابلات قفل ذكية، وتوفر موقعًا وسرعة دقيقتين في الوقت الفعلي لشاحنات البضائع أثناء العبور. إلى جانب ذلك، ستضمن منصة تحديد الموقع الجغرافي المتكاملة ونظام النقل الذكي مراقبة وإدارة بيانات التتبع بكفاءة.

من أجل مركزية العمليات وضمان الرقابة الفعالة، سيتم إنشاء غرفة تحكم مجهزة بالكامل في المديرية العامة للجمارك، حيث يقوم ضباط الجمارك في غينيا بمراقبة حركة الشاحنات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والرد على التنبيهات الواردة من المتعقبين، كمخارج من الممرات المعتمدة، أو التوقف في مناطق غير مخصصة أو فتحات كبلات التعقب خارج مواقع المغادرة والوجهة الخاضعة للرقابة الجمركية.

الجنرال موسى كامارا، مدير الجمارك، ضابط كبير في وسام الاستحقاق الوطني: "يهدف هذا المشروع إلى تأمين عبور البضائع من غينيا إلى البلدان المجاورة. ستعمل أداة التتبع الإلكترونية للبضائع العابرة على تقليل الإغراق الاحتيالي للبضائع على أراضينا. لذلك، فإن استخدام هذه الأداة سيؤمن الإيرادات ويقلل من الاحتيال. وسيؤدي إلى تحسين أداء الجمارك".

في الوقت نفسه، ستكافح المنافسة غير العادلة من قبل بعض المشغلين الذين لا يدفعون الرسوم والضرائب، بينما يطرحون المنتجات المختلفة في السوق. سيستفيد التجار أيضًا من المشروع من خلال السماح لهم ببدء رحلة العبور الخاصة بهم بمجرد وضع أداة تعقب على شاحنتهم. سيتم تحقيق توفير كبير في الوقت من خلال التخلص من مرافقة الجمارك الفعلية، والتي تم استبدالها الآن بالتتبع الذكي. الميزة الرئيسية الأخرى للمتداولين هي الوصول الخاص إلى منصة تحديد الموقع الجغرافي حيث سيعرضون الموقع المباشر لشاحناتهم.

تعكس هذه المكونات المتقدمة التزام Webb Fontaine بإحداث ثورة في تيسير التجارة لجمارك غينيا.

يدمج الحل بسلاسة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لشاحنات البضائع وعلامات RFID للمركبات العابرة. تتوافق هذه التقنيات الحديثة مع SydoniaWorld ومتوافقة مع مشروع SIGMAT (النظام المترابط لإدارة البضائع العابرة)، والذي يعرض النهج البصري لجمارك غينيا لإدارة العبور.

تدل هذه الشراكة الاستراتيجية على التزام جمارك غينيا بالحصول على الملكية الكاملة للمشروع، حيث تأتي غالبية الموارد البشرية من موظفي الجمارك، مما يدل على خبرتهم والتزامهم بالنجاح. سيعمل Webb Fontaine كشريك موثوق به، حيث يقدم تدريبًا مكثفًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لضمان التنفيذ السلس.

"علاوة على ذلك، تعزز هذه الشراكة المؤثرة بين القطاعين العام والخاص البنية التحتية الحدودية الحالية لـ Webb Fontaine ووجودها الكبير في مشروع نافذة غينيا الموحدة للتجارة الخارجية ((GUCEG، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف من خلال وفورات الحجم. يقود كل من Webb Fontaine وجمارك غينيا معًا الابتكار والكفاءة والأمن في عمليات تيسير التجارة"، كما صرح السيد مامودو ديان، المدير العام لِـ GUCEG/Webb Fontaine غينيا

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